realme, yaklaşmakta olan narzo 70 Pro 5G’nin dikkat çeken yeni özelliği Air Gesture’ı duyurdu. Bu özellik, kullanıcıların belirli telefon işlevlerini ekrana dokunmadan kontrol etmelerine olanak tanıyor ve son derece ileri teknolojiyi temsil ediyor.

Air Gesture, normal ekran etkileşimlerini taklit ederek Android cihazlarda ondan fazla hareket seçeneği sunarak herhangi bir fiziksel temas olmadan telefonu kontrol etmeyi mümkün kılıyor. Bu özellik özellikle ellerin ıslak olması, yemek sırasında veya ellerin kirli olması gibi durumlarda kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor.

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realme, Air Gesture’ın özellikle videoyla ilgili senaryolarda üçüncü taraf uygulamalarla kullanılabileceğini belirtiyor. Kullanıcılar, videoları beğenmek için başparmak yukarı gibi hareketleri kullanabilecekleri gibi, videoları favorilerine eklemek için de “Tamam” hareketini yapabilecekler.

Şirket, Air Gesture’ın fiziksel temas ihtiyacını ortadan kaldırarak, konforu ve kullanılabilirliği artırarak kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirdiğini vurguluyor. Narzo 70 Pro’nun yanı sıra, Air Gesture özelliği ile birlikte OIS’li 50MP Sony IMX890 ana sensörü barındıran üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.

Cihazın 6,7 inçlik FHD+ çözünürlüklü 120Hz kavisli AMOLED ekranı, Snapdragon 7s Gen 2 SoC işlemcisi, 12 GB’a kadar RAM, Android 14 işletim sistemi ve 67W SuperVOOC hızlı şarj desteğiyle donatılması bekleniyor. Ayrıca, 5000mAh bataryanın kullanıcılara uzun süreli kullanım imkanı sunması öngörülüyor.

realme’nin Air Gesture özelliğiyle birlikte getirdiği yenilikler ve donanımsal özellikler, akıllı telefon pazarında heyecan yaratmaya devam ediyor. Narzo 70 Pro’nun tanıtımıyla ilgili daha fazla ayrıntının yakın zamanda açıklanması bekleniyor.