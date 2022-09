Söz verildiği gibi, Ubisoft bugün Forward sunumu sırasında bir sonraki Assassin’s Creed’i gösterdi. Seriyi köklerine geri götüren oyuncular, Assassin’s Creed Mirage’da dokuzuncu yüzyıl Bağdat’ına gidiyor ve bu da eski oyunların oyun tarzını da geri getirecek.

Mirage, klasik yoğun şehir ortamı, bol parkur ve her zaman önemli olan gizli suikastlar sunan, anlatı odaklı bir aksiyon-macera deneyimi olarak geliyor. Assassin’s Creed Valhalla’daki olaylardan 20 yıl öncesini konu alan hikaye, genç bir Basim’in sokak hırsızından Usta Assassin’e geçişindeki maceralarını takip edecek.

İşte resmi açıklama oyun hakkında şunları söylüyor:

Baghdad, 9th century. Discover the powerful coming-of-age story of Basim, from street thief to Master Assassin.

Assassin's Creed Mirage, coming 2023. Pre-order available now.https://t.co/7qsSAyJDss#AssassinsCreed pic.twitter.com/0FXKtQGzA9

