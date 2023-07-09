Oyun geliştirici şirketi 2K, NBA 2K serisinin son oyunu olan NBA 2K24’ün 8 Eylül tarihinde piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu yeni oyun, basketbol simülasyonunun 25. yıldönümünü kutlarken, PS5 ve Xbox Series X/S konsolları arasında çapraz oynama özelliğini de sunuyor, ki bu seride bir ilk olacak. Ayrıca, oyun büyük bir efsane olan Kobe Bryant’ı da onurlandırıyor. İşte NBA 2K24 hakkındaki her şey!

NBA 2K24 Tüm Zamanların En İyi Basketbol Simülasyonu Olacak!

NBA 2K24, 41 yaşında trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybeden büyük basketbolcu Kobe Bryant’ın anısına büyük önem vererek onu oyunun kapağına taşıyor. Oyun sadece bununla da sınırlı kalmıyor, 2K aynı zamanda oyuna “Mamba Moments” adlı bir mod da eklemiş.

Bu mod, önceki oyunun Jordan Challenge moduna benzeyen bir şekilde Kobe Bryant’ın en büyüleyici performanslarını yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Oyuncular, genç bir fenomenden tüm zamanların en büyük oyuncularından birine dönüşen Kobe’nin hikayesinde ilerlerken bu modda keyifli bir deneyim yaşayacaklar.

NBA 2K24, yeni bir teknik özellik olan ProPlay’i de sunuyor. Bu özellik, gerçek dünyadaki NBA görüntülerini oyun motoruna aktaran bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Oyuncular, saha içi NBA aksiyonunda gerçekçi animasyonlar ve hareketlerle yeni nesil oyun keyfini yaşayacaklar. ProPlay ve Mamba Moments hakkında daha fazla ayrıntının ilerleyen dönemlerde paylaşılacağı belirtiliyor.

NBA 2K24, üç farklı versiyon olarak satışa sunulacak: Kobe Bryant Edition (standart versiyon), Black Mamba Edition ve 25. Yıldönümü Sürümü. Kobe Bryant Edition, PS5 ve Xbox Series X/S için 70 dolar fiyat etiketine sahipken, Switch, PC, PS4 ve Xbox One için 60 dolara satılacak. Black Mamba Edition ise 100 dolar karşılığında satın alınabilecek ve oyun içinde kullanabileceğiniz sanal para biriminin yanında benzersiz bir dijital koleksiyon sunacak.

Ayrıca, 25. Yıl Sürümü ise 150 dolara mevcut olacak ve Black Mamba Sürümü’ndeki içeriklerin yanı sıra 12 aylık NBA League Pass aboneliği ve diğer oyun içi koleksiyonları da içerecek.

NBA 2K serisi, her yıl yeniliklerle ve daha da geliştirilmiş bir deneyimle basketbolseverleri karşılamayı başarıyor. NBA 2K24’ün duyurulan özellikleri ve Kobe Bryant’ın onurlandırılması, oyuncuların heyecanını artıracak gibi görünüyor. NBA 2K24’ün, oyunculara gerçekçi bir deneyim sunacağı ve basketbolun büyüsünü yaşatacağı kesin.

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