NBA 2K23 geliştiricisi 2K Games bugün, ünlü basketbol simülasyonunun Arcade Edition’ın bu yıl 18 Ekim’de Apple Arcade’de yayınlanacağını duyurdu. 2K Games en yeni oyunu NBA 2K23’ü birden çok sürümle ve birden çok platformda yayınladı.

Oyunun mobil versiyonu NBA 2K Mobile’da yıllık içerik güncellemesi olarak yayınlanırken, 2K NBA 2K23: Arcade Edition’ı yalnızca Apple Arcade’de yayınlıyor.

🏀 Coming Soon to Apple Arcade: NBA 2K23 Arcade Edition

It's nearly time for the return of the greats. Basketball legends from both past and present are lacing up for #NBA2K23ArcadeEdition. Are we gonna see you on the court?

Get ready: https://t.co/l3KXDXVdZQ pic.twitter.com/BTbDd1D3wm

— Apple Arcade (@AppleArcade) September 8, 2022