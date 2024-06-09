Uzaydaki en popüler fotoğraflardan birinin öznesi olan NASA astronotu uçak kazasında hayatını kaybetti. Uzayda çekilen en ünlü fotoğraflardan birini çeken Apollo 8 astronotu Bill Anders, 90 yaşında bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Yetkililer, Anders’in kullandığı küçük uçağın Washington eyaleti açıklarında denize düştüğünü açıkladı. Anders’in oğlu Greg, babasının cesedine Cuma günü öğleden sonra ulaşıldığını doğruladı. NASA astronotundan geriye kalan o fotoğraf oldu.

NASA Astronotu Bill Anders Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti: İşte İkonik Apollo 8 Fotoğrafı

Anders’in ailesi, “Aile yıkılmış durumda. O harika bir pilottu. Onu özleyeceğiz” şeklinde bir açıklama yaptı. Apollo 8 görevinde Ay modülü pilotu olan Bill Anders, Dünya’nın uzaydan çekilmiş en unutulmaz ve ilham verici görüntülerinden biri olan ikonik “Dünya’nın Doğuşu” fotoğrafını çekmişti. 1968’deki görev sırasında Noel arifesinde çekilen bu fotoğraf, gezegenimizin çorak Ay yüzeyinden yükselmesini gösteriyor.

NASA astronotu Anders, bu fotoğrafı uzay programına yaptığı en önemli katkı olarak nitelendirmişti. Bu görüntü, küresel çevre hareketini motive etmiş ve her yıl düzenlenen Dünya Günü’nün yaratılmasına öncülük etmişti. Anders o anı anlatırken, “Bunca yolu Ay’ı keşfetmek için geldik ve keşfettiğimiz en önemli şey Dünya oldu” demişti.

Yetkililer, Anders’in uçağının akşam saat 18 sularında civarında düştüğünü söyledi. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), 90 yaşındaki eski NASA astronotu Anders’in T-34 olarak da bilinen bir Beechcraft A 45 uçağı kullandığını açıkladı. Uçağın Jones Adası sahilinden yaklaşık 25 metre uzakta düştüğü belirtildi.

Görgü tanığı Philip Person, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, uçağın havada daireler çizmeye başladığını ve ters döndüğünü söyledi. “Gözlerimin önünde gördüklerime inanamadım” diyen Person, kazanın büyük bir patlama ve alevlerle sonuçlandığını ifade etti.

Uçak kazasını kaydettiği iddia edilen görüntülerde, uçağın su yüzeyine çarpıp ateşli bir enkaza dönüşmeden önce son saniyede yukarı çekilmeye çalışıldığı görülüyor. Bu kaza sonucunda da Dünya’nın Doğuşu adlı ünlü kareyi yakalayan eski NASA astronotu Bill Anders‘in ne yazık ki hayatını kaybettiği doğrulanmış oldu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dünya’nın ilk yüksek çözünürlüklü fotoğrafı olarak da bilinen kareyi daha önce görmüş müydünüz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!