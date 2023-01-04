Dün lanse edilen GeForce RTX 4070 Ti modelini dünya ile aynı anda MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G ile beraber deniyoruz.

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Not: Bu videoda kullanılan MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G modeli ekran kartı, inceleme örneği olarak MSI Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Video zaman kodları;

00:00 Giriş

01:02 MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G Tasarımı

02:47 Giriş Bağlantıları

03:00 Güç Detayları

04:14 RTX 4070 Ti Teknik Özellikleri

06:31 Performans Testleri

07:52 F1 2022

08:02 Forza Horizon 5

08:12 Microsoft Flight Simulator

08:22 Cyberpunk 2077

08:32 Control

08:42 Ghostwire Tokyo

08:52 Assassin’s Creed: Valhalla

09:02 Mount & Blade II: Bannerlord

09:12 PUBG

09:22 Euro Truck Simulator 2

09:32 Oyun Performansı Değerlendirmesi

12:20 Genel Değerlendirme

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM 12G özellikleri

Boyut: 338 x 142 x 73 mm

338 x 142 x 73 mm Ağırlık: 2019 gram

2019 gram Üretim Bandı: TSMC 4 Nm

TSMC 4 Nm Transistör Sayısı: 35,8 Milyar

35,8 Milyar Bellek: 12 GB GDDR6X

12 GB GDDR6X Bellek Hızı: 21 Gbps

21 Gbps Bellek Arayüzü: 192-bit

192-bit CUDA Çekirdeği: 7680

7680 Tensör Çekirdeği: 240 (4. Nesil)

240 (4. Nesil) RT Çekirdeği: 60 (3. Nesil)

60 (3. Nesil) Boost Frekansı: 2610 Mhz (Varsayılan)

2610 Mhz (Varsayılan) Boost Frekansı: 2745 Mhz (Gaming & Silent Modu)

2745 Mhz (Gaming & Silent Modu) Ektrem Performans Frekansı: 2860 Mhz (MSI Center)

2860 Mhz (MSI Center) Bağlantılar: 3x DisplayPort v1.4a + 1x HDMI 2.1a

3x DisplayPort v1.4a + 1x HDMI 2.1a Güç Bağlantısı: 3x PCIe 8 Pin

3x PCIe 8 Pin TDP: 285 Watt

285 Watt Gerekli Güç Kaynağı: 700 Watt