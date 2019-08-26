59 TL’ye BİM’de satılan Polosmart Smartfit akıllı bileklik incelemesi

Polosmart Smartfit inceleme videomuzda, Ucuzcu Enginar serimizde 59 TL’ye BİM’de satılan akıllı bilekliği inceledik. Bakalım bu uygun fiyatlı ürün, bizlere neler sunuyor ve satın almaya değer mi?

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Polosmart Smartfit özellikleri

Kutu içeriğinden sadece bilekliğin kendisi çıkıyor. Çünkü ürünü şarj etmek için herhangi bir kabloya ihtiyacınız yok. Direkt olarak ürünün bileklik tarafının içerisindeki USB bağlantı noktasıyla şarj edebilmek mümkün.

Siyah renkli modelin genel malzeme yapısı plastik. Kullandığımız iki günlük süre boyunca bileğimiz herhangi bir şekilde rahatsız etmedi. Ayrıca sadece 26 gram olduğundan kolunuzda olduğunu da pek hissetmiyorsunuz. Modelin üzerinde 0.96 inç boyutlu TFT renkli ekran yer alıyor. Bu ekran dokunmatik olmadığından genel kontrolleri alt bölümde bulunan kapasitif tuş yardımıyla gerçekleştiriyorsunuz. Üründe seçebileceğiniz sadece iki farklı saat yüzü bulunuyor.

Yetenekler konusunda Polosmart Smartfit ile gelen aramaları, SMS‘leri, WhatsApp ve Twitter gibi bazı uygulamaların bildirimlerini görebiliyorsunuz. Üründe Türkçe karakterler de destekleniyor ve bu sayede gelen bildirimlerde karakter sorunları yaşamıyorsunuz. Tabii ki modelde adım sayma, uyku takibi, kalp atış hızı ve kan basıncı ölçme gibi sağlık özellikleri de bulunuyor. Ancak spor yapanlar için herhangi bir özellik sunulmamış.

Sol olarak 90 mAh batarya kapasitesi ile gelen ürün yaklaşık 4 – 5 günlük bir pil ömrü sunuyor.