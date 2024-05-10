Muhtemel Galaxy S25 işlemcisi Exynos 2500 için güzel haberler geldi. Samsung, yaklaşık iki yıl önce TSMC’yi geride bırakarak 3nm sürecinde yongaların üretimine başlamıştı. Şimdi ise Android akıllı telefon devi, seri üretime geçmeye neredeyse hazır. Exynos 2500 ile Galaxy S25 serisi performans şovu yapacak.

Samsung, 3nm Yonga Üretimine Hazırlanıyor: Galaxy S25 Exynos 2500 ile Geliyor!

Samsung’un iş ortağı Synopsys ile yaptığı bir basın açıklamasıyla duyurulan gelişmeye göre, şirketler Samsung’un 3nm çipinin seri üretim aşamasına hazırlandıklarını açıkladılar. Şu anda, iki şirket son tasarım aşaması olan “taping out” aşamasındalar. Bu süreçte, tasarım, seri üretim için kullanılan maskelerin oluşturulabilmesi için dökümhaneye gönderiliyor. Seri üretimin önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor.

Synopsys, elektronik tasarım otomasyonu konusunda uzmanlaşmış bir firma olarak, Samsung’a çipin verimini artırma ve performansını optimize etme konusunda yardımcı olacak. Samsung, önceki dönemlerde de 3nm çipler üretmiş olsa da, bu yeni çipler firmanın en karmaşık ve yüksek performanslı 3nm çipleri olacak.

Samsung’un 3nm Gate All Around (GAA) sürecini kullanan bu yeni çipleri, teknoloji dünyasında heyecan yaratıyor. Ancak, basın bülteninde bu yüksek performanslı çiplerin ilk olarak nerede kullanılacağı belirtilmemiş olsa da, Galaxy S25 serisi için Exynos 2500 işlemcisi olarak gelme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

3nm üretim teknolojisi sayesinde işlemcinin güç tüketimi azalacak ve verimlilik artacak. Bu da bildiğiniz üzere Samsung Exynos işlemcilerdeki en büyük şikayet noktasıydı. Samsung hem ARM işlemci mimarisine geçerek hem de üretim tekniklerini iyileştirerek bu konuda iyi bir gelişme sağladı. Exynos 2400 performans ve pil tüketimi konusunda Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine kafa tutuyor.

Galaxy S25 serisinde yer alması beklenen Exynos 2500 yonga seti bu konuda selefinden bile iyi olabilir. Samsung Galaxy S25 ve S25 Plus modellerinde yer alacağı söylenen Exynos 2500 hem yapay zeka hem de güç tüketimi alanında rakiplerini ezip geçebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung 3nm çip üretimi ile rakiplerine ne mesaj veriyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!