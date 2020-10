NBA 2K21 PlayStation 5 ve Xbox Series X çıkış tarihleri duyuruldu!

Koronavirüs salgını ilkbahar ve yaz aylarında yayılırken Pokemon Go, oyuncuların katılımını arttırmak için bir dizi değişiklik yaptı. Niantic Labs, pandemi kapsamında eklediği bazı geçici bonusların aktif kalacağını ancak birçoğunun 1 Ekim‘den itibaren ortadan kalkacağını duyurdu.

Nisan ayında oyun, Pokemon’unuz, siz evinizden çıkmasanız bile yakındaki PokeStops’tan hediyeler toplayak şekilde güncellenmişti fakat yeni güncellemeyle bu işlemi ancak Pokemon sayınız azalıyorsa yapacak. Pokemonların yumurtadan çıkması için yürünmesi gereken mesafe, daha önceki mesafeye geri dönüyor. Dünyanın birçok yerinde kısıtlamaların gevşetilmesiyle, yyunun yapımcıları da hareketi teşvik etmenin bir yolu olarak değişikler yapmaya yöneldi. Sosyal medyada, birçok oyuncu Niantic’in değişiklikleri yeniden düşünmesini istedi, bunun iki sebebi olabilir; ya pandemi bonuslarından memnunlardı ya da salgından endişe ediyorlar.

Starting Thursday, October 1, 2020, at 1 p.m. PDT (GMT −7), we’ll be making some changes to temporary bonuses. Read more: https://t.co/t02oV3SMKr pic.twitter.com/kon8jTvk1O

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) September 29, 2020