MSI, en son çıkan NVIDIA GeForce RTX 40 serisi GPU’lar ve 13.nesil Intel® Core™ HX CPU’ya kadar işlemcili yeni laptop ürünlerini duyurdu. Teknolojide bir sıçrama niteliğindeki performansı ve CES ödülleri ile MSI, bu yeni laptoplarla performansın ve yenilikçiliğin zirvesini zorlamakta olduğunu gösterdi.

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NVIDIA Ada Lovelace mimarisini kullanan yeni MSI laptoplar YZ destekli DLSS 3 ile performansta bir kuantum sıçraması sunuyor ve Ray Tracing sayesinde gerçeğinden ayırt edemeyeceğiniz sanal dünyalar oluşturuyor. Yeni MSI laptoplar yalnızca İçerik Tasarım serisi değil, Gaming serisi ve İş ve Üretkenlik serisinde de 8 modelde NVIDIA Studio onayına sahip.

3D tasarımcılar, sanatçıların daha hızlı ve daha rahat çalışabilmeleri için lineer pipeline çalışma yönetiminden live-sync tasarıma terfi eden 3D iş akışlarının desteklendiği RTX ve YZ destekli NVIDIA Omniverse™ platformuna erişebilecekler.

Tasarımcılar, NVIDIA Studio teknolojileri ile desteklenen NVIDIA RTX™ işlemcili ürünlerle 110’dan fazla tasarım uygulamasında RTX optimizasyonundan faydalanırken NVIDIA Studio sürücüleri ile bu yazılımlarda en yüksek seviye kararlılık ve performansın avantajını kullanabilecekler ve özel YZ destekli NVIDIA araçları olan Canvas, Broadcast, ve RTX Remix ile iş akışlarını kolaylaştırabilecekler. MSI Stealth, Creator Z ve Prestige serisi laptoplar NVIDIA Broadcast önyüklemeli geliyor ve yapay zekanın gücü ile her odayı bir ev stüdyosuna dönüştürüyor.

Yeni MSI laptoplar ayrıca yepyeni Intel 13.Nesil işlemcilerin arttırılan çekirdek sayısı ve turbo frekansı sayesinde önceki nesle göre %45’e varan genel performans artışına sahip.

Yeni Gaming Serisi: Her zamankinden çok daha güçlü

Yeni MSI oyuncu laptopları en yeni özel termal tasarım ile Gaming serisini eskisinden de güçlü hale getirdi. Ayrıca tüm soğutma boruları tekrar tasarlanarak paylaşımlı, adanmış, ve VRAM’e özel soğutma boruları olarak dizayn edildi ve eksiksiz performans için optimize edildi. Performans geliştirmeleri tarafında MSI’ın RTX 40 serisi laptopları ayrıca en üst seviye Titan serisinden giriş seviyesi Katana seviyesine kadar MUX tasarımı ile donatıldı. Böylece MSI Center içinden Harici Grafik modunu etkinleştirerek daha fazla GPU gücünün serbest kalması sağlandı.

Estetik tasarım anlayışı ile MSI, oyuncu laptoplarında 10’dan fazla yeni endüstriyel tasarım kullandı. Ayrıca Raider GE, Vector GP ve Stealth serisi gibi üst sınıf ürünlerde 16:10 QHD+ 240Hz tazeleme oranına sahip ekran gibi birinci kalite oyuncu deneyimi sunmakta. Bunlara ek olarak özel fütüristtik yarı saydam tuş kapağı tasarımı ile oyun sırasında daha hızlı kontrol ve kolay ulaşılabilir kısa yollar sağlıyor.

Titan GT serisi/ Raider GE serisi / Vector GP serisi: Ekstrem Güç

Ödül sahibi Titan GT ve Raider GE modelleri, en yeni i9-13980HX işlemci ve GeForce RTX 4090 Laptop GPU’ya kadar grafik gücüne ek olarak MSI’ın özel MSI OverBoost Ultra teknolojisi ile geliyor. Böylece işgücüne bağlı olarak 250W toplam güce veya 8 adet P-Core üzerinde 5.2GHz frekansa ulaşabiliyor.

Bu inanılmaz performansları elde edebilmek için Titan GT ve Raider GE modelleri üstün bir ekranla geliyor. Titan GT modeli dünyanın ilk 4K/144Hz Mini LED ekranı ile 1000 nit üzerinde tepe parlaklık ve bölgesel karartma alanlarına, Raider GE ise16:10 QHD+ 240Hz panele sahip.

