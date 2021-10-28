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DÜNYANIN EN KÜÇÜK OYUNCU BİLGİSAYARI! | MSI MPG Trident 3 10SI-210TR

MSI MPG Trident 3 10SI-210TR incelemesiyle karşınızdayız. MSI tarafından üretilen ve dünyanın en küçük oyuncu masaüstü bilgisayarı olan MPG Trident 3’ün detaylarına bakıyoruz.

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DÜNYANIN EN KