Söz verildiği gibi, Ubisoft bugün Forward sunumu sırasında bir sonraki Assassin’s Creed’i gösterdi. Seriyi köklerine geri götüren oyuncular, Assassin’s Creed Mirage’da dokuzuncu yüzyıl Bağdat’ına gidiyor ve bu da eski oyunların oyun tarzını da geri getirecek.

Mirage, klasik yoğun şehir ortamı, bol parkur ve her zaman önemli olan gizli suikastlar sunan, anlatı odaklı bir aksiyon-macera deneyimi olarak geliyor. Assassin’s Creed Valhalla’daki olaylardan 20 yıl öncesini konu alan hikaye, genç bir Basim’in sokak hırsızından Usta Assassin’e geçişindeki maceralarını takip edecek.

Ayrıca bkz: 1996’nın Klasik Oyunu Quake, Apple Watch’ta Çalıştırıldı!

İşte resmi açıklama oyun hakkında şunları söylüyor:

Dokuzuncu yüzyıldan kalma Bağdat’ın hareketli sokaklarında dolaşırken cevaplar ve adalet arayan, kâbus gibi vizyonlara sahip kurnaz bir sokak hırsızı olan Basim’in hikayesini deneyimleyin. Gizli Olanlar olarak bilinen gizemli, eski bir organizasyon aracılığıyla ölümcül bir Usta Suikastçı olacak.

Baghdad, 9th century. Discover the powerful coming-of-age story of Basim, from street thief to Master Assassin. Assassin's Creed Mirage, coming 2023. Pre-order available now.https://t.co/7qsSAyJDss#AssassinsCreed pic.twitter.com/0FXKtQGzA9 — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 10, 2022

Assassin’s Creed Mirage 2023’te çıkacak ve ön siparişler şimdiden başladı. Bonus olarak, Ubisoft, oyunu ön sipariş veren herkes için ek bir görev olan The Forty Thieves’i sunuyor. Oyun, ilk gün Ubisoft+ abonelik hizmetinin bir parçası olarak da satışa sunulacak.

İçindekiler Türkiye fiyatı

Türkiye fiyatı

Assassin’s Creed Mirage Standart Edition: 329 TL

Assassin’s Creed Mirage Deluxe Edition: 399 TL