Raider GE serisi yeni kasası, yükseltilmiş Matrix Light Bar tasarımıyla çok daha havalı ve fütüristtik görünüyor. Daha alçak gönüllü, minimalist yeni hatlara sahip Vector GP serisi ise etkileyici performansıyla mühendislik ve bilim uygulamaları için üretildi.

Model Adı Titan GT77 13VI / 13VH İşlemci: En yeni 13.nesil Intel® Core™ i9-13980HX Işlemci İşletim Sistemi: Windows 11 Home / Windows 11 Pro (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir.) Yongaseti: Intel® HM770 Bellek: DDR5, 4 Slot, (max)128GB Ekran: 17.3″ UHD (3840×2160), MiniLED, 144Hz Tazeleme oranı, %100DCI-P3 (Tipik), VESA EkranHDR™ 1000 Sertifikalı, IPS sınıfı panel Grafikler: NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU 16GB GDDR6 (13VI)NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU 12GB GDDR6 (13VH) Depolama Yuvaları: 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x42 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 Klavye: Cherry Mechanical Per-Key RGB gaming SteelSeries Ses: 2 × 2W Speakers + 2 x 2W Woofers Dynaudio ses sistemi1 x Ses kombo jakıNahimic 3 Ses GeliştirmeleriHD Audio Ready USB Portları: 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (PD şarj desteği), 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C, 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A Kart Okuyucu: 1 x SD Express Kart Okuyucu Video çıkışları: 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/PD Charging), 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C1 x Mini DisplayPort, 1 x HDMI™ ([email protected] 60Hz / [email protected] 120Hz) Bağlantı: Intel® Killer™ Ethernet E3100 ((max)2.5 GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690, Bluetooth v5.3 Webcam: IR HD type ([email protected]) w/ Webcam Shutter Güvenlik: IR Webcam / Fingerprint Reader / Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 Batarya: 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr Adaptör: 330W Boyutlar: 397 (G) x 330 (D) x 23 (Y) mm Ağırlık: 3.3 Kg

Model Adı Raider GE78 HX 13VI / 13VH /13VG Raider GE68 HX 13VG / 13VF İşlemci: (max)En yeni 13.nesil Intel® Core™ i9-13980HX Işlemci (max)En yeni 13.nesil Intel® Core™ i9-13950HX Işlemci İşletim Sistemi: Windows 11 Home / Windows 11 Pro (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir.) Windows 11 Home / Windows 11 Pro (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir.) Yongaseti: Intel® HM770 Intel® HM770 Bellek: DDR5, 2 Slot, (max)64GB DDR5, 2 Slot, (max)64GB Ekran: 17″ QHD+ (2560×1600), 240 Hz Tazeleme oranı, %100DCI-P3(Tipik), IPS sınıfı panel 16″ UHD+(3840×2160), 120Hz Tazeleme oranı, %100DCI-P3 (Tipik), IPS sınıfı panel (seçime bağlı)16″ QHD+ (2560 x 1600), 16:10, 240Hz Tazeleme oranı, %100DCI-P3 (Tipik), IPS sınıfı panel (seçime bağlı) Grafikler: NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU 16GB GDDR6 (13VI)NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU 12GB GDDR6 (13VH)NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (13VG) NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (13VG)NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (13VF) Depolama Yuvaları: 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x41 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 Klavye: Per-Key RGB gaming keyboard by SteelSeries Per-Key RGB gaming keyboard by SteelSeries Ses: 6 Speaker designed Dynaudio ses sistemi (2 x 2W Speakers + 4 x 2W Woofers)1 x Ses kombo jakıNahimic 3 Ses Geliştirmeleri / HD Audio Ready 4 x 2W Hoparlörlü Dynaudio ses sistemi 1 x Ses kombo jakıNahimic 3 Ses Geliştirmeleri, HD Audio Ready USB Portları: 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C,

