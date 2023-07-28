NASA, bu yaz kendi yayın platformu NASA+ ile uzay içeriğini daha erişilebilir hale getiriyor. Uzay ajansı, halihazırda web sitesi aracılığıyla fırlatma ve diğer etkinlikleri canlı olarak yayınlıyor, ancak NASA+ ile sadece canlı yayınlar değil, orijinal video dizilerinden oluşan koleksiyonlar da sunulacak. En iyi haber ise bu hizmetin ücretsiz olması ve reklamların programları kesintiye uğratmaması. NASA bütün yıldızları burada toplayacak!

NASA Kendi Yayın Platformu NASA+ ile Uzayı Parmak Uçlarınıza Getiriyor!

NASA+ platformu, iOS ve Android uygulamaları aracılığıyla mobil cihazlarda kullanılabilecek. Ayrıca masaüstü ve mobil tarayıcılardan erişim sağlayabileceğiniz gibi Roku, Apple TV ve Fire TV gibi medya oynatıcılar üzerinden de programları izleyebileceksiniz.

NASA İletişim Ofisi’nden Marc Etkind, yeni yayın platformunun uzayı parmaklarınızın ucuna getireceğini belirtiyor. Dijital varlıklarını dönüştürmeyi hedefleyen NASA, havada ve uzayda bilinmeyeni keşfetme, keşif yoluyla ilham verme ve insanlığın yararı için yenilikler yapma süreçlerini dijital ortamda da anlatmayı amaçlıyor.

Bununla birlikte, NASA kendi yayın hizmetinin yanı sıra tüm dijital varlıklarını da elden geçiriyor. Ajans şu anda görevler, araştırma projeleri ve Artemis programıyla ilgili güncellemeler gibi bilgileri daha iyi bir şekilde birleştirebilecek yeni bir platform üzerinde çalışıyor.

NASA’nın farklı programlar ve bölümler için çok sayıda web sitesi bulunuyor, ancak yeni platform bu sitelerin içeriklerini daha etkili bir şekilde sunacak. Ayrıca entegre navigasyon ve arama işlevine sahip olacak bu platform NASA web sitelerindeki bilgilere daha kolay erişim sağlanacak. Şu anda beta sürümü mevcut olan bu platform, tam olarak başlatıldıktan sonra daha fazla kütüphane ve web sitesini içermeyi planlıyor.

NASA+ ile uzay içeriğine daha kolay erişim sağlanacak ve izleyicilere uzayın gizemli dünyasına daha fazla katılım imkanı sunulacak. Uzayın keşfi ve bilinmeyenlere ulaşma süreci, izleyicilere daha yakın bir şekilde anlatılarak bilim ve keşif alanındaki ilgi arttırılacak. NASA’nın yeni yayın platformu ve güncellenen web deneyimi, uzay meraklıları için heyecan verici bir dönem başlatıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Film yızdızlarındansa gece gördüğümüz yıldızları izlemeyi mi tercih edersiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!