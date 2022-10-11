Electronic Arts, Need for Speed Unbound için yepyeni bir fragman yayınladı. Videoda, kurgusal Lakeshore şehrinin sokaklarında yarışırken çekilen oyun klipleri gösteriliyor.

Şirket sosyal medyada, “Tarzınızı kişiselleştirin. Sürüş efektlerinizi seçin. Fark edilin. Hiçbir şey yapmadan başlayın ve tarzınızı yavaşça mutlak sınıra kadar zorlayın,” dedi

Yeni fragmana aşağıdan göz atabilirsiniz:

Customize your style. Choose your driving effects. Get noticed. Start with nothing and slowly push your style to its absolute limit. #needforspeed pic.twitter.com/wZv7a2B4xx — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 11, 2022

Need for Speed Unbound’un ana yeni özelliklerinden biri, daha gerçekçi grafiklerle uyum sağlayacak animasyonlu efektlere sahip olacak olmasıdır. Yeni oyun sahnelerinin yayınlanmasıyla birlikte EA, oyuncuların animasyonları seçebileceklerini veya basitçe kapatabileceklerini açıkladı.

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“Aslında onları [efektleri] hiç takmamayı seçebilirsiniz. Tıpkı bir arabanın diğer parçaları gibi” diyerek dikkat çekti.

Need for Speed Unbound 2 Aralık’ta Xbox Series X|S, PS5 ve PC için piyasaya sürülecek.

İçindekiler Sistem gereksinimleri

Sistem gereksinimleri

Minimum: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Ryzen 5 2600, Core i5-8600

Ryzen 5 2600, Core i5-8600 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: RX 570, GTX 1050 Ti

RX 570, GTX 1050 Ti DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 50 GB kullanılabilir alan Önerilen: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Ryzen 5 3600, Core i7-8700

Ryzen 5 3600, Core i7-8700 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: Radeon RX5700 (8GB), GeForce RTX 2070 (8GB)

Radeon RX5700 (8GB), GeForce RTX 2070 (8GB) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 50 GB kullanılabilir alan