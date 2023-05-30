HWP olarak katıldığımız Computex 2023 etkinliği tam gaz devam ediyor. Bu etkinlik kapsamında tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13V tanıtıldı. Mercedes-AMG’nin tasarım hatlarını barındıran bu laptop, sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gelin özelliklere yakından bakalım.

Bu canavar gücünü 13. Nesil Intel Core i9-13900H işlemciden alıyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce RTX Studio’yu görüyoruz. Dilerseniz 8 GB RTX 4070 modelini de tercih edebilirsiniz. Magnezyum-Alüminyum alaşımlı şasiye sahip olan bu modelde 16 inç büyüklüğünde UHD+ çözünürlüğünde OLED paneli görüyoruz. Bu panelin en boy oranı ise 16:9 yerine 16:10 olarak açıklandı. Bu sayede görüntüleme konusunda da üst seviye bir deneyim sunuyor.

Dynaudio ile anlaşmasına devam eden MSI, 6 hoparlörlü sistemi bu laptopunda da kullanıyor. RGB SteelSeries klavye ile gelen canavarda 2 fan + 5 borulu Cooler Boost 5 sistemi ile buz gibi bir deneyim vadediyor.

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“Tek Adam, Tek Motor”, Mercedes-AMG’nin tek bir Motor İmalatçısı Ustası tarafından özel yapım motorları ve titiz işçiliği için sloganıdır. AMG deneyiminin mihenk taşı MSI soğutma teknolojisi ile birleştiğinde oyunlarda başarıya giden yolu açıyor. İşbirlikçi tasarım, Mercedes-Benz’in zarif zarafetini hem AMG performansını hem de MSI’ın canlı özünü simgeleyen çarpıcı kırmızı vurgularla kusursuz bir şekilde harmanlıyor.

MSI ve Mercedes-AMG, performans, teknoloji ve işçilik tarafından yönlendirilir. Mercedes-AMG, “Oyunu Değiştirmek” konseptini savunurken, MSI kendisini sürekli olarak oyun deneyimini geliştiren çığır açan yeniliklere adamış.