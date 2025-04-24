OnePlus yeni amiral gemisi katili OnePlus 13T modelini tanıttı. Kompakt amiral gemisi sınıfında Galaxy S25, Oppo Find X8 ve Xiaomi 15 gibi cihazlarla rekabet edecek yeni 13T modeli, küçük ekranlı güçlü Android telefon arayanlara hitap ediyor. Peki OnePlus 13T özellikleri neler, OnePlus 13T fiyatı ne kadar?

OnePlus 13T özellikleri neler?

OnePlus 13T kullanıcılarına kompakt sınıfta amiral gemisi deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Cihazda 6.32 inç boyutuda AMOLED ekrana yer verilmiş. Bu ekran 120 Hz yenileme hızına ve 1600 nit tepe parlaklığa sahip. Bu sayede güneş altında okunurluk oldukça yüksek. Cihazda ekran koruması konusunda alışık olduğumu Gorilla Glass yerine Oppo Crystal Shield Glass camı tercih edilmiş.

OnePlus 13T, performans tarafında gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setinden alıyor. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5x RAM seçeneği sunan cihaz, 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 depolama kapasitesiyle geliyor. Cihazın sınıfında tepe model sayılabilecek bir performans sunacağını şimdiden söyleyebiliriz.

6.260 mAh‘lik silikon-karbon batarya kapasitesi, bu ince gövdeye sığdırılmış ve 80W SuperVOOC hızlı şarj desteğiyle destekleniyor. Benzer boyuttaki Galaxy S25 modelinde 4000 mAh boyutunda bir batarya kullanılmıştı, OnePlus bu konuda Samsung’a ders veriyor diyebiliriz.

Isınma sorunlarının önüne geçebilmek adına cihazda 4400 mm² buhar odası ile gelişmiş bir soğutma sistemi bulunuyor. Ayrıca OnePlus’ın klasik Sesize Alma Tuşu, bu modelde yerini özelleştirilebilir Kısayol Tuşu’na bırakmış. Kullanıcılar bu tuşla çeşitli işlevleri (el feneri, ekran görüntüsü, kamera, rahatsız etme modu vs.) kolayca tetikleyebiliyor.

Kamera tarafında da iddialı olan OnePlus 13T, arkada 50 MP ana sensör ve 50 MP 2x telefoto lens içeren çift kamera kurulumuyla geliyor. Ön kısımda ise 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor. Hasselblad ayarlarının bu modelde yer almaması ise ana seriden farklılık yaratıyor.

Cihazda geniş açılı sensör bulunmadığının altını çizelim, OnePlus ana kameranın yeteri kadar geniş bir alanı kapsadığını düşünmüş. İlginç şekilde iki kamera kurulumuna sahip diğer cihazlarda (iPhone 16’dan bahsediyoruz), bir adet standart ve bir adet geniş açılı lense yer verilirdi. OnePlus yakınlaştırmanın daha önemli olduğunu düşünmüş.

Renk seçenekleri arasında gri, siyah ve pembe bulunuyor. Şimdilik sadece Çin pazarında satışta olsa da, OnePlus 13T‘nin ilerleyen aylarda küresel pazara da sunulması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere, OnePlus 13 de önce Çin’de tanıtılmış, ardından Ocak 2025’te dünya genelinde satışa çıkmıştı.

OnePlus 13T Teknik Özellikleri

Ekran: 6.32 inç AMOLED, 120 Hz, 1600 nit, Crystal Shield Glass

6.32 inç AMOLED, 120 Hz, 1600 nit, Crystal Shield Glass Yonga Seti: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

12 GB / 16 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.0

256 GB / 512 GB UFS 4.0 Batarya: 6.260 mAh silikon-karbon, 80W hızlı şarj

6.260 mAh silikon-karbon, 80W hızlı şarj Arka Kamera: 50 MP ana + 50 MP 2x telefoto

50 MP ana + 50 MP 2x telefoto Ön Kamera: 16 MP

16 MP Ekstra: Ekran içi parmak izi, yüz tanıma, özelleştirilebilir Kısayol Tuşu

OnePlus 13T Fiyatı

Peki OnePlus 13T fiyatı ne kadar?

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama: 470 dolar

12 GB RAM + 512 GB dahili depolama: 520 dolar

16 GB RAM + 256 GB dahili depolama: 495 dolar

16 GB RAM + 512 GB dahili depolama: 550 dolar

16 GB RAM + 1 TB dahili depolama: 620 dolar

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Siz OnePlus 13T hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.