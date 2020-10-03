Genel
Need for Speed: Hot Pursuit Remastered gelebilir!
Need for Speed: Hot Pursuit Remastered gelme ihtimali ortaya çıktı. EA sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile birlikte ipuçlarını verdi.
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Need for Speed: Hot Pursuit Remastered hakkında ipuçları ortaya çıktı!
Oyun dünyasında artık önemli bir yere sahip olan “Remastered” oyunların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Çoğu firmanın klasiklerini yeni nesil oyunculara sunduğu bu başlığa yeni bir üye eklenebilir. EA tarafından geliştirilen ve eskisi kadar olmasa da oldukça popüler olan Need for Speed serisi, bu akıma katılmaya hazırlanıyor. Twitter hesabı üzerinden paylaşımlar yapan EA, yeni Need for Spped oyunu ile alakalı görselleri paylaştı. Oyunun ismini açıklamayan ancak ipuçları vermekten de çekinmeyen EA, tahminlere göre Hot Pursuit Remastered üzerinde çalışıyor.
Big Joe has to be messing with me. Not sure how he found out. So much effort just to tease me, and I only wanted some pizza. pic.twitter.com/DW2lLYIAUE
— Need for Speed (@NeedforSpeed) October 2, 2020
Görsellerde yer alan ipuçlarına göre 5 Ekim tarihinde tanıtılacak oyun, yine tahminlere göre son dönemlerde düşüşte olan popülariteyi toparlamak amacıyla geliştiriliyor. Öte yandan resmi sitesine bir de geri sayım koyan EA, görünüşe göre oyununa çok güveniyor. Her ne kadar ortada kesinleşmiş bir şey olmasa da firmanın yaptığı paylaşımlar bu yöndeki yorumları arttırmakta. Zira daha önceden Amazon İngiltere‘de de listelenen Hot Pursuit Remastered, serinin kaybettiği eski havayı da yeni nesil oyuncular ile buluşturabilir. Bakalım EA, yeni oyunu ile birlikte yarış oyunları kategorisinde tekrardan sazı eline alabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
İnce çerçeveli ilk Huawei monitör görüntülendi!
Huawei, ABD ile vermekte olduğu savaşın yanı sıra yeni ürünleri üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay masaüstü bilgisayar ve monitör pazarına girmeye hazırlandığını belirttiğimiz şirketin ilk monitörünün render görüntüleri ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. IT Home tarafından sızdırılan bilgilere göre monitör, 23.8 inçlik ekrana ve oldukça ince çerçevelere sahip.
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İlk Huawei monitör!
AD80HW model numarasına sahip olan monitör piyasaya sürüldüğü zaman Huawei’nin ilk monitörü olma özelliğini taşıyacak. Bu monitör, 23.8 inçlik Full HD IPS LCD ekrana ve 178° görüş açısına sahip. NTSC renk gamotunun %72’sine sahip olan monitör 16.7 milyon farklı rengi gösterebilme kapasitesine sahip. Monitör, ayrıca TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına da sahip ve bu sayede göz sağlığını da göz ardı etmiyor.
Üç kenarda neredeyse çerçevesiz diyebileceğimiz kadar ine çerçevelere sahip olan monitör, %90 ekran/gövde oranına sahip. Alt kenarındaki çerçeve ise Huawei logosunu da taşıyor ve diğerlerine göre daha kalın. Öndeki bu dikkat çeken tasarım, arka tarafta da devam ediyor. Mat gri bir renge sahip olan monitör, düz bir temelin üzerinde duran silindirik metal bir stand ile destekleniyor. Bir adet HDMI portunu da barındıran girişleri ise üstteki fotoğrafta görebiliyoruz.
Yine sızıntılara göre Huawei, monitörlerini kendisi üretmeyecek. Bu modelin BOE Video Technology Co. Ltd. tarafından imal edilmesi bekleniyor. Ayrıca önceki haberimizde de belirttiğimiz 27 ve 34 inçlik seçeneklere sahip kavisli monitörler ise TPV Technology tarafından üretilecek. Tüm yeni monitörlerin yıl bitmeden tanıtılması bekleniyor.
Genel
Facebook, 28 günlük ilişkilendirme modelini kaldırıyor
Facebook, reklamları için 28 günlük ilişkilendirme penceresi seçeneğini kaldırıyor. Bu, reklamverenlerin artık kampanyalarına dayalı eylemleri daha uzun bir süre boyunca izleyemeyecekleri anlamına geliyor.
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Facebook ilişkilendirme modeli nedir?
Facebook’un ilişkilendirme modelleri, reklamverenlerin kampanyalarına verilen yanıtları, yine reklamveren tarafından belirlenen kurallara göre ölçmesine olanak tanıyor. İlişkilendirme modelleri, seçtiğiniz yanıt ölçütüyle ilgili daha spesifik içgörüler sağlamak için Facebook reklam sürecinizde belirli temas noktalarını kullanıyor. Bu, pazarlamacıların, odak unsuruna bağlı olarak, reklamlarınızın gerçek etkisi hakkında daha fazla bilgi toplamasnıza olanak tanıyor.
Ama şimdi bu kapasite sınırlı olacak. Search Engine Journal tarafından bildirildiği üzere, Facebook, değişikliği bildirmek için reklamverenlerle doğrudan iletişime geçmekte ve şunları açıklamaktadır: “Birden çok tarayıcıyı etkileyecek yaklaşan dijital gizlilik girişimleri, işletmelerin alanlar ve cihazlar genelinde insanların etkileşimlerini ölçme becerisini sınırlayacak. Bu sınırlamalar arasında, işletmelerin dönüşüm etkinliklerini daha uzun ilişkilendirme aralıkları üzerinden bir reklamla ilişkilendirme yeteneği de var. “Bu nedenle, veri izleme politikasındaki değişiklikler ile, platform artık 28 günlük bir zaman aralığı sunamayacak ve bunun yerine doğrudan yanıt performansına 7 günlük bir genel bakışla sınırlı olacak.
Değişiklik ne anlama geliyor?
Değişiklik muhtemelen yalnızca gelişmiş Facebook pazarlamacılarını ve büyük ölçekli kampanyalar yürütenleri etkileyecek, aynı zamanda platform reklam harcamasını belirtilen etkinliklere göre belirleyen otomatik sistemleri de etkileyecek. Değişiklikler 12 Ekim’den itibaren geçerli olacak, ancak tüm geçmiş veriler bu tarihe kadar mevcut olacak. Eğer geçmişte ilişkilendirme modellerini kullandıysanız, geçmiş performansı takip etmek için verilerinizi indirmeniz önemli olabilir.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 modeli için yeni patent başvurusu!
Samsung Galaxy S21 için Samsung yapımı 3D ToF sensörü için patent başvuruları görüntülendi.Samsung Galaxy S20 serisinde başarısız bulunduğu için 3D ToF sensörünün kaldırılıcağı düşünülüyordu, bunun tam aksine bir hareketle, Samsung kendi yapımı ISOCELL Vizion sensör için patent başvurusu yaptı.
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Samsung Galaxy S21 modeline Samsung yapımı sensör yetişecek mi?
Samsung Galaxy S21 modeli, sızıntılara göre, Exynos 1000 işlemcisinden güç alıyor , işlemcinin grafik bölümünde ise Mali-G78 GPU’su yer alıyor bu yonga setini 8 GB RAM destekliyor. Ayrıca zamanda telefon Android 11 işletim sistemiyle gelecek. Bu sızıtınlara ISOCELL Vizion 3D ToF sensör de eklendi. Gelecek Galaxy S serisinde bu sensörü görecek miyiz? Henüz bilmiyoruz ama bu patentler henüz ticarileştirilmediği için Samsung Galaxy S21 modeline yetişmeyebilir. Bu da Galaxy Note serisini işaret ediyor.
ISOCELL Vizion, alternatif olarak Galaxy Note 21 ile çıkabilir!