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP(PD şarj desteği), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP,1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP(PD şarj desteği), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP,1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A Kart Okuyucu: 1 x SD Express Kart Okuyucu 1 x SD Express Kart Okuyucu Video çıkışları: 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 1 x HDMI™ ([email protected] 60Hz / [email protected] 120Hz) 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP(PD şarj desteği),1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 1 x HDMI™ ([email protected] 60Hz / [email protected] 120Hz) Bağlantı: Intel® Killer™ Ethernet E3100 ((max)2.5 GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690, Bluetooth v5.3(13VI / 13VH)Intel® Killer™ Ethernet E3100 ((max)2.5 GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.3(13VG) Intel® Killer™ Ethernet E3100 ((max)2.5 GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.3 Webcam: IR FHD type ([email protected]) Webcam shutter IR FHD type ([email protected]) Webcam shutter Güvenlik: IR Webcam / Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 IR Webcam / Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 Batarya: 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr Adaptör: 330W 330W Boyutlar: 380.3 (G) x 298 (D) x 22.9~28.8 (Y) mm 358 (G) x 284 (D) x 22.2~27.9 (Y) mm Ağırlık: 3.0 Kg 2.7 Kg

Model Adı Vector GP77 13VG / 13VF İşlemci: (max)En yeni 13.nesil Intel® Core™ i9-13900H Işlemci İşletim Sistemi: Windows 11 Home / Windows 11 Pro (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir.) Yongaseti: Entegre SoC Bellek: DDR5, 2 Slot, (max)64GB Ekran: 17.3″ QHD (2560×1440), 240 Hz Tazeleme oranı, %100DCI-P3(Tipik), IPS sınıfı panel Grafikler: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (13VG)NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (13VF) Depolama Yuvaları: 2 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 Klavye: Per-Key RGB gaming SteelSeries Ses: 2 x 2W Stereo Hoparlör1 x Ses kombo jakıNahimic 3 Ses GeliştirmeleriHD Audio Ready USB Portları: 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP (PD şarj desteği)3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Video çıkışları: 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP (PD şarj desteği), 1 x Mini DisplayPort,1 x HDMI™ ([email protected] 60Hz / [email protected] 120Hz) Bağlantı: Gigabit Ethernet ((max)2.5GbE) / Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 Webcam: HD type ([email protected]) Güvenlik: Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 Batarya: 4-Cell, Li-Polymer, 65Whr Adaptör: 240W Boyutlar: 397 (G) x 284 (D) x 25.9 (Y) mm Ağırlık: 2.9 Kg

Stealth Serisi: Her alanda İnce ve Keskin

İnce ve güçlü Stealth modeli, şimdi 14, 15, 16, ve 17 inç modelleri ile eksiksiz bir seri olarak üretildi. Yeni Stealth 14 Studio ve Stealth 16 Studio modelleri de bu aileye katıldı. Her ikisi de magnezyum alaşımlı ince ve hafif birer kasaya sahip. Stealth 14 Studio modelinde kullanılan MSI Vapor Chamber termal tasarımı, onu en güçlü 14-inch oyuncu laptopu yapıyor. Stealth 16 Studio ise 3 yan hoparlör tasarımıyla Dynaudio 6 hoparlörlü ses siteminin kapsayıcı eğlence deneyimini sunuyor. Ayrıca Stealth 17/16/14 Studio modelleri NVIDIA Studio onayı ile kullanıcıların farklı oyun ve içerik tasarım ihtiyaçlarını karşılamayı vadediyor.

En sürükleyici ve çarpıcı deneyimi sunmak için Stealth 15 modeli, 240 Hz yüksek yenileme hızına ve 0,2 ms’den kısa tepki süresine sahip bir OLED ekran ile geliyor. Ayrıca %100 DCI-P3 renk gamını destekleyerek kullanıcılara gelecek nesil oyun deneyimi sunuyor.

En yüksek verimlilik için sistem performansı, güç, pil ömrü ve akustik gibi özellikleri optimize eden NVIDIA Max-Q teknolojileri ile Stealth serisi sadece ışık hızında performans değil, aynı zamanda ince ve sessiz bir kullanım deneyimi vadediyor.

