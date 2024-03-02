Motorola, heyecanla beklenen yeni telefonu Moto X50 Ultra için heyecanı artırıyor. Şirketin son teaser’ı yalnızca hızla ilgili değil; aynı zamanda kaputun altındaki güçlü yapay zeka ile de ilgili. Motorola’nın yeni amiral gemisi akıllı telefonu Samsung Galaxy S24 serisine rakip olmaya geliyor.

Yapay Zeka Odaklı Motorola Moto X50 Ultra Geliyor: Galaxy S24 Rakibi Olacak

Weibo’da yayınlanan bir tanıtım videosunda Motorola, Formula 1 arabalarından ilham alarak Moto X50 Ultra’yı tanıtıyor. Bu modelin asıl odak noktası ise son yılların tartışmasız en popüler teknolojik gelişmesi olan yapay zeka. Tanıtım videosu, telefonun plastik deri arka yüzünü ve ekranını hızlı bir şekilde gösteriyor.

Ayrıca, Moto X50 Ultra’nın 21 Nisan’daki F1 Çin Grand Prix etkinliğinde görücüye çıkacağı da söylenenler arasında. Görünüşe göre Motorola, bu tarihte büyük bir tanıtım planlıyor. Daha önce de spor etkinliklerine yakın tarihlerde düzenlenen telefon tanıtımları görmüştük, ancak Motorola çıtayı başka bir seviyeye çıkaracak.

Başlangıçta, Moto X50 Ultra modelinin şirketin ana vatanı olan Çin’e özel olacağı düşünülüyor. Ancak daha sonra küresel bir tanıtım yapılması da sürpriz olmayacak. Motorola, ürünlerini uluslararası piyasaya sunduğunda genellikle yeni bir isim verme ve Edge serisine dahil etme eğiliminde.

Geçen yıl Moto X40 önce Çin’de piyasaya sürüldü ve Moto Edge 40 Pro olarak dünya çapında piyasaya sürüldü. Bu durum, Moto X50 Ultra’nın da küresel lansman sırasında Moto Edge 50 Pro olarak piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

Önceki söylentilere göre, cihaz 4.500mAh bataryaya sahip olabilir ve 125W kablolu şarj ile 50W kablosuz şarj gibi ciddi şarj hızları sunabilir. Bu batarya süresi az gibi görünse de, cihazda kullanılması beklenen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcinin yüksek güç verimliliği sayesinde uzun pil ömrü bekleyebiliriz.

Motorola, Samsung cephesinin yapay zeka odaklı telefon stratejisini izleyerek yapay zeka teknolojisine odaklanıyor. Henüz detayları açıklanmasa da, metin özetleme, canlı çeviri ve yapay zeka tabanlı fotoğraf düzenleme araçları gibi özelliklerin beklendiği ifade ediliyor.

Teknik özellikler hala gizemini koruyor ancak Moto X50 Ultra’nın 2023’te tanıtılan Edge Plus’ı birçok açıdan geride bırakması bekleniyor. Bununla birlikte, X serisi içinde Ultra versiyonunun ilk kez tanıtılacak olması da oldukça dikkat çekici.

Heyecan artarken, etkinlikten önce Motorola’nın telefon hakkında daha fazla teaser ve bilgi yayınlaması bekleniyor. Yapay zeka, bu yıl telefon lansmanlarında büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor ve önceki yıllarda gördüğümüz yenilikleri geride bırakacak gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni akıllı telefon tanıtımlarının pazarlama kelimesi yapay zeka mı olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!