Tesla SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Twitter’ı satın alma anlaşması tamamlanmak üzereyken bugün Twitter’ın merkezine elinde lavabo ile girdi.

Elon Musk, Twitter binasına girdiği görüntüleri Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022