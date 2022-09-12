NBA 2K23 geliştiricisi 2K Games bugün, ünlü basketbol simülasyonunun Arcade Edition’ın bu yıl 18 Ekim’de Apple Arcade’de yayınlanacağını duyurdu. 2K Games en yeni oyunu NBA 2K23’ü birden çok sürümle ve birden çok platformda yayınladı.

Oyunun mobil versiyonu NBA 2K Mobile’da yıllık içerik güncellemesi olarak yayınlanırken, 2K NBA 2K23: Arcade Edition’ı yalnızca Apple Arcade’de yayınlıyor.

Ayrıca bkz: Assassin’s Creed Mirage Tanıtıldı; İşte Fiyatı

🏀 Coming Soon to Apple Arcade: NBA 2K23 Arcade Edition It's nearly time for the return of the greats. Basketball legends from both past and present are lacing up for #NBA2K23ArcadeEdition. Are we gonna see you on the court? Get ready: https://t.co/l3KXDXVdZQ pic.twitter.com/BTbDd1D3wm — Apple Arcade (@AppleArcade) September 8, 2022

NBA 2K23 Arcade Edition, özel bir yeni modun yanı sıra birkaç oyun modu içerecek

NBA 2K23: Arcade Edition, The Greatest adlı yeni bir özel oyun modu getirecek. Oyuncular bu oyun modunda Kevin Durant, Dirk Nowitzki, Devin Booker, Shaquille O’Neal, Michael Jordan, Luka Doncic, Kareem Abdul-Jabbar ve daha pek çok basketbol efsanesi gibi 20 basketbol efsanesi olarak oynayabilirler. NBA 2K23: Arcade Edition’daki diğer mevcut oyun modları:

MyCAREER: Yeni, özelleştirilmiş bir oyuncuyla yeni bir NBA yolculuğuna başlayın. Genç bir çaylaktan bir NBA efsanesine başlayın. Oyuncular, yeni MyCOURT’ta antrenman yapmadan önce oyuncularını Nike, Jordan veya Adidas kıyafetleriyle özelleştirebilir.

Yeni, özelleştirilmiş bir oyuncuyla yeni bir NBA yolculuğuna başlayın. Genç bir çaylaktan bir NBA efsanesine başlayın. Oyuncular, yeni MyCOURT’ta antrenman yapmadan önce oyuncularını Nike, Jordan veya Adidas kıyafetleriyle özelleştirebilir. İlişkilendirme Modu: Oyuncular favori NBA takımlarının GM veya Baş Antrenörü olabilir ve kendi tercihlerine göre rüya takımlarını kurabilirler.

Oyuncular favori NBA takımlarının GM veya Baş Antrenörü olabilir ve kendi tercihlerine göre rüya takımlarını kurabilirler. Hızlı Maç: Oyuncular favori NBA takımlarını seçebilir ve 5v5 basketbol oyununda diğerlerine karşı yarışabilir. Blacktop Modunda ayrıca 1v1, 3v3 veya 5v5 oyunlarda sokak basketbolu oynayabilirler.

Oyuncular favori NBA takımlarını seçebilir ve 5v5 basketbol oyununda diğerlerine karşı yarışabilir. Blacktop Modunda ayrıca 1v1, 3v3 veya 5v5 oyunlarda sokak basketbolu oynayabilirler. Çevrimiçi Çok Oyunculu: Oyuncular 30 NBA takımı arasından seçim yapabilir ve gerçek zamanlı PvP çevrimiçi basketbol maçlarında arkadaşlarına veya rastgele oyunculara karşı yarışabilir.

NBA 2K23 ayrıca gerçek hayattaki NBA uzmanlarının yorumlarını da içerecek

Mobil oyuncular ilk kez Kevin Harlan, Brian Anderson, Greg Anthony, Grant Hill ve Doris Burke gibi gerçek hayattaki NBA analistlerinden yorum alacaklar. NBA 2K23 Arcade Edition, Apple Arcade’de bir aylık ücretsiz deneme ile aylık 4,99 dolar abonelik fiyatıyla satışa sunulacak.