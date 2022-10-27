Twitter anlaşmasında sona yaklaşan dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın şirkette büyük çaplı bir işten çıkarmayı düşünmediği belirtildi. Milyarderin sosyal ağ çalışanlarının %75’ini işten çıkarmayı planladığına işaret eden haberlerin ardından, sosyal ağın satın alma işlemini bu hafta tamamlayacak olan Tesla’nın CEO’su toplu bir işten çıkarma gerçekleştirme niyetinde olmadığını söyledi.

Bloomberg’in kaynaklarına göre Musk, sosyal ağı devraldıktan sonra Twitter çalışanlarının dörtte üçünü işten çıkarmayı düşünmediğini söyledi. Konuyla ilgili ilk açıklama, geçtiğimiz hafta sosyal ağın yatırımcılarıyla yapılan ve şirket çalışanlarından bir ret mektubunun bile alındığı bir toplantıda yapılmıştı.

Elon Musk/Twitter

Daha da önemlisi, Elon Musk konuyla ilgili resmi bir yorumda bulunmadı. Yani, milyarder tarafından satın alındıktan sonra Twitter’ın geleceği hakkında neler olacağı bilinmiyor.

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Elon Musk, şirkete karşı verdiği mahkeme mücadelesinin ardından Twitter’ı satın alma işlemini bu Cuma (28) tamamlayacak. 44 milyar ABD doları tutarındaki anlaşma, iş adamını şirketin başına getirecek ve ona göre bu güç, X adlı yeni bir uygulamanın geliştirilmesine yardımcı olmak için kullanılacak.

Kaynak: Bloomberg, TechCrunch