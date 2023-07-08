Tablet pazarı oldukça büyük bir pazar. Bu pazarda Apple ve Samsung gibi oldukça büyük oyuncular var. Pazar oldukça büyük, Çinli markalar da pazara girmeye çalışıyor. Bu markalardan birisi de Xiaomi. Xiaomi geçtiğimiz sene Xiaomi Pad 5 ve Redmi Pad ile tablet pazarına hızlı bir giriş yapmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi, Xiaomi Pad 6’yı Avrupa pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

Xiaomi 10 Temmuz tarihinden itibaren Xiaomi Tab 6’yı Avrupa pazarında satışa sunacak. Tablet üç farklı renk seçeneği ile gelecek:

Gravity Grey

Gold

Mist Blue

Xiaomi Pad 6 premium bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Tablet 2880×1800 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızını, Dolby Vision’ı ve HDR10’u destekleyecek. 11 inç büyüklüğündeki ekranda IPS LCD bir panel kullanılıyor.

Xiaomi Pad 6 kaputun altında Snapdragon 870 yonga setine sahip. Bu yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 dahili depolama eşlik ediyor. Tablet iki farklı varyasyon ile satışa sunuluyor:

6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama

8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama

Snapdragon 870 yonga seti gücünü 33W kablolu hızlı şarj destekli 8840 mAh büyüklüğündeki bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise Xiaomi Pad 6 13 MP çözünürlüğünde bir arka kamera ile birlikte geliyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Tabletin Xiaomi Smart Pen 2 desteği de bulunuyor. Ayrıyeten Xiaomi, Xiaomi Pad 6 için bir klavye de satıyor.