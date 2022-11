PlayStation’un efsane yarış oyunu serisi Gran Turismo’nun yapımcısı Kazunori Yamauchi, verdiği röportajda serinin PC’ye gelebileceğine işaret etti.

Gran Turismo 25. Yıldönümü etkinliği sırasında GTPlanet ile yapılan bir röportajda, Polyphony Digital’in herhangi bir PC portu planlaması sorulduğunda Yamauchi, “bu çok kolay bir konu değil, ancak elbette bunu araştırıyoruz ve düşünüyoruz” demişti.

“Gran Turismo çok ince ayarlanmış bir oyun,” diye ekleyen Yamauchi bunun neden kolay bir karar olmadığını da açıklıyor. “Oyunu doğal olarak 4K/60p’de çalıştırabilecek çok fazla platform yok, bu yüzden bunu mümkün kılmanın bir yolu da platformu daraltmak.”

Ayrıca bkz: Mod Yapımcıları Yeni Tek Oyunculu Senaryoya Sahip Ücretsiz Half-Life: Alyx Modunu Yayınladı!

Her ne kadar taşıma projesi devam etmek için hâlâ yeşil ışık bekliyor gibi görünse de, 2021’deki güvenilir Nvidia GeForce Now sızıntısı Gran Turismo 7’nin halihazırda bir taşıma planına sahip olduğunu listeledi. Liste resmi olarak yayıncılardan gelmiyor, ancak içeriği geçtiğimiz yıl boyunca oyun oyun onaylanıyor.

Xbox’ın Gran Turismo’nun simülasyon yarış deneyimine kendi cevabı yaklaşmakta olan Forza Motorsport reboot’u. Ancak, Xbox konsolu ve PC oyunu 2023’ün 2. çeyreğinde piyasaya sürülecek, yani Sony bu tarihten önce PC sim kitlesini ele geçirmeye çalışabilir. Gran Turismo 7, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için 4 Mart 2022’de piyasaya sürülmüştü.

Sony’nin Spider-Man: Miles Morales’in bu ayın başlarında piyasaya sürülmesinin ardından gelecekte PC’ye geleceğini duyurduğu Naughty Dog’un The Last of Us Part 1 Remake’i sırada. Sızıntılar Housemarque’ın Returnal’ının da PC’ye geleceğini gösterdi, ancak Sony’nin başka neler planladığını öğrenmek için 2023’e kadar bekleyebiliriz.