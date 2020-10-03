Need for Speed: Hot Pursuit Remastered gelebilir!

Huawei, ABD ile vermekte olduğu savaşın yanı sıra yeni ürünleri üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay masaüstü bilgisayar ve monitör pazarına girmeye hazırlandığını belirttiğimiz şirketin ilk monitörünün render görüntüleri ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. IT Home tarafından sızdırılan bilgilere göre monitör, 23.8 inçlik ekrana ve oldukça ince çerçevelere sahip.

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İlk Huawei monitör!

AD80HW model numarasına sahip olan monitör piyasaya sürüldüğü zaman Huawei’nin ilk monitörü olma özelliğini taşıyacak. Bu monitör, 23.8 inçlik Full HD IPS LCD ekrana ve 178° görüş açısına sahip. NTSC renk gamotunun %72’sine sahip olan monitör 16.7 milyon farklı rengi gösterebilme kapasitesine sahip. Monitör, ayrıca TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına da sahip ve bu sayede göz sağlığını da göz ardı etmiyor.

Üç kenarda neredeyse çerçevesiz diyebileceğimiz kadar ine çerçevelere sahip olan monitör, %90 ekran/gövde oranına sahip. Alt kenarındaki çerçeve ise Huawei logosunu da taşıyor ve diğerlerine göre daha kalın. Öndeki bu dikkat çeken tasarım, arka tarafta da devam ediyor. Mat gri bir renge sahip olan monitör, düz bir temelin üzerinde duran silindirik metal bir stand ile destekleniyor. Bir adet HDMI portunu da barındıran girişleri ise üstteki fotoğrafta görebiliyoruz.

Yine sızıntılara göre Huawei, monitörlerini kendisi üretmeyecek. Bu modelin BOE Video Technology Co. Ltd. tarafından imal edilmesi bekleniyor. Ayrıca önceki haberimizde de belirttiğimiz 27 ve 34 inçlik seçeneklere sahip kavisli monitörler ise TPV Technology tarafından üretilecek. Tüm yeni monitörlerin yıl bitmeden tanıtılması bekleniyor.