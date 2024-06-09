Samsung yolu açıldı. Yanlış duymadınız, Karadeniz’in incisi Samsun değil, Samsung otoyolu açıldı. Samsung, Güney Koreli bir şirket olmasına rağmen, dünya genelinde geniş bir üretim ve altyapı ağına sahip. Bu bağlamda, Teksas’ta büyük bir varlık geliştiren şirket, Lone Star Eyaleti’nde bir üretim tesisi kurmak için 40 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Bu yatırım, Teksas tarihindeki en büyük yabancı yatırım olarak kayda geçti. Teksas, Samsung yatırımı için böyle teşekkür etti!

Samsung Yolu Resmen Açıldı, Teksas Yatırımları Böyle Ödüllendirildi

7 Haziran’da Samsung, Teksas Valisi Greg Abbott ve Teksas Ulaştırma Bakanlığı (TxDOT) ile birlikte, üretim binalarını çevre bölgelere bağlayan yeni bir yol olan “Samsung Otoyolu”nu resmen açtı. Bu yeni otoyol, çalışanlar, yükleniciler ve yetkililerin Samsung’un tesislerine daha rahat ulaşmalarını sağlayacak. Otoyola yapılan yatırım 39 milyon dolara ulaştı ve bu maliyetin bir kısmı Samsung tarafından karşılandı.

Samsung yolu, ABD’nin şirkete bir teşekkürü olarak nitelendiriliyor. Samsung Otoyolu’nun temel amacı, şirketin binalarına erişim sağlamak olsa da, yeni şeritler, trafik ışıkları ve mevcut karayolu sistemlerine yapılan eklemeler gibi genel trafik akışını da iyileştiren yenilikler içeriyor. Yani Samsung yolu hem eyalete hem de şirkete yaradı.

Samsung’un Teksas’taki fabrikası, Austin’den yaklaşık 45 dakika uzaklıkta bulunan Williamson County’deki Taylor şehrinde yer alıyor. Austin’de yaşayan veya şehri ziyaret eden Samsung hayranları, bu yeni otoyolda seyahat ederek Samsung’un dev tesislerine göz atabilirler.

Bu dev yatırım, Samsung’un küresel operasyonlarını genişletme ve üretim kapasitesini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Teksas’taki bu tesis, yalnızca yerel ekonomiye katkıda bulunmakla kalmayacak, aynı zamanda teknoloji sektöründe önemli bir rol oynayacak.

İlginizi Çekebilir: Apple Glass ortaya çıktı: Vision Pro ve iPhone tek bir cihazda!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung otoyolu ne anlam ifade ediyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!