Model Adı Stealth 16 Studio A13VG / A13VF İşlemci: (max)En yeni 13.nesil Intel® Core™ i9-13900H işlemci İşletim Sistemi: Windows 11 Home (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir.)Windows 11 Pro Yongaseti: Entegre SoC Bellek: DDR5, 2 Slot, (max)64GB Ekran: 16″ UHD+ (3840 x 2160), 16:10, 120Hz Tazeleme oranı, %100DCI-P3 (Tipik), IPS sınıfı panel (seçime bağlı)16″ QHD+ (2560 x 1600), 16:10, 240Hz Tazeleme oranı, %100DCI-P3 (Tipik), IPS sınıfı panel (seçime bağlı) Grafikler: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VG)NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VF) Depolama Yuvaları: 2 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 Klavye: Per-Key RGB gaming SteelSeries Ses: 2 x 2W Hoparlör ve 4 x 2W Woofer Dynaudio ses sistemi 1 x Ses kombo jakıNahimic 3 Ses GeliştirmeleriHD Audio Ready USB Portları: 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (PD şarj desteği)1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP1 x USB 3.2 Gen2 Type-A Kart Okuyucu: 1 x microSD Kart Okuyucu Video çıkışları: 1 x HDMI™ ([email protected] 60Hz / [email protected] 120Hz) Bağlantı: Intel® Killer™ Ethernet E3100 ((max)2.5 GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.3 Webcam: IR FHD type ([email protected]) Webcam shutter Güvenlik: IR Webcam / Webcam Shutter /Fingerprint Reader / Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 Batarya: 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr Adaptör: 240W Slim adapter Boyutlar: 355.8 (G) x 259.7 (D) x 19.95~21.55 (Y) mm Ağırlık: 1.99 Kg

Model Adı Stealth 14 Studio A13VG / A13VF / A13VE İşlemci: En yeni 13.nesil Intel® Core™ i7-13700H işlemci İşletim Sistemi: Windows 11 Home (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir.)Windows 11 Pro Yongaseti: Entegre SoC Bellek: DDR5, 2 Slot, (max)64GB Ekran: 14“ QHD+(2560 x 1600), 16:10, 240Hz Tazeleme oranı, %100DCI-P3 (Tipik) IPS sınıfı panel (seçime bağlı)14″ FHD+ (1920 x 1200), 16:10, 165Hz Tazeleme oranı, %100sRGB (Tipik), IPS sınıfı panel (seçime bağlı) Grafikler: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VG)NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VF)NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VE) Depolama Yuvaları: 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 Klavye: Per-Key RGB gaming keyboard Ses: 2 x 2W Speakers and 2 x 2W Woofers designed Dynaudio ses sistemi1 x Ses kombo jakıNahimic 3 Ses GeliştirmeleriHD Audio Ready USB Portları: 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP (PD şarj desteği) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A Video çıkışları: 1 x HDMI™ ([email protected] 60Hz / [email protected] 120Hz)1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP Bağlantı: Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.3 Webcam: IR HD type ([email protected]) Webcam shutter Güvenlik: IR Webcam / Webcam Shutter / Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 Batarya: 4-Cell, Li-Polymer, 72Whr Adaptör: 240W Slim adapter Boyutlar: 315 (G) x 246 (D) x 19 (Y) mm Ağırlık: 1.7 Kg

Model Adı Stealth 15 A13VF / A13VE İşlemci: En yeni 13.nesil Intel® Core™ i7-13620H işlemci İşletim Sistemi: Windows 11 Home (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir.)Windows 11 Pro Yongaseti: Entegre SoC Bellek: DDR5, 2 Slot, (max)64GB Ekran: 15.6″ UHD (3840×2160), 120Hz Tazeleme oranı, %100DCI-P3 (Tipik), IPS sınıfı panel (seçime bağlı)15.6” QHD (2560×1440), 240 Hz Tazeleme oranı, %100DCI-P3(Tipik), VESA EkranHDR™ 600 True Black Sertifikalı, OLED panel (seçime bağlı)

15.6″ Full HD (1920×1080), 144 Hz Tazeleme oranı, IPS sınıfı panel (seçime bağlı) Grafikler: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VF)NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VE) Depolama Yuvaları: 2 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 Klavye: Tek renk ışıklandırmalı (Beyaz) Ses: 2 x 2W Stereo Hoparlör Dynaudio ses sistemi1 x Ses kombo jakıNahimic 3 Ses GeliştirmeleriHD Audio Ready USB Portları: 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP (PD şarj desteği), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A Video çıkışları: 1 x HDMI™ ([email protected] 60Hz / [email protected] 120Hz) Bağlantı: Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth v5.2 Webcam: HD type ([email protected]) Güvenlik: Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 Batarya: 3-Cell, Li-Polymer, 53.5Whr Adaptör: 180W Slim adapter Boyutlar: 358.3 (G) x 247.9 (D) x 19.9 (Y) mm Ağırlık: 2.1 Kg

