Need for Speed ​​Unbound, adından da anlaşılacağı gibi, Need for Speed ​​serisinin birçok alt serisinin bir karışımını temsil ediyor. Son otuz yılda Underground ve Most Wanted’dan sonra oyuncuları çekemeyen NFS, Unbound ile seriyi köklerine geri döndürüyor. Unbound’un genel havasının kesinlikle Need for Speed ​​​​Underground serisi olduğu açıkça ortada. İllegal kültür, tehlikeli sokak düelloları, gösterişli tekerlekler ve WrestleMania gibi savaş ilan eden sürücüler ve daha fazlası bu oyunda yer alıyor.

Need for Speed ​​Unbound İnceleme

EA, NFS markasını dokuzuncu nesle taşıyacak tüm oyunlar arasında ustalıkla NFS topluluğu için yalnızca belki de en nostaljik anıları barındıran değil, aynı zamanda kültürel açıdan en çağdaş görünen bir alt seriye gitmeyi seçti. günümüzün flaş, nakit ve gaz dünyası için. Need for Speed ​​Unbound, NFS boya kutusundan eksiksiz bir renk paleti sunar. Yarışçılar, NFS’nin otoban/dağ yanıklarının tam anlamıyla keyfini çıkarabilir veya yeraltının tehlikeli gece hayatında tekerlek gıcırtılarıyla koşuşturabilir ya da Hot Pursuit’te gösterildiği gibi, polisin canını sıkan bir kaos noktasında kendilerini şımartabilirler.

Tamamı oyun dünyasının içine yerleştirilmiş bu etkinliklere ek olarak, oyuncular aynı zamanda Lakeshore’ın kendisini baştan aşağı dolaşabilirler, zamana karşı yarışabilir, rekorları kırabilir, reklam panolarını parçalayabilir ya da her benzin istasyonunda bir gezi turu düzenleyebilirler.

NFSU’da Burnout: Paradise’ın bu konuda bir ipucundan fazlası vardır . Criterion’un kendi türünü tanımlayan açık dünya yarışçısı, konu Lakeshore City’nin tasarımına ve uygulamasına geldiğinde, geliştiricinin zihninde açıkça ön plandaydı ve rakip seriyi yaratma deneyimi, Unbound’un lehine bir nimet sunuyor . Hikaye bölümleri, polis kovalamacaları ve 007 benzeri dublörlük arasında, sadece şehri alt üst ederek, hız sınırı rekorlarını kırarak veya doğaçlama yarışlara, zamana karşı yarışlara ve bilinen tehlikeli arazi engelli parkuruna girerek keyifli bir oyun deneyimi sizleri bekliyor.

NFS Unbound’un omurgası, hikaye modudur. Şehrin son derece kazançlı, ego güdümlü gece kulüpleri ve sözde cinayete meyilli sürücü dünyasında geçen, neredeyse etkileyici bir şekilde ezberci ve ihanet, intikam ve misilleme hikayesi dikkat çekiyor.

Hikaye boyunca ilerlerken, tüm oyun içi kazançlar oyuncu kademeli bir lisans sisteminden geçerek ve elde ederek devasa bir araç ve yükseltme galerisine harcanabiliyor. Tüm bu aktivite eğlenceli ve keyifli olsa da, NFSU’nun anlatımının ve senaryosunun kesinlikle not almadığını belirtmek gerekir.

Criterion Games tarafından geliştirilen Need for Speed ​​Unbound, dokuzuncu nesil platformun gücünden yararlanmak için büyük çaba sarf eden olağanüstü derecede gösterişli bir oyun. Performans modunda çalıştırıldığında bile NFSU, atmosferik ışık, gölge, yansımalar, hava efektleri ve göz kamaştırmak için diğer görsel hileler ile görsel bir harika görünüyor.

Herhangi bir yarışçının anahtarı, kullanımında yatar ve Unbound oldukça kaygandır. Her araç, ısmarlama yeteneğine göre doğru bir şekilde ayarlanmış hissederken, tüm oyunun asla simülasyon hissi vermemesini sağlar. Belki de yıllardır teknik açıdan en yetkin NFS unvanı olsa da, katılım en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Criterion, yeni elden geçirilmiş mekaniğin asla sadece gürültülü bir zaman geçirmenin önüne geçmemesini sağlamıştır. NFSU, Gran Turismo veya Crash Team Racing hayranlarının keyifle oynayacağı, tamamen erişilebilir bir arcade oyunu olmaya devam ediyor.

NFSU, ısmarlama dış görünüm tasarımları, geniş bir renk paleti, birden fazla metal türü ve yüzlerce aksesuar, iç kızdırma, jant, egzoz, tampon, rüzgarlık ve hatta korna içeren inanılmaz derecede derin bir özelleştirme sistemi ile donatıldı. NFSU, zamanı ve ayrıcalığı olanlara güzel, ısmarlama araçlarla dolu özel bir garaj inşa etme fırsatı verir.

Oyuncu avatarı temelde arabaların kendisi kadar özelleştirilebilir. Gerçek markalı kıyafetlerin sürekli büyüyen bir kataloğunun yanı sıra cilt tonu, saç, yapı, makyaj ve alaylar için sayısız seçenek. 1994’teki baş döndürücü, 3DO tabanlı başlangıcından bu yana The Need for Speed, Arcade Racer’ın Kralı olarak hakimiyetini sürdürmek için mücadele etti. Sonraki on yıllar, serinin oldukça şiddetli, donanım odaklı bir pazarda tatlı noktasını bulmaya çalışırken en yüksek ve en düşük seviyelere ulaştığını gördü.

Bununla birlikte, Need for Speed ​​Unbound ile Criterion ve EA, serinin geçmişinin daha ince noktalarını, Criterion’un gergin ve heyecan verici yarış aksiyonu sunmadaki kendi mükemmelliğiyle başarıyla birleştirdi. Dokuzuncu neslin gücüyle daha da desteklenen yeni teknolojiler, NFSU’ya serinin bir süredir peşinden koştuğu nitro patlamasını sağlayarak, birçok kişinin hurdacının bahçesine hazır olduğunu düşündüğü bir markayı yeniden canlandırıyor.

Need for Speed ​​Unbound, son derece keyifli ve muhteşem bir şekilde parlatılmış bir arcade yarış oyunu olmayı başarıyor. Criterion, neredeyse 30 yıllık NFS mirasını titizlikle seçti ve en iyi öğelerini bir araya getirerek zorlayıcı oyun, derin tasarım ve göz kamaştırıcı estetik sunan parlak, özelliklerle dolu bir karışım yarattı. Basitçe söylemek gerekirse, Need for Speed ​​Unbound, franchise tarihindeki en iyi girişlerden biri konumunda.