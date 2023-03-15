Dead Space, ilk piyasaya sürüldüğünde beklenmedik bir çıkış yakaladı. Durgunlaşmaya başlayan ve giderek daha fazla çok oyunculu oyunlara sürüklenmeye başlayan EA için şok edici bir şekilde karaktersiz olan Survival Horror türüne yeni bir hayat verdi. Şimdi yıllar sonra, bu başlık bir kez daha Dead Space Remake ile 2023’te manzarayı yeniden şekillendirme şansı elde ediyor. Belki de bunca zamandan sonra insanların neden Electronic Arts’ı desteklemeye devam ettiğini kanıtlayacaktır.

İçindekiler Dead Space Remake İnceleme

Dead Space Remake İnceleme

Bilmeyenleriniz için Dead Space, kız arkadaşı Nicole’ün USG Ishimura uzay gemisinde görev aldığı bir mühendis olan Issac Clark’ın hikayesidir. Nicole, Issac’a endişe verici bir mesaj gönderir ve gemiyi kontrol etmek için bir ekibe kaydolur.

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İnişten kısa bir süre sonra, Issac ve ekibi kısa sürede bir şeylerin ters gittiğini fark eder. USG Ishimura harabeye dönmüş durumda, kanla kaplı ve açıklanamayan organik malzeme. Necromorphs adı verilen bükülmüş canavarlar salonlarda dolaşıyor ve Nicole hiçbir yerde bulunamıyor. Dead Space sizi hayatta kalmaktan biraz daha ileri giden bir hikayeye itiyor ve klasik franchise Alien’dan yolsuzluk ve hatta dümende bir kült ile notlar alıyor. Bu, gerçek canavarların kim olduğunu sorgulamanıza neden olan bir hikaye.



Dead Space Remake, orijinal oyunun genel anlatısını değiştirmez. Yaptığı şey, sunulma şeklini değiştirmek ve zaten harika bir hikaye olan şeyi ilerletmek için biraz daha derinlik katmaktır.

Fark edeceğiniz ilk şey, Issac Clark’ın bu sefer konuştuğudur. Dead Space’e aşina olan oyuncular, Necromorph’un orijinalinde dili olduğunu bilecekler. Oldukça küçük bir ekleme gibi görünse de, Issac’ın genellikle girdisini vereceği ve nesnel bir işaretleyiciyi körü körüne takip etmek yerine akıl yürütmeyle kendini geçirdiği bazı çılgın intihar görevlerini önereceği anlatıya çok şey katıyor.

Bir diğer önemli ekleme, yan görevlerin dahil edilmesidir. Bazı ödüller sağlarken, gerçekleşen olaylara çok daha fazla irfan ve derinlik sunuyorlar ve orijinal hikayeye biraz aşina olmama rağmen onları görmek zorunda hissettiğim kadar önemli hissettiler. Nelerin eklendiğini görmek istememe neden oldular.

Dead Space Remake’deki oyun orijinalinden nispeten değişmeden kalıyor ki bu iyi bir şey. Dizi devam ederken, korku yerine aksiyona vurgu yapıldı ve yeniden yapımla ilgili ilk endişelerimden biri, orijinalin daha saf hayatta kalma korku köklerinden ziyade ikinci başlıkların yanlış adımlarını kopyalayacaktı. Neyse ki, burada durum böyle değil.

Herhangi bir Resident Evil, Silent Hill ve hatta Tormented Souls gibi yeni oyunlar oynadıysanız, oyunun genel akışını bileceksiniz. Noktadan noktaya gideceksiniz, oyunun kozmik dehşetleri tarafından sürekli tükendiği için sağlık ve cephane malzemelerinizi yönetmek zorunda kalırken arayışınızı ilerletecek bir öğe bulacaksınız. Burada ne zaman savaşacağını ve ne zaman kaçacağını seçmek önemlidir.

Issac bir Uzay Denizcisi değil, o bir mühendis. Bu, Xenomorph savaşında pek usta olmadığı anlamına gelir. Ancak işleri oldukça doğru bir şekilde kesebilir, bu da ona bu durumda yeterince komik bir avantaj sağlar. Bu unvanın kontrolleri, metal bir takım elbiseyle bir uzay gemisinde dolaşıyormuşsunuz gibi hissedecek kadar ağır hissettiriyor, ancak hareket etmek için gerçek bir çaba sarf etmeniz gerektiğini hissettirecek kadar hantal değil.

Kamera, nişan alma gibi sürekli olarak omzunun üzerindedir. Resident Evil 4 tarafından meşhur bir stil ve her şey sezgisel hissettiriyor. Doğal olarak silahları anında değiştirecek, iyileşecek ve statik ve kinez güçlerinizi kendi vücudunuzun bir uzantısı gibi kullanacaksınız. Ölümlerimden birinin kötü kontrollere bağlı olduğunu hiç hissetmedim, sadece tamamen panikten kaynaklanıyor.

Kontrolün sizden biraz uzaklaştığını hissettiği tek zaman, sıfır yerçekimi bölümlerine çarptığınız zamandır. Burada, geminin bölümleri arasında uçmak için takım elbisenizdeki güçlendiricileri kullanacaksınız. Sadece bulmacalar ve navigasyon için değil, aynı zamanda bazı oldukça gergin savaş durumları için de kullanılır. Bu parçalar için kesinlikle bir ayarlama dönemi var ama oyunun sonunda Zero G dövüşünde oldukça ustalaştığımı fark ettim.