Model Adı Stealth 17 Studio A13VI / A13VH / A13VG / A13VF İşlemci: (max)13th Gen Intel® Core™ i9-13900H işlemci İşletim Sistemi: Windows 11 Home (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir.)Windows 11 Pro Yongaseti: Entegre SoC Bellek: DDR5, 2 Slot, (max)64GB Ekran: 17.3″ UHD (3840×2160), MiniLED, 144Hz Tazeleme oranı, %100DCI-P3 (Tipik), VESA EkranHDR™ 1000 Sertifikalı, IPS sınıfı panel (seçime bağlı)17.3″ QHD (2560×1440), 240 Hz Tazeleme oranı, %100DCI-P3(Tipik), IPS sınıfı panel (seçime bağlı) Grafikler: NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU 16GB GDDR6 (A13VI)NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU 12GB GDDR6 (A13VH)NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VG)NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VF) Depolama Yuvaları: 2 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 Klavye: Per-Key RGB gaming SteelSeries Ses: 2 x 2W Hoparlör ve 4 x 2W Woofer Dynaudio ses sistemi 1 x Ses kombo jakıNahimic 3 Ses GeliştirmeleriHD Audio Ready USB Portları: 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (PD şarj desteği)1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A Kart Okuyucu: 1 x SD Express Kart Okuyucu Video çıkışları: 1 x HDMI™ ([email protected] 60Hz / [email protected] 120Hz) Bağlantı: Intel® Killer™ Ethernet E3100 ((max)2.5 GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.3 Webcam: IR FHD type ([email protected]) Webcam shutter Güvenlik: IR Webcam / Webcam Shutter / Fingerprint Reader / Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 Batarya: 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr Adaptör: 240W Slim adapter Boyutlar: 397.6 (G) x 283.5 (D) x 20.1-20.8 (Y) mm Ağırlık: 2.8 Kg

Cyborg/ Pulse/ Katana/ Sword serisi: Oyuncular için farklı seçenekler

Yepyeni giriş seviyesi oyuncu laptoplu Cyborg 15 ile tanışın. Mekanik ve elektronik bileşenlerini görebileceğiniz yarı saydam fütüristtik, ince ve hafif kasası, cyberpunk tarzından ilham alan tasarımıyla Cyborg 15, sıradan giriş seviyesi Gaming tasarımlarından sıkılanlar için mükemmel bir seçim.

MSI ayrıca çokça satan Gaming serisi Katana, Sword ve Pulse modellerini de daha iyi oyun performansı için yepyeni GPU ve CPU’larla yeniledi. Ayrıca Pulse, Katana ve Sword modelleri artık MUX switch ile geliyor. Oyuncular, yerleşik MSI Center aracılığıyla hibrit grafik modu veya harici grafik modu arasında kolayca geçiş yapabilirler.

Model Adı Cyborg 15 A12VF / A12VE İşlemci: (max) En yeni 12.Nesil Intel® Core™ i7-12650H Işlemci İşletim Sistemi: Windows 11 Home (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir.)Windows 11 Pro Yongaseti: Entegre SoC Bellek: DDR5, 2 Slot, (max)64GB Ekran: 15.6″ Full HD (1920×1080),144 Hz Tazeleme oranı, IPS sınıfı panel Grafikler: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A12VF)NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU 6GB GDDR6 (A12VE) Depolama Yuvaları: 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 Klavye: Blue Backlit Gaming Ses: 2 x 2W Stereo Hoparlör 1 x Ses kombo jakıNahimic 3 Ses GeliştirmeleriHD Audio Ready USB Port: 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C / DP2 x USB 3.2 Gen1 Type-A Video çıkışları: 1 x HDMI™ ([email protected]), 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C / DP Bağlantı: Gigabit Ethernet Intel® Wi-Fi 6 AX201Bluetooth v5.2 Webcam: HD type ([email protected]) Güvenlik: Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 Batarya: 3-Cell, Li-Polymer, 53.5Whr Adaptör: 120W Boyutlar: 359.36 (G) x 250.34 (D) x 21.95~22.9 (Y) mm Ağırlık: 1.98 Kg

Creator Z Serisi: Tasarımın gücüne hükmedin

CNC üretimli harika bir kasa, İçerik Tasarım serisinin tek öne çıkan özelliği değil. Creator Z serisinin performansı artık başka bir seviyede. En yeni Creator Z17 HX Studio/ Creator Z16 HX Studio modelleri, en iyi 13. nesil Intel HX serisi işlemcilerle birlikte, NVIDIA Studio onaylı olarak geliyor. Buhar Odası termal tasarımıyla Creator Z serisi, piyasadaki en güçlü içerik tasarım laptopu haline geldi.

