Çinli teknoloji devi Realme, geçtiğimiz günlerde yeni orta segment akıllı telefonu olan Realme GT Neo 6’yı tanıttı. Markanın Hindistan temsilcisi ise Realme GT 6T isimli yeni bir model üzerinde çalışıldığını açıkladı. Bu model GT serisinin ilk “T” modeli olarak karşımıza çıkacak. Geldiğimiz noktada bugün yapılan bir sızıntıya göre Realme GT 6T ucuz olacak. Detaylara bakalım.

Realme GT 6T ucuz olacak

Realme GT 6T ucuz fiyatı Sanju Choudhary tarafından sızdırıldı. Sızıntıya göre akıllı telefon dört farklı varyasyon ile gelecek:

8 GB RAM ve 128 GB UFS 3.1 dahili depolama: 359 dolar

8 GB RAM ve 256 GB UFS 4.0 dahili depolama: 383 dolar

12 GB RAM ve 256 GB UFS 4.0 dahili depolama: 406 dolar

12 GB RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama: 430 dolar

Realme GT 6T neler sunacak?

Akıllı telefon tasarım tarafında ise 162×75,1×8,65 mm ölçülerinde ve 191 gram ağırlığında olacak. Realme GT 6T, delikli bir ekran tasarımına sahip olacak. Yazılım açısından kutudan Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çıkacak.

Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama eşlik edecek. Realme GT 6T pil tarafında 5500 mAh büyüklüğünde çift hücreli (2 adet 2750 mAh büyüklüğünde pil) bir pile sahip olacak. Bu pil 120W kablolu hızlı şarjı destekleyecek.

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Camera FV-5 verisine göre ise Realme GT 6T, f/1.8 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip 50 MP çözünürlüğünde Sony IMX882 sensörlü bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 32MP selfie kamerası bulunacak.