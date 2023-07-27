Microsoft Flight Simulator, Nisan ayındaki Yeni Zelanda genişlemesinin ardından 14. Dünya Güncellemesini aldı. 14. Dünya Güncellemesi , Avrupa ülkesi olan Bosna-Hersek, Hırvatistan, Çekya, Macaristan, Slovakya ve Slovenya’yı dahil ederek dijital manzarayı daha da genişletiyor.

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Önceki Dünya Güncellemelerinde olduğu gibi, bu 14. yineleme, harita topografyasını ve ilgi noktalarını detaylandırmak için dijital yükseklik verilerini ve havadan görüntüleri kullanır. Microsoft, 100’den fazla ilgi noktasının altı yeni Orta Doğu Avrupa ülkesine yayıldığını ve bir dizi yer işareti de dahil olduğunu söylüyor. Bölge üzerinde uçarken altı havalimanı ve 10 şehir de bulunabilir. Dubrovnik’ten Ljubljana’ya, Banja Luka’ya ve ötesine.

14. Dünya Güncellemesi, coğrafi eklemelerin dışında birkaç görev ve zorluk daha sunuyor. Spesifik olarak üç yeni keşif uçuşu (Budapeşte, Saraybosna, Prag) ve belirli havaalanlarında belirli uçaklar kullanılarak üçlü iniş mücadelesi. “Karpat Yolculuğu”, “Çek Rotası”, “Tuna Yolculuğu” ve “Kuzeydoğu Adriyatik” olmak üzere dört orman gezisi daha yeni güncellemenin bir parçasıdır.

Microsoft Flight Simulator’ü 14. Dünya Güncellemesi olan 1.33.8.0 sürümünün bir parçası olarak hiçbir ek ücret ödemeden indirebilirsiniz . Oyunun Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Windows, Xbox Game Pass ve PC Game Pass’teki tüm sürümleri için kullanılabilir.