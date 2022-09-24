Merkezi ABD’nin Beverly Hills kentinde bulunan Hilton otel ve tatil köyü zinciri, Voyager Space Holdings ve Lockheed Martin tarafından geliştirilmekte olan özel uzay istasyonu Starlab’a gidecek astronotların tesislerini tasarlamak üzere bir sözleşme imzaladı. Anlaşma, şirketler tarafından Pazartesi günü (19) Paris’te düzenlenen 73. Uluslararası Astronotik Kongresi sırasında CNBC‘ye açıklandı.

Hilton zinciri, astronot konaklama süitleri ve yatakhanelerine ek olarak, uzay istasyonunun kendisinde pazarlama fırsatları ve Voyager mürettebat üyeleriyle olası etkileşimli deneyimler arayacak. Uzay holdinginin CEO’su Dylan Taylor yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada Hilton’un projeye “benzersiz bir bakış açısı” getirdiğini çünkü “uzay insanı olmadıklarını” söyledi.

Hilton Network CEO’su Christopher Nassetta yaptığı açıklamada, uzay keşiflerinin Dünya’daki yaşamı olumlu yönde etkilediğini kabul etti. “Artık Hilton, insanların seyahat ettiği her yerde konuk deneyimini geliştirmek için bu eşsiz ortamı kullanma fırsatına sahip olacak” diyerek kutladı.

İçindekiler Uzayda ilk otel deneyimi

Uzayda ilk otel deneyimi

Uzay istasyonu, NASA’nın 2030 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (UUİ) emekliye ayırmaya hazırlanırken alçak Dünya yörüngesine (LEO) yerleştirmeyi planladığı dört yörünge iş biriminden biri olacak. Uzay ve konaklama endüstrileri gelecekte yörüngede bir otelin olanaklarını bile hayal etmişlerdir, ancak Hilton’un deneyi türünün resmileşen ilk örneğidir.

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Taylor, ilk Starlab’in mümkün olduğunca esnek olması ve üç modülün birbirine bağlanmasını mümkün kılan bir tasarıma sahip olması gerektiğini söylüyor. CEO, CNBC’ye yaptığı açıklamada, Voyager’ın uzun vadede farklı pazar ihtiyaçları için “amaca yönelik birden fazla Starlab” inşa etmeyi planladığını belirtti.

Voyager, Hilton ekipleri tarafından halihazırda tasarlanan tesislere sahip bu ilk modülün 2023’ün üçüncü çeyreğinde üretilmeye başlanacağını vaat ediyor.