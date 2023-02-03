Tayvanlı teknoloji devi MSI, yakında düzenlenecek Bathurst 12 Hour yarışı için için Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing ile ortaklığını duyurdu! Bu ortaklık, MSI’ın motor sporlarının gerçek dünyasına ilk katılımı olacak. Sim yarış ve oyunların popülaritesindeki hızlı küresel artışla MSI, yarışçıların ve oyuncuların sanal ve gerçek yarış dünyasında başarıya ulaşmalarını sağlamak için en iyi ürünleri getirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Craft-Bambu yarış ekibi, Avustralya’nın Bathurst kentindeki Mount Panorama Pisti’nde düzenlenen GT ve üretim otomobilleri için yıllık bir dayanıklılık yarışı olan 3-5 Şubat 2023 tarihleri arasında Bathurst 12 Hour’da yarışacak.

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Takım, Pro Class’ta tam MSI markalı Mercedes-AMG GT3 ile yarışacak. MSI’ın yüksek performanslı bilgisayarı altında doğru ayarlama ile bu Mercedes-AMG yarış arabaları nihai güçlerini serbest bırakacak. İki taraf, merakla beklenen yıl olan 2023’ün ilk yarısında ilgili işbirliğine devam edecek.

Ortaklık hakkında yorum yapan MSI Pazarlama Başkan Yardımcısı Sam Chern şunları söyledi;

Avustralya’da yapılacak Bathurst 12 Hour için Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz. GT yarış dünyasındaki ilk ortaklığımız olmanın yanı sıra, yarışçıların sanal dünyada başarılı olması için yeni oyun teknolojisi getirmeyi dört gözle bekliyoruz. Bu ortaklık, en son yenilik için çabalarken ve tüketicilerimiz için en iyi kullanıcı deneyimini sağladığımız için bağlılığımızın bir kanıtıdır.

Team Craft Bamboo Racing Direktörü Darryl O’Young şunları söyledi;

Craft-Bamboo Racing, dünya lideri bir oyun markası olan MSI’ı Avustralya’daki Bathurst 12 Hour’a Mercedes-AMG GT3 girişimizin unvan ortağı olarak ağırlamaktan gurur duyar. MSI’ın yüksek performanslı ürünleri hayati hız ve işlem gücü getiriyor ve saniyenin her onda biri için savaşırken yarış pistinde tam olarak çabaladığımız şey bu. Bu, yarış pistinde zaferi hedeflediğimiz için mükemmel bir şekilde hizalanmış bir ortaklık yaratır. Güzel MSI görünümünü şahsen görmek için sabırsızlanıyorum ve MSI ile başarılı bir ortaklık için sabırsızlanıyorum.