Yepyeni MSI Pen 2 desteğine sahip! Ödüllü MSI Pen 2, 4096 basınç seviyesi ve dokunsal geribildirim ile en son MPP2.6 teknolojisini kullanıyor ve gerçek kağıt hissi veriyor. Ayrıca MSI Pen 2’yi kağıt üzerinde geleneksel bir kurşun kalem olarak da kullanabilir, kağıda yazmanız gerektiğinde gerçek kalemle değiştirmek zorunda kalmazsınız.

Model Adı: Creator Z17 HX Studio A13VGT / A13VFT / A13VET İşlemci: (max)En yeni 13.nesil Intel® Core™ i9-13950HX Işlemci İşletim Sistemi: Windows 11 Home (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir.)Windows 11 Pro Ekran: 17“ QHD+ (2560×1600), 16:10, Dokunmatik, 165Hz Tazeleme oranı, %100DCI-P3(Tipik), IPS sınıfı panel, MSI Pen 2 desteği Grafikler: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VGT)NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VFT)NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU 6GB GDDR6 (A13VET) Bellek: DDR5, 2 Slot, (max)64GB Depolama Yuvaları: 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 Webcam / Mikrofon: IR FHD type ([email protected]) / 4 yönlü mikrofon Klavye: Per-Key RGB Güvenlik: Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0/ Fingerprint Reader / IR Webcam Sensor: Ambient Light Sensor Bağlantı: Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 Ses: 4 × 2W Stereo Hoparlör Dynaudio ses sistemi1 × Ses kombo jakıDTS Ses İşleme, HD Audio Ready Batarya/Adaptör: 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr280W adaptor Boyutlar: 2.49 kg 382(G) × 260(D) × 19(Y) mm

Model Adı Creator Z16 HX Studio B13VGTO / B13VFTO / B13VETO İşlemci: (max)En yeni 13.nesil Intel® Core™ i9-13950HX Işlemci İşletim Sistemi: Windows 11 Home (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir.)Windows 11 Pro Ekran: 16″ QHD+ (2560×1600), 16:10, Dokunmatik, 120Hz Tazeleme oranı, %100DCI-P3(Tipik), IPS sınıfı panel Grafikler: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (B13VGTO)NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (B13VFTO)NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU 6GB GDDR6 (B13VETO) Bellek: DDR5, 2 Slot, (max)64GB Depolama Yuvaları: 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 Webcam / Mikrofon: IR HD type ([email protected]) / 4 yönlü mikrofon Klavye: Per-Key RGB Güvenlik: Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / IR Webcam Sensor: Ambient Light Sensor Bağlantı: Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 Ses: 4 × 2W Stereo Hoparlör Dynaudio ses sistemi1 × Ses kombo jakıDTS Ses İşleme, HD Audio Ready Batarya/Adaptör: 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr280W adaptor Boyutlar: 2.35 kg 359(G) × 256(D) × 18.4(Y) mm

Prestige serisi: İnce ve Güçlü

Prestige serisinin gücü yeni bir seviyeye ulaştı. Yeni Prestige 14 Evo ve Prestige 16 Evo modelleri, kullanıcılara hafif ama güçlü bir deneyim sağlayan en yeni Intel® Core™ i7 H serisi CPU’lara kadar işlemci ile geliyor. Prestige 16 Studio aynı zamanda GeForce RTX 40 serisi laptop GPU’ya ve NVIDIA Studio onayına sahip. Bu sayede daha da iyi üretkenlik ve en yüksek düzeyde güvenilirlik vadediyor.

Yepyeni 13 inç Prestige 13 Evo, magnezyum-alüminyum alaşımlı kasası ile MSI’ın en hafif laptopu: yalnızca 990 gram ağırlığında. Prestige 13 Evo ayrıca 15 saate kadar dayanabilen yüksek kapasiteli 75 WHr batarya ile donatıldı. .

Modern Seri, günlük moda tarzınızı ifade edebilmeniz için yeni Star Blue ve Rose Beige renk seçenekleriyle de yenilendi.

