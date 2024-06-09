Fenerbahçe’de gözler yaklaşan seçime çevrilmişken, dün akşam merakla beklenen bir yayın gerçekleşti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Habertürk ekranında karşı karşıya geldi. Yayının moderatörlüğünü gazeteci Ahmet Selim Kul üstlendi. Program, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Kul’un davranışları da gündeme oturdu. Ahmet Selim Kul’u program ortasında “Sen Dur Karışma” diye fırçalayan Aziz Yıldırım hakkında Ahmet Selim Kul açıklama yaptı.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk’te Karşı Karşıya Geldi: Moderatör Ahmet Selim Kul Olay Oldu

Sosyal medyada yapılan espriler ve programın ardından Ahmet Selim Kul, yayın hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Kul, “Gerçekten daha dikkat çekici bir düello var mı? Aklıma gelmiyor. Tam 20:00’da bizim maratonumuz başladı. Sayın Aziz Yıldırım’ın yayını kabul etmesiyle başladı. Moderatörsüz isteniyordu ama bu programı birinin açıp kapatması lazımdı. 8-9 yıldır aralarında müthiş bir kutuplaşma olan ikili karşı karşıya geldi. Çok merak ediliyordu. 3 gün önce Ali Koç’u burada konuk etmiştik. ‘En büyük meslek hedefim ikinizi yayında buluşturmak’ dedim. Çok şükür iki gün sonra nasip oldu. Benim bu alanda yapabileceğim daha büyük bir iş yoktu,” dedi.

Ahmet Selim Kul, ayrıca program sırasında sosyal medyada kendisine yönelik yapılan esprilere de değindi. “Tabii insanlar bazı konularda bana yükleniyorlar, özellikle benim çok müdahil olmama konusunda birçok şaka gördüm ve güldüm. Birçok komik şeyler var,” şeklinde konuştu. Ahmet Selim Kul’un bu açıklamaları, sosyal medyada programın yankılarını daha da artırdı.

Bu yayın, Fenerbahçe taraftarları ve spor dünyası tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki tartışma, kulübün geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Seçim öncesi bu tür buluşmaların, taraftarların karar verme sürecinde etkili olacağı düşünülüyor. Ali Koç Aziz Yıldırım canlı yayın da Fenerbahçe başkanı seçimlerine damga vuracak gibi.

Fenerbahçe’de seçim heyecanı devam ederken, bu tür yayınlar ve açıklamalar, taraftarların ve spor kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki rekabetin sonuçları, Fenerbahçe’nin geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor. Bu süreçte gazeteci Ahmet Selim Kul da çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Haberimizden ayrı olarak Ahmet Selim Kul’un açıklamalarını oldukça profesyonel bulduk. Kendisi de Aziz Yıldırım’ın kişiliğini göz önünde bulundurarak oldukça iyi şekilde canlı yayını yönetti. Nispeten olaysız bir gece olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz konuşmalara zaten hasret kalmıştık.

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