Artemis roketinin 27 Eylül’de yapılması planlanan fırlatılışı ertelendi. Geçmekte olan tropik fırtına nedeniyle NASA fırlatmayı ertelemeye karar verdi. Pazar günü uzay ajansı yeni bir fırlatma tarihi belirleyecek.

NASA meteorologları fırtınanın bir kasırgaya dönüşmesini bekliyor, ancak tam olarak nasıl gelişeceği belirsizliğini koruyor. Uzay ajansının Cumartesi günü bildirdiğine göre, NASA bu nedenle Artemis roketinin fırlatılmasını başka bir tarihe erteleme kararı aldı.

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Pazar günü, ajans yeni fırlatma tarihinin ne olacağına karar verecek. Ardından roketi Kennedy Uzay Merkezi’ndeki montaj salonuna geri getirip getirmeyeceğine de karar verecek. Şu anda bunun için hazırlıklar yapılıyor. Kasırga geçmez ve hava 3 Ekim’e kadar düzelmezse, bir sonraki fırsat en erken 17 Ekim’de gerçekleşecektir.

Geçtiğimiz günlerde NASA, Artemis roketinin yakıtla doldurulmasına yönelik tüm adımları başarıyla tamamladı. Bir kuplörde meydana gelen sızıntıya rağmen teknisyenler zamanında müdahale edebilmiş ve yakıt ikmali bir süre sonra yeniden başlayabilmiştir.