Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu (NASA), bir astronotun görev esnasında suç işlediği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Bu soruşturma, uzay tarihinde bir ilk anlamına geliyor.

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Uzayda suç işleyen astronot için NASA devreye girdi

İddiaya göre astronot Anne McClain, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki görevi esnasında boşanma sürecinde olduğu eşinin banka hesaplarına izinsiz olarak girdi. Durumu tespit eden eşi Summer Worden ise McClain hakkında geçtiğimiz yıl Federal Ticaret Komisyonu’na şikayette bulundu. Bunun üzerine NASA Teftiş Kurulu da ayrı bir iç soruşturma başlattığını duyurdu.

6 aylık özel görevinde böyle bir suç işlediği iddia edilen Anne McClain, ilginç olay ile ilgili açıklamasında suçlamayı kabul etmedi. Aile hesabında oğlunun bakımı ve ödemeler için yeterli paranın olup olmadığına baktığını söyleyen McClain, inceleme tamamlanana kadar sessiz kalacağını belirtti.

NASA‘nın kıdemli çalışanları arasında yer alan Anne McClain, iddialar ispatlanırsa uzayda suç işleyen ilk insan olarak tarihe geçebilir. Dünya yörüngesine yerleştirilen Uluslararası Uzay İstasyonu; Amerika, Rusya, Kanada, Japonya ve Avrupa ülkelerinin içinde bulunduğu ortak bir mülkiyet altında bulunuyor. Yapılan anlaşmalara göre istasyonda görevli olan kişilerin suça karışması durumunda, yargılamanın ülkelerindeki yerel mahkemeler tarafından yapılması gerekiyor. Dolayısıyla eğer NASA McClain’i suçlu bulursa ve yargılanması istenirse dava Amerika mahkemelerinde görülecek. Ayrıca göreve devam eden personelin suç işlediği kesinleşirse Dünya’ya iade edilmesine ilişkin ilginç bir mevzuat da anlaşmanın maddeleri arasında yer alıyor.