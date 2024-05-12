Samsung, Galaxy S21 ve Galaxy S22 serilerindeki önemli bir sorunu çözmek için harekete geçti. One UI 6.1 güncellemesiyle birlikte, kilit ekranı işlevselliğini etkileyen sorunlar giderildi. Bu güncelleme, kullanıcıların yaşadığı “kilit ekranının yanıt vermemesi” sorununu çözmeyi amaçlıyor. Ayrıca, bu amiral gemisi cihazlardaki genel kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. İşte Galaxy S21 ve Galaxy S22 için Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile giderilen hatalar.

Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S22 Kullanıcılarını Sevindirecek Güncelleme Geldi: One UI 6.1 ile Hata Giderildi

Avrupa ve Türkiye pazarında Samsung Galaxy S22 ve Samsung Galaxy S21 serileri için One UI 6.1 güncellemesi yayınlandı. Samsung, Galaxy AI özelliklerini One UI 6.1 sürümü aracılığıyla birçok cihaza entegre etti. Bu adım, cihazların işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırıyor. Bu güncelleme yeni özellikler getiriyor ancak önemli bir sorunu da çözüyor.

Samsung Galaxy S21 / S22 serilerindeki kilit ekranı hatası, kullanıcılar arasında bir tartışma konusu haline geldi. Bazı kullanıcılar, kilit ekranının beklendiği gibi yanıt vermemesiyle ilgili sorunlar yaşadı. Bu sorunlar, cihaz kilidinin açılmasında gecikmelere, dokunma veya biyometrik girişlere yanıt vermeme gibi durumlara neden oldu. Ayrıca, belirli özelliklerin doğru çalışmadığı belirtiliyor.

Bu sorunlar, kullanıcıların cihazlarını sorunsuz bir şekilde kullanmalarını engelliyordu. Ancak, Samsung’un One UI 6.1 güncellemesiyle birlikte bu sorunların çözüldüğü bildiriliyor. One UI 6.0 kilit ekranı hatası nihayet düzeltiliyor. Kullanıcılar, topluluk forumları ve teknik destek kanalları aracılığıyla bu güncelleme hakkında bilgi alabilir ve cihazlarını güncelleyerek sorunlarını çözebilirler.

Samsung’un kilit ekranı sorununu çözmek için attığı bu adım, kullanıcıların memnuniyetini artıracak ve cihazların genel performansını iyileştirecek gibi görünüyor. One UI 6.1 güncellemesi, Galaxy AI yapay zeka özellikleri ve kullanıcı arayüzü değişiklikleri gibi bazı yenilikler getiriyor.

Galaxy S21 için Türkiye’deki dağıtımın zaten başladığı biliniyor. Benzer şekilde, Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için de Avrupa ülkelerinde güncelleme dağıtılmaya başlandı. Türkiye için de güncelleme çok yakında gelecek gibi duruyor.

Henüz güncelleme bildirimini almayan kullanıcılar, Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S22 serisi cihazlarını elle kontrol ederek güncellemeyi alabilirler. Bunun için telefonlarında Ayarlar > Yazılım Güncelleme menüsüne giderek güncelleme durumunu kontrol edebilirler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni güncelleme nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!