Basın Bülteni
MSI, yeni ürünlerini duyurdu: Mini-PC Cubi 5 ve PRO MP221 monitör
MSI, dünyada ilk kez Intel® 10.nesil Comet Lake işlemciyle gelen yüksek enerji verimliliğine sahip Mini PC’yi duyurdu. Cubi 5, arttırılmış bir işlem gücü ve genişletilmiş işlevselliğe sahip. Yeni çıkan PRO MP221 monitörün arkasına da rahatlıkla mote edilebilen Cubi 5, böylece temiz ve düzenli bir çalışma ortamı sağlıyor.
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Ufak ama yetenekli – Cubi 5
Cubi 5 ufak boyutlara sahip olsa da performansı Intel® Core™ i7 işlemciye (Comet Lake) kadar yükseltilebilir. Cubi 5, VESA montaj standardını destekleyecek şekilde tasarlandı. Bu sayede onu PRO MP221 monitörümüzün arkasına yerleştirerek saklayabilirsiniz. Bu hem estetik açıdan daha şık görünmesini sağlıyor, hem de çalışma ortamınızda gereksiz yer kaplamasını önlüyor.
Cubi 5, harici açma-kapatma düğmesi desteğine sahiptir. Bu işlev özellikle monitör arkasına monte edildiğinde işe yarıyor. Harici düğme sayesinde bilgisayarınızı kapatmak için monitörün arkasına uzanmak zorunda kalmıyorsunuz.
Yalnızca alt kapakta bulunan 4 vidayı açarak M.2 SSD, bellek modülleri ve 2.5” HDD/SSD depolama yuvalarına kolayca ulaşabilirsiniz. Dar alanda çok fazla bilgi sıkışmış durumda mı? Sorun yok. HDMI ve DP portları sayesinde Cubi 5 çift monitör çıkışına destek verir.
USB Type C ile daha zahmetsiz!
Cubi 5’in işteki verimliliği, USB Type-C konnektörü ile daha da artıyor. Bu ters çevrilebilir konnektör sayesinde USB jakınızın yuvasına uyması için kablonuzu kıvırmak zorunda kalmayacaksınız.
Cubi 5: PRO MP221 monitör ile görüntü deneyiminizi geliştirin!
PRO MP221, ihtiyacınız olan tek profesyonel monitör. 21.5” ekranı ve 1080p Full HD çözünürlüğü ile PRO MP221 istediğiniz her şeyi, istediğiniz şekilde görüntüleme imkanı sunuyor.
Özel Display Kit yazılımı!
MSI’ın özel yazılımı olan Display Kit, işyerinde de en iyi yardımcınız olacak. Ekran bölme, renk ayarları ve göz koruma modu gibi birçok özelliği ile işinizi kolaylaştırıyor.
Yansımayı önleyen Anti-Glare ekranı ile gün boyu yorulmadan çalışın. Ekranın gözleriniz üzerindeki baskısını azlatarak hem daha konforlu, hem de daha verimli çalışmanızı sağlar.
PRO MP221’’nin ayarlanabilir stand tasarımı ile çalışırken kendinize en uygun açıyı belirleyin. Daha rahat oturun ve işinize odaklanın. PRO MP221’in dahili adaptörü sayesinde daha düzenli bir çalışma ortamına sahip olacaksınız.
Ufak boyutuna rağmen inanılmaz güçte bir Mini PC olan Cubi 5 ve güvenilir monitörünüz PRO MP221, birlikte hem daha iyi bir performans sergiliyor, hem de çalışma ortamınızı sade ve düzenli tutuyor
Basın Bülteni
MSI, kurumsal odaklı yeni All-in-One PC’lerini duyurdu!
MSI, günümüzde tahmin edilmesi güç gelişmeler yaşanırken kurumsal çözüm odaklı bilgisayarlarını kullanıcılarına sunuyor.
