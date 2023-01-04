Dün lanse edilen GeForce RTX 4070 Ti modelini dünya ile aynı anda MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G ile beraber deniyoruz.
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İçindekiler
4070 Ti PERFORMANS TESTLERİ VE İNCELEMESİ! | MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G
Not: Bu videoda kullanılan MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G modeli ekran kartı, inceleme örneği olarak MSI Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Video zaman kodları;
00:00 Giriş
01:02 MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G Tasarımı
02:47 Giriş Bağlantıları
03:00 Güç Detayları
04:14 RTX 4070 Ti Teknik Özellikleri
06:31 Performans Testleri
07:52 F1 2022
08:02 Forza Horizon 5
08:12 Microsoft Flight Simulator
08:22 Cyberpunk 2077
08:32 Control
08:42 Ghostwire Tokyo
08:52 Assassin’s Creed: Valhalla
09:02 Mount & Blade II: Bannerlord
09:12 PUBG
09:22 Euro Truck Simulator 2
09:32 Oyun Performansı Değerlendirmesi
12:20 Genel Değerlendirme
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM 12G özellikleri
- Boyut: 338 x 142 x 73 mm
- Ağırlık: 2019 gram
- Üretim Bandı: TSMC 4 Nm
- Transistör Sayısı: 35,8 Milyar
- Bellek: 12 GB GDDR6X
- Bellek Hızı: 21 Gbps
- Bellek Arayüzü: 192-bit
- CUDA Çekirdeği: 7680
- Tensör Çekirdeği: 240 (4. Nesil)
- RT Çekirdeği: 60 (3. Nesil)
- Boost Frekansı: 2610 Mhz (Varsayılan)
- Boost Frekansı: 2745 Mhz (Gaming & Silent Modu)
- Ektrem Performans Frekansı: 2860 Mhz (MSI Center)
- Bağlantılar: 3x DisplayPort v1.4a + 1x HDMI 2.1a
- Güç Bağlantısı: 3x PCIe 8 Pin
- TDP: 285 Watt
- Gerekli Güç Kaynağı: 700 Watt