Electronic Arts, Need for Speed Unbound için yepyeni bir fragman yayınladı. Videoda, kurgusal Lakeshore şehrinin sokaklarında yarışırken çekilen oyun klipleri gösteriliyor.
Şirket sosyal medyada, “Tarzınızı kişiselleştirin. Sürüş efektlerinizi seçin. Fark edilin. Hiçbir şey yapmadan başlayın ve tarzınızı yavaşça mutlak sınıra kadar zorlayın,” dedi
Yeni fragmana aşağıdan göz atabilirsiniz:
Customize your style. Choose your driving effects. Get noticed.
Start with nothing and slowly push your style to its absolute limit. #needforspeed pic.twitter.com/wZv7a2B4xx
— Need for Speed (@NeedforSpeed) October 11, 2022
Need for Speed Unbound’un ana yeni özelliklerinden biri, daha gerçekçi grafiklerle uyum sağlayacak animasyonlu efektlere sahip olacak olmasıdır. Yeni oyun sahnelerinin yayınlanmasıyla birlikte EA, oyuncuların animasyonları seçebileceklerini veya basitçe kapatabileceklerini açıkladı.
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“Aslında onları [efektleri] hiç takmamayı seçebilirsiniz. Tıpkı bir arabanın diğer parçaları gibi” diyerek dikkat çekti.
Need for Speed Unbound 2 Aralık’ta Xbox Series X|S, PS5 ve PC için piyasaya sürülecek.
İçindekiler
Sistem gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Ryzen 5 2600, Core i5-8600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: RX 570, GTX 1050 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Ryzen 5 3600, Core i7-8700
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon RX5700 (8GB), GeForce RTX 2070 (8GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan