Need for Speed: Hot Pursuit Remastered gelebilir!

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered gelme ihtimali ortaya çıktı. EA sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile birlikte ipuçlarını verdi.

Oyun dünyasında artık önemli bir yere sahip olan “Remastered” oyunların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Çoğu firmanın klasiklerini yeni nesil oyunculara sunduğu bu başlığa yeni bir üye eklenebilir. EA tarafından geliştirilen ve eskisi kadar olmasa da oldukça popüler olan Need for Speed serisi, bu akıma katılmaya hazırlanıyor. Twitter hesabı üzerinden paylaşımlar yapan EA, yeni Need for Spped oyunu ile alakalı görselleri paylaştı. Oyunun ismini açıklamayan ancak ipuçları vermekten de çekinmeyen EA, tahminlere göre Hot Pursuit Remastered üzerinde çalışıyor.

Big Joe has to be messing with me. Not sure how he found out. So much effort just to tease me, and I only wanted some pizza. pic.twitter.com/DW2lLYIAUE

— Need for Speed (@NeedforSpeed) October 2, 2020