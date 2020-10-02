NBA 2K21 PlayStation 5 ve Xbox Series X çıkış tarihleri duyuruldu!

NBA 2K21, oyuncuları yeni nesil konsollar için geri sayıma geçirdi. Yapımcı firma 2K Sports oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X çıkış tarihini açıkladı.

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NBA 2K21, iki konsola da çıkış oyunu oluyor!

Sevilen basketbol oyunu NBA 2K21, yeni nesil konsollara gelmeye hazırlanıyor. 2K Sports tarafından geliştirilen oyun mevcut nesildeki konsollara ve PC‘ye zaten çıkış yapmıştı. Ancak yeni nesil konsolların artık piyasaya çıkmaya hazırlanması ile birlikte çoğu oyunda olduğu gibi NBA 2K21‘de de gözler yeni nesil sürüme çevrilmişti. Tam da bu noktada müjdeyi veren 2K Sports, sevilen oyunun yeni nesil konsollar için çıkış tarihini açıkladı. Xbox Series X ve PlayStation 5 için çıkış oyunu olacak yapım, hayranlarını bekletmeyecek.

Oyun 12 Kasım tarihinde Xbox Series X ile birlikte çıkış yapacak. PlayStation 5 içinde tüm dünya genelinde 19 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak. Oyunculara eski nesilde yaptıkları ilerlemeleri yeni nesle taşıma imkanı veren NBA 2K21, özel 100 dolarlık Mamba Edition‘ı almayan oyunculara ücretsiz nesil yükseltme imkanını sunmayacak. Her sene olduğu gibi bu sene de oyun içi satım alımlar yüzünden tartışmaların odağı olan oyun, şimdi de yeni nesle yükseltme konusunda adından söz ettirecek gibi gözüküyor. Bakalım 2K Sports, yeni nesil konsolların teknolojisi ile birlikte oyuncuları memnun etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.