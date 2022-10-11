Tesla ve Elon Musk hayranları, Kaliforniya’da prototip bir insansı robot olan Optimus’un tanıtılmasıyla büyülendi. Taraftarlar yapılan herhangi bir eleştiriden nefret ederken, Musk’ın kendisi Optimus’un piyasaya hazır olmadığını söyledi.

İnsansılar için yapılan argüman, insan ortamlarında insan araçlarıyla çalışmak için en iyi donanıma sahip olduklarıdır. İnsanlar kendilerine biraz benzeyen bir şeyle etkileşimde daha rahat hissedebilirler. Ve tabii ki harika görünüyorlar. Ama ne kadar pratikler?

Bacaklar ve tekerlekler

Sensör güdümlü vizyon konusunda uzmanlaşmış Slamcore’un CEO’su Owen Nicholson, “Birçok şirket insansılar alanında çalışıyor çünkü halkın görmesi ilginç. Ancak tekerlek tabanlı robotları ve hatta insansız hava araçlarını kontrol etmek çok daha kolay. Ancak bir insansıyı dik konuma getirmek için harcanan iş miktarı çok büyük.” dedi.

Optimus’un arkasındaki robotik sağlam görünüyor. Tesla tüm bu konularda acemi değil. Ancak Nicholson, piyasaya sürülmesiyle makinenin fiziksel olarak daha pratik bir şeye dönüşeceğini söylüyor.

“Onlara daha fazla tekerlek tabanlı robotlara sahip olmak için daha fazla para verirdim” diye ekliyor.

Haber robotları

Temizlik yapıyor, yaşlılara bakıyor, hatta kimi zaman ameliyat yapıyorlar. Herhangi bir ihtiyaç için birileri muhtemelen bir robot yapmaya çalışıyor. Bazıları diğerlerinden daha iyi çalışıyor ve gösterimler nadiren plana uygun gidiyor.

Ancak bilimkurgu filmlerinin gösteremediği şey, tüm kablolar, ön programlama ve çok kısa pil ömrü. Eski futbol oynayan robotlar sadece 10 dakika dayanabiliyordu. Ancak robotlar son on yılda insanlardan çok daha hızlı ilerledi. 2022’nin robotları eski robotlardan çok daha yetenekli.

Yine de, en etkileyici sanatçılar sıradan bir insan gibi görünme eğiliminde değildir. Hassas ameliyat robotları, depo robotları, pencere temizleme robotları – hiçbiri az bir miktarda insansı değil. Hepsinin diğerlerinden farklı olan kimi zaman ilginç kimi zaman ürpertici özellikleri var.

Yüz uyumu

Beklenti sorunun bir parçası olabilir. İnsansıların insanlar gibi işlev görmeleri, çim biçme, sandviç yapma, bebeği kucaklama gibi çeşitli farklı görevleri yerine getirmeleri beklenebilir.

Ancak Edinburgh’daki Ulusal Robotarium’dan Prof. Helen Hastie, robotların çoklu görev yapabilmek için çok uzun bir yol olduğunu söylüyor.

“En önemli şey, robotun tasarlandığı göreve uygun olmasıdır” diyor.

Boston Dynamics’in köpek benzeri dört ayaklı Spot’ı, bombalanmış binalar gibi engebeli araziler için idealdie. Ancak örneğin bir mutfak işinde çalışmak üzere tasarlanmış bir robotun hiç bacağa ihtiyacı olmayabilir.

Örneğin bakım evlerinde savunmasız insanlarla çalışmak üzere tasarlanan robotlar, biraz daha insani görünmeye daha uygun olabilir – ama çok fazla değil.

İnsansılar, tekinsiz vadi olarak bilinen bir fenomendir. Eğer bir şey insana benziyorsa ama inanılır gibi değilse, sinir bozucu ve hatta korkutucu hale gelir.

Prof. Helen Hastie’nin dediği gibi: “Eğer fazla insansa, insanın canını sıkar.”