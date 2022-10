Electronic Arts, Need for Speed Unbound için yepyeni bir fragman yayınladı. Videoda, kurgusal Lakeshore şehrinin sokaklarında yarışırken çekilen oyun klipleri gösteriliyor.

Şirket sosyal medyada, “Tarzınızı kişiselleştirin. Sürüş efektlerinizi seçin. Fark edilin. Hiçbir şey yapmadan başlayın ve tarzınızı yavaşça mutlak sınıra kadar zorlayın,” dedi

Yeni fragmana aşağıdan göz atabilirsiniz:

Customize your style. Choose your driving effects. Get noticed.

Start with nothing and slowly push your style to its absolute limit. #needforspeed pic.twitter.com/wZv7a2B4xx

— Need for Speed (@NeedforSpeed) October 11, 2022