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Model Adı Prestige 16 Studio A13VF / A13VE Prestige 16 Evo A13M İşlemci: 13th Gen Intel® Core™ i7-13700H Işlemci 13th Gen Intel® Core™ i7-13700H Işlemci İşletim Sistemi: Windows 11 Home (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir.)Windows 11 Pro Windows 11 Home (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir.)Windows 11 Pro Bellek: LPDDR5 onboard, 16GB, dual channel LPDDR5 onboard, 16GB, dual channel Ekran: 16“ QHD+ (2560×1600), 16:10, 165Hz Tazeleme oranı, MiniLED, VESA EkranHDR™ 1000 Sertifikalı, %100DCI-P3(Tipik), IPS sınıfı panel 16″ QHD+ (2560×1600), 165Hz Tazeleme oranı, %100DCI-P3(Tipik), IPS sınıfı panel Grafikler: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VF)NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU 6GB GDDR6 (A13VE) Intel® Iris® Xe Grafikler Depolama Yuvaları: 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 Giriş: Tek renk ışıklandırmalı (Beyaz) Tek renk ışıklandırmalı (Beyaz) Güvenlik: Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / Webcam Lock Switch / IR Webcam Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / Webcam Lock Switch/ IR Webcam Sensor: Ambient Light Sensor Ambient Light Sensor Bağlantı: Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.3 Ses: 2 × 2W Speakers / 1× Ses kombo jakıHD Audio Ready, DTS Ses İşleme 2 × 2W Speakers / 1× Ses kombo jakıHD Audio Ready, DTS Ses İşleme Batarya/Adaptör 4-Cell, Li-Polymer, 82Whr / 150W(A13VF), 120W(A13VE) 4-Cell, Li-Polymer, 82Whr / 100W Type-C PD Webcam IR FHD type ([email protected]) with Noise Reduction Cam IR FHD type ([email protected]) with Noise Reduction Cam Boyutlar 358(G) x 258.55(D) x 16.85(Y) mm 358(G) x 258.55(D) x 16.85(Y) mm Ağırlık 2.1 Kg 1.9 Kg Renk Urban Silver Urban Silver

Model Adı: Prestige 14 Evo B13M İşlemci: (max)13th Gen Intel® Core™ i7-13700H Işlemci İşletim Sistemi: Windows 11 Home / Windows 11 Pro (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir.) Yongaseti: Entegre SoC Bellek: LPDDR5 onboard, 16GB, dual channel Ekran: 14” FHD+ (1920×1200), %100sRGB(Tipik), 300nits, lower power, IPS sınıfı panel Grafikler: Intel® Iris® Xe Grafikler Depolama Yuvaları: 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 Giriş: Tek renk ışıklandırmalı (Beyaz) Güvenlik: Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / Webcam Lock Switch/ IR Webcam Sensor: Ambient Light Sensor Bağlantı: Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.3 Ses: 2 × 2W Speakers / 1× Ses kombo jakıHD Audio Ready, DTS Ses İşleme Batarya/Adaptör: 4-Cell, Li-Polymer, 72 Whr / 100W Type-C PD Webcam: IR FHD Type ([email protected]) Boyutlar: 314(G) x 227.5(D) x 17.9(Y) mm Ağırlık: 1.49 Kg

Model Adı Prestige 13 Evo A13M İşlemci: 13th Gen Intel® Core™ i7-1360P Işlemci İşletim Sistemi: Windows 11 Home / Windows 11 Pro (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir.) Yongaseti: Entegre SoC Bellek: LPDDR5 onboard, (max)16GB, dual channel Ekran: 13.3” FHD+ (1920×1200), %100sRGB(Tipik), 400nits, IPS sınıfı panel Grafikler: Intel® Iris® Xe Grafikler Depolama Yuvaları: 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 Giriş: Tek renk ışıklandırmalı (Beyaz) Güvenlik: Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / Webcam Shutter/ IR Webcam Sensor: Ambient Light Sensor Bağlantı: Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.3 Ses: 2 × 2W Speakers / 1× Ses kombo jakıHD Audio Ready, DTS Ses İşleme Batarya/Adaptör: 4-Cell, Li-Polymer, 75 Whr / 65W Type-C PD Webcam: IR FHD Type ([email protected]) Webcam shutter Boyutlar: 299(G) x 210(D) x 16.9(Y) mm Ağırlık: 990 g