Bulmacalar yeniden yapılanmada biraz küçültülmüş, ancak oyunun ilerleme hızına yardımcı olduğunu gördüm. Hala birkaç çevresel bulmaca var.

Her zaman bir haritaya erişiminiz var. Kendinizi kaybolurken veya alışılmışın dışında keşfetmek isterken bulursanız, sadece bir düğmeye basabilirsiniz ve bu sizi en yakın hedefinize götüren bir ışık sağlar. Bir sonraki diziyi tetiklemek yerine biraz daha fazlasını keşfetmek istediğimde çok kullanışlı buldum. Çok fazla keşfettiğim ve tekrar doğru yolu bulmam gerektiğinde de bir nimetti.

Callisto Protocol aynı zamanda piyasaya sürüldüğünde ve Dead Space’in bazı orijinal geliştiricileri tarafından ele alındığında doğal bir karşılaştırma yapmak zorundaydı. Ancak bildiğiniz gibi Callisto Protocol bekleneni veremedi ve Dead Space’in ruhani devamı olamadı. Dead Space Remake de kendinin neden çok başka olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Yukarıdaki başlığın aksine, Dead Space Remake herhangi bir korku oyununun ayrılmaz bir parçası olan atmosferi tamamen çivilemeyi başarıyor. Sizi karşılaşmadan karşılaşmaya zorlayan bazı kasvetli salonlarda doğrusal bir yürüyüş değil, bunun yerine oyuncuya “Burada olmalı mıyım?” korkusu aşılayan özgürlük sunuyor. Oyunun %90’ından fazlası boyunca geminin etrafında sürüneceksiniz çünkü savaş zor ama sadece sallanmaya devam etmek yerine tamamen planlamanıza ve becerinize dayanıyor. O kadar yoğun bir gerginliği var ki onunla evler inşa edebilirsin ve bir korku oyunu için ihtiyacınız olan her kutuyu işaretliyor.

Atmosfer açısından orijinaline ne katıyor? Hikayeyi ilerletir, ilerleme hızını daha iyi hale doğru değiştirir ve gemi başarısız olmaya başladığında gerginliğin arttığını hissedersiniz. Ekstra alanlar ekler ve bazılarını keser ve hatta New Game+ modunu tamamladıktan sonra görüntülenebilen ekstra bir sonu vardır. Orijinal Resident Evil Remake’in olası olmaması pek olası değil, orijinali anında tanıdık olacak kadar yakın takip ediyor ve sonra bu konuda ustaca oynuyor ve o kadar kurnaz değil. Benzersiz olmayan, daha iyi olmayan, ancak orijinal plandan biraz farklı bir şey yaratmak için bu yönleri değiştirir.

Dead Space Remake, EA’nın etkileyici Frostbite motoru kullanılarak, bu konsol neslinde oynadığım en iyi görünümlü oyunlardan biri olacak noktaya kadar sıfırdan tamamen yeniden yapıldı. Karakter modellerindeki yüzler en iyisi değil, ancak manzara ve Necromorphs hiç bu kadar iyi görünmemişti. Orijinal oyunun hafızanızda ne kadar etkileyici göründüğünü tekrarlamak için harika bir iş çıkarıyor.

Ishimura’nın çeşitli biyomlarını keşfederken saf ayrıntı düzeyi, sizi başlığa çekmeye yardımcı olur. Ortam sesi, uzak çığlıklar ve daha yakından fısıltı ile birleştiğinde, bu, yeni gelen bir tehdit duyup duymadığınızı veya sadece çıldırıp çıldırmadığınızı sorgulamanıza neden olacaktır. Daldırma faktörünü 10’a kadar artırır.

Oyunda HUD yok. Bunun yerine, hayati değerleriniz takım elbisenize bağlı çubuklarla temsil edilir ve envanter alanı veya okumanız gereken dosyalar gibi bilmeniz gereken diğer şeyler bir hologramda takım elbisenizden yansıtılır. Oyunu duraklatmıyorlar ve sadece bu uyumlu deneyimi yaratmaya yardımcı oluyorlar. Burada da herhangi bir yükleme ekranı bulamazsınız, bu da gemiyi keşfetmeyi acısız ve sorunsuz bir zaman haline getirir.

Seslendirme harika ve Issac’ın bu başlıkta sesini bulduğunu duymak harika. Onu daha sinematik bir hikaye haline getirmeye gerçekten yardımcı oluyor, oysa orijinalinde kendinizi sadece içeri bakan ve herhangi bir hedefi körü körüne kabul eden bir dış avatar gibi hissettiniz. Burada Issac karşılık verecek, gerekçesini açıklayacak ve geminin mürettebatı ve birlikte geldiği ekiple birlikte yavaşça deliliğe girecek.

Dead Space’i hiç oynamayanlar oldukça şanslı diyebiliriz. Aslında oynayanlar da şanslı. Yeniden yapım gerçekten de taş gibi görünüyor ve unutamayacağınız bir deneyim sunuyor.