MSI, dünyada ilk kez Intel® 10.nesil Comet Lake işlemciyle gelen yüksek enerji verimliliğine sahip Mini PC’yi duyurdu. Cubi 5, arttırılmış bir işlem gücü ve genişletilmiş işlevselliğe sahip. Yeni çıkan PRO MP221 monitörün arkasına da rahatlıkla mote edilebilen Cubi 5, böylece temiz ve düzenli bir çalışma ortamı sağlıyor.

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Ufak ama yetenekli – Cubi 5

Cubi 5 ufak boyutlara sahip olsa da performansı Intel® Core™ i7 işlemciye (Comet Lake) kadar yükseltilebilir. Cubi 5, VESA montaj standardını destekleyecek şekilde tasarlandı. Bu sayede onu PRO MP221 monitörümüzün arkasına yerleştirerek saklayabilirsiniz. Bu hem estetik açıdan daha şık görünmesini sağlıyor, hem de çalışma ortamınızda gereksiz yer kaplamasını önlüyor.

Cubi 5, harici açma-kapatma düğmesi desteğine sahiptir. Bu işlev özellikle monitör arkasına monte edildiğinde işe yarıyor. Harici düğme sayesinde bilgisayarınızı kapatmak için monitörün arkasına uzanmak zorunda kalmıyorsunuz.

Yalnızca alt kapakta bulunan 4 vidayı açarak M.2 SSD, bellek modülleri ve 2.5” HDD/SSD depolama yuvalarına kolayca ulaşabilirsiniz. Dar alanda çok fazla bilgi sıkışmış durumda mı? Sorun yok. HDMI ve DP portları sayesinde Cubi 5 çift monitör çıkışına destek verir.

USB Type C ile daha zahmetsiz!

Cubi 5’in işteki verimliliği, USB Type-C konnektörü ile daha da artıyor. Bu ters çevrilebilir konnektör sayesinde USB jakınızın yuvasına uyması için kablonuzu kıvırmak zorunda kalmayacaksınız.

Cubi 5: PRO MP221 monitör ile görüntü deneyiminizi geliştirin!

PRO MP221, ihtiyacınız olan tek profesyonel monitör. 21.5” ekranı ve 1080p Full HD çözünürlüğü ile PRO MP221 istediğiniz her şeyi, istediğiniz şekilde görüntüleme imkanı sunuyor.

Özel Display Kit yazılımı!

MSI’ın özel yazılımı olan Display Kit, işyerinde de en iyi yardımcınız olacak. Ekran bölme, renk ayarları ve göz koruma modu gibi birçok özelliği ile işinizi kolaylaştırıyor.

Yansımayı önleyen Anti-Glare ekranı ile gün boyu yorulmadan çalışın. Ekranın gözleriniz üzerindeki baskısını azlatarak hem daha konforlu, hem de daha verimli çalışmanızı sağlar.

PRO MP221’’nin ayarlanabilir stand tasarımı ile çalışırken kendinize en uygun açıyı belirleyin. Daha rahat oturun ve işinize odaklanın. PRO MP221’in dahili adaptörü sayesinde daha düzenli bir çalışma ortamına sahip olacaksınız.

Ufak boyutuna rağmen inanılmaz güçte bir Mini PC olan Cubi 5 ve güvenilir monitörünüz PRO MP221, birlikte hem daha iyi bir performans sergiliyor, hem de çalışma ortamınızı sade ve düzenli tutuyor