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MSI PRO serisi All-in-One PC’ler hem ticari, hem de profesyonel kullanım için güçlü performans, güvenilir malzeme ve işçilik ile birçok uygulama tipi için optimize edilerek üretildi.
PRO 24X 10M All-in-One PC: Sınırlı yapı, sınırsız altyapı
Firma, Yeni 23.8″ ekranlı All-in-One PC modelini bugün duyurdu. PRO 24X 10M, büyüyen e-ticaret ve m-ticaret uygulamalarında verilerinizi güvenli ve kararlı bir şekilde koruyor. Yüksek güç verimliliğine sahip mikro-mimariye sahip yeni 10.nesil Intel® Core™ işlemciler, gelişmiş işlem yetenekleri ve önceki nesile oranla çok daha yüksek bir silikon optimizasyonu ile verimli performans vermeyi hedefliyor.
PRO 24X, yalnızca 6.5 mm kalınlığında bir tasarım ve sadece 2.2 mm kalınlığında bir ekran çerçevesine sahip. Fırçalı yüzeye sahip sade, metalik bir kasa ile bütünleşerek çağdaş bir görünüm kazanıyor. Ayrıca IPS paneli ile ekrandaki renkleri ve parlaklığı anında optimize ederek, kullanıcılara daha şık ekran deneyimi sunabiliyor. MSI’ın kolay bakım sağlayan tasarımı sayesinde 2.5″ depolama cihazlarınızı yenilemek ve yükseltmek de PRO 24X ile daha kolay olacak.
Ayrıca Dual LAN tasarımı ile PRO 24X çift ethernet bağlantısı sayesinde internet ve intranet bağlantısına aynı anda sahip olmasına olanak tanıyor. Yıldırım hızında sistem açılışı ve uygulamaların inanılmaz bir hızda yüklenmesi için üzerinde bir adet NVMe PCIe M.2 SSD yuvası bulunuyor.
PRO 16T 10M All-in-One PC: En iyi ticari ortağınız
Geçtiğimiz yıllar boyunca şirket, devlet ihaleleri, restoran ve otel yönetimi, AVM içi navigasyon projeleri, okul ve üniversite geliştirme projeleri ve profesyonel ofis projeleri gibi sayısız ticari projeye imza attı. Bugün ise MSI, yeni 15.6″ ekranlı PRO 16T 10M modelini sunuyor.
Birçok COM ve USB bağlantısı ile POS cihazları, barkod okuyucular, fatura yazıcıları gibi çevre birimlerini aynı anda rahatlıkla kullanabileceksiniz. Ayrıca PRO 16T, paralel port (yazıcı portu) sayesinde fotoğraf ve belgelerinizi taramayı ve yazdırmayı da kolaylaştırıyor.
Zaman, tüm işletmeler için son derece önemlidir. 10.nesil Intel® işlemciler ve NVMe PCIe M.2 SSD ile kullanıcılar artık sadece yıldırım hızında bir açılışa değil, aynı zamanda veri ve uygulamaların da göz açıp kapayıncaya kadar yüklenmesine şahit olacaklar. En yeni fansız ısı dağıtım teknolojileri kullanılarak tasarlanan PRO 16T 10M, bu sayede tamamen sessiz çalışıyor ve toz toplamıyor. Fansız tasarım aynı zamanda bakım çalışmalarının süresini de azalttığı ve parça ömrünü uzattığı için sisteminiz daha uzun süre kesintisiz çalışabilecek.
Veri depolama gereksinimlerinin arttığı günümüzde HDD kapasitesi de her zamankinden daha fazla önem kazanmaya başladı. MSI’ın özel HDD Caddy tasarımı sayesinde kullanıcılar artık ikinci 2.5” HDD depolama disklerini rahatlıkla ekleyerek veri yönetimini geliştirebilecekler. Dual LAN tasarımı ile PRO 16T 10M, önemli iş verilerinizi ağ üzerinden gönderip alırken de size destek olacak.
