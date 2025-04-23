Bugün sabah saatlerinde İstanbul deprem oldu. Art arda yaşanan iki büyük deprem, şehir genelinde paniğe yol açarken, Android ve İOS cihazlar bu sarsıntıları birkaç saniye önceden haber vererek dikkat çekti.

İstanbul deprem öncesi Android cihazlar uyarı verdi!

İlk olarak Silivri açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, sadece dakikalar sonra yaşanan 6.2’lik ikinci sarsıntı izledi. Bu esnada birçok Android kullanıcı, telefonlarına gelen deprem bildirimi sayesinde saniyeler önceden uyarıldı.

Google’ın geliştirdiği deprem bildirim teknolojisi, telefon sensörlerini kullanarak olası bir sarsıntıyı anında algılayabiliyor. İstanbul deprem riski göz önünde bulundurulduğunda, bu teknolojinin yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor.

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