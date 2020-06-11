MSI, kurumsal odaklı yeni All-in-One PC’lerini duyurdu!

MSI, günümüzde tahmin edilmesi güç gelişmeler yaşanırken kurumsal çözüm odaklı bilgisayarlarını kullanıcılarına sunuyor.

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MSI PRO serisi All-in-One PC’ler hem ticari, hem de profesyonel kullanım için güçlü performans, güvenilir malzeme ve işçilik ile birçok uygulama tipi için optimize edilerek üretildi.

PRO 24X 10M All-in-One PC: Sınırlı yapı, sınırsız altyapı

Firma, Yeni 23.8″ ekranlı All-in-One PC modelini bugün duyurdu. PRO 24X 10M, büyüyen e-ticaret ve m-ticaret uygulamalarında verilerinizi güvenli ve kararlı bir şekilde koruyor. Yüksek güç verimliliğine sahip mikro-mimariye sahip yeni 10.nesil Intel® Core™ işlemciler, gelişmiş işlem yetenekleri ve önceki nesile oranla çok daha yüksek bir silikon optimizasyonu ile verimli performans vermeyi hedefliyor.

PRO 24X, yalnızca 6.5 mm kalınlığında bir tasarım ve sadece 2.2 mm kalınlığında bir ekran çerçevesine sahip. Fırçalı yüzeye sahip sade, metalik bir kasa ile bütünleşerek çağdaş bir görünüm kazanıyor. Ayrıca IPS paneli ile ekrandaki renkleri ve parlaklığı anında optimize ederek, kullanıcılara daha şık ekran deneyimi sunabiliyor. MSI’ın kolay bakım sağlayan tasarımı sayesinde 2.5″ depolama cihazlarınızı yenilemek ve yükseltmek de PRO 24X ile daha kolay olacak.

Ayrıca Dual LAN tasarımı ile PRO 24X çift ethernet bağlantısı sayesinde internet ve intranet bağlantısına aynı anda sahip olmasına olanak tanıyor. Yıldırım hızında sistem açılışı ve uygulamaların inanılmaz bir hızda yüklenmesi için üzerinde bir adet NVMe PCIe M.2 SSD yuvası bulunuyor.

PRO 16T 10M All-in-One PC: En iyi ticari ortağınız

Geçtiğimiz yıllar boyunca şirket, devlet ihaleleri, restoran ve otel yönetimi, AVM içi navigasyon projeleri, okul ve üniversite geliştirme projeleri ve profesyonel ofis projeleri gibi sayısız ticari projeye imza attı. Bugün ise MSI, yeni 15.6″ ekranlı PRO 16T 10M modelini sunuyor.

Birçok COM ve USB bağlantısı ile POS cihazları, barkod okuyucular, fatura yazıcıları gibi çevre birimlerini aynı anda rahatlıkla kullanabileceksiniz. Ayrıca PRO 16T, paralel port (yazıcı portu) sayesinde fotoğraf ve belgelerinizi taramayı ve yazdırmayı da kolaylaştırıyor.

Zaman, tüm işletmeler için son derece önemlidir. 10.nesil Intel® işlemciler ve NVMe PCIe M.2 SSD ile kullanıcılar artık sadece yıldırım hızında bir açılışa değil, aynı zamanda veri ve uygulamaların da göz açıp kapayıncaya kadar yüklenmesine şahit olacaklar. En yeni fansız ısı dağıtım teknolojileri kullanılarak tasarlanan PRO 16T 10M, bu sayede tamamen sessiz çalışıyor ve toz toplamıyor. Fansız tasarım aynı zamanda bakım çalışmalarının süresini de azalttığı ve parça ömrünü uzattığı için sisteminiz daha uzun süre kesintisiz çalışabilecek.

Veri depolama gereksinimlerinin arttığı günümüzde HDD kapasitesi de her zamankinden daha fazla önem kazanmaya başladı. MSI’ın özel HDD Caddy tasarımı sayesinde kullanıcılar artık ikinci 2.5” HDD depolama disklerini rahatlıkla ekleyerek veri yönetimini geliştirebilecekler. Dual LAN tasarımı ile PRO 16T 10M, önemli iş verilerinizi ağ üzerinden gönderip alırken de size destek olacak.