Akıllı TV
Philips 800 serisi OLED TV’leri temmuz ayında satışta!
Philips 800 serisi OLED TV’ler temmuz ayından itibaren satışa sunulacak. Firmanın yeni nesil televizyonları, 4.nesil P5 görüntü işleme motorunu, yapay zekayla birleştirmeyi hedefliyor.
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TP Vision tarafından yapılan açıklamaya göre; 3 farklı modelle (805/855/865) satışa çıkacak olan OLED TV’ler, 55 inch(140cm) ve 65 inch(165 cm) seçenekleriyle Temmuz ayında raflardaki yerini alacak.
4.nesil P5 görüntü işleme motorunu yapay zekayla birleştiren yeni Philips OLED TV’ler, görüntü kalitesi çıtasını yukarı taşıyor.
TV’lerde bulunan diğer özellikler:
- 3 taraflı Ambilight
- 9.Nesil Android işletim sistemine sahip Akıllı TV
- 50watt çoklu hoparlör
- Çoklu hoparlörleri ve farklı odaları birbirine bağlayan DTS Play-Fi özelliği mevcut.
- Yapımında gerçek metal ve deri kullanılan üstün Avrupai tasarım
- İskoç menşeili deri uzmanı Muirhead imzası taşıyan uzaktan kumanda
Philips OLED TV’ler, son 3 yıldır bağımsız uzmanlar tarafından görüntü kalitesi açısından standartları belirleyen marka olarak adlandırılıyor. Philips OLED TV’ler sadece geçtiğimiz yıl 80 makalede ‘En iyi TV’ seçilerek rakiplerini geride bıraktı. TP Vision bu başarısını; Temmuz ayından itibaren satışa sunacağı 2020 model yeni OLED serisinde de devam ettirmeye kararlı.
Yeni OLED 800 serisi 4. nesil P5 görüntü işleme motoruyla, mevcut P5 motorunun görüntü işleme teknolojisini Yapay Zeka ile birleştirirek görüntü kalitesini daha da yukarıya taşıyor.
Yapay zeka teknolojisi; görüntü işlemenin halihazırda sahip olduğu beş özellik olan (kaynak, renk, kontrast, hareket ve keskinlik) arasında denge kurarak izleyiciye daha gerçekçi ve doğal bir görüntü sunuyor.
TP Vision’un PQ uzmanları yapay zeka parametrelerini beş kategoriye ayırıyor: manzara görüntüleri, doğal bir cilt tonu, spor/hareket, kontrast ve animasyon. Yapay zeka doğru kategoriyi seçerek en doğal ve gerçekçi görüntüyü sağlamak için dengeyi kuruyor. Yeni OLED TV’ler SDR kalitesindeki görüntüleri de gerçek HDR kalitesine çıkartıyor.
“Dolby Bright Mode” seçeneği de bulunuyor!
Tüm geliştirilmiş HDR standartlarını destekleyen az sayıda TV markasından biri olan Philips TV’nin yeni OLED modellerinde, HDR 10 ve 10+ görüntü kalitesi ve geliştirilmiş Dolby Vision özelliklerine ek olarak ‘Dolby Bright Mode’ seçeneği de bulunuyor.
Yeni OLED serisi; TV’lerdeki ses kalitesini de bir ileri noktaya taşıdı. Daha derin basları ileten ekstra dört pasif hoparlörün yanında; önde bulunan iki adet 50 W’lık hoparlör sayesinde ses daha berrak hale geliyor. Dolby Atmos kod çözücü ve Virtulizer özellikleri de var olan ses kalitesini daha da yükseğe çıkarıyor.
2020 model Philips televizyonlarda; Android 9 Pie işletim sisteminin yanında Google Asistant ve Amazon Alexa özellikleri de yer alıyor. Yeni ürünlerde ultra ince altlık, çerçeve ve yüksek kaliteli metal kullanılıyor.
OLED805 modeli; koyu renkteki krom altlıklarıyla izleyiciye yüzüyormuş algısı yaratmak için özel olarak tasarlandı. OLED 855 modeliyse; yine koyu renkteki krom altık ve döndürülebilir tasarıma sahip. OLED 865 modelinde de 855 modeliyle aynı altlık bulunuyor ancak bir farkla. Bu modelde İskoç menşeili Muirhead tasarımı deri detaylar da bulunuyor.
2020 model Philips TV Oled 800 modellerinin uzaktan kumandaları ise tasarımıyla göz dolduruyor. Muirhead deri detayları bulunan uzaktan kumandalar metal kaplama, zarif, gömme ve arkadan aydınlatmalar sayesinde oldukça güzel gözüküyor.
Basın Bülteni
Türk Telekom, çevreci anlaşmaya imzasını attı!
Türk Telekom, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde önemli bir anlaşmaya imza attı.
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Türk Telekom, başta enerji verimliliği projeleri olmak üzere, sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarının finansmanı amacıyla, Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam maliyeti LIBOR + 2.85% olan 6 yıl vadeli 100 milyon USD tutarında bir kredi anlaşması gerçekleştirildi.
Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden yatırımlara imza atarken, karbon emisyonunu sistematik olarak azaltan, enerji verimliliğine destek sağlayan yatırımlarına ve optimizasyon çalışmalarına destek veriyor. Türk Telekom bu çevreci vizyonuna paralel olarak; başta enerji verimliliği projeleri ve sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarının finansmanı amacıyla, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam maliyeti LIBOR + 2.85% olan anaparası vade sonunda tek seferde ödenmek üzere 6 yıl vadeli 100 milyon USD tutarında bir kredi anlaşması imzaladı.
“Uluslararası finans kuruluşlarının güvenini gösteren gelişme”
Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilirlik politikamızın bir parçası olarak, enerji verimliliği başta olmak üzere çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini iş modelimize, stratejilerimize ve kurumsal karar alma süreçlerimize de tam olarak entegre etmeyi planlıyoruz.
Bu alandaki hedeflerimize EBRD gibi bir iş ortağı ile ilerlememiz vizyonumuzun doğruluğunu tescilleyen aynı zamanda uluslararası finans kuruluşlarının şirketimize ve ülkemize güvenini gösteren bir gelişme. İmzalanan bu anlaşma EBRD ile olan güçlü ve uzun soluklu işbirliğimizi daha da pekiştirecek” dedi.
Türk Telekom: Çevre dostu projelere yöneliyoruz
Enerji verimliliğini artırmak amacıyla şu ana kadar birçok projeyi hayatı geçirdiklerini belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Hızla artan müşteri sayısına ve bant genişliğine rağmen, sabit ve mobil şebekede elektrik tüketimlerini uzun yıllardır başarılı bir şekilde olumlu yönde yönetiyoruz.
Baz istasyonu, sistem odası gibi enerji tüketimi gerektiren ekipmanları daha düşük enerji tüketen modellerle değiştirdik. Baz istasyonlarında, doğaya dost klima gazı kullanmaya ve belirli bölgelerdeki baz istasyonlarını yüksek verimlilikte çalışan modellerle değiştirmeye başladık.
Projelerimiz pandemi koşullarına rağmen hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarımızla birçok global kuruluşun da raporlarında yer alıyoruz. Örneğin, Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI’nin verilerine göre, Türk Telekom sabit ve mobil şebekesi ile dünyada elektrik tüketimini azaltan operatörlerden biri.
Ayrıca, şirketlerin iklim değişikliği risklerini küresel çapta raporlayan Karbon Saydamlık Projesine de (CDP) dâhiliz. EBRD ile sağlanan finansman anlaşması, başarılı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarımızın artarak devam etmesi açısından son derece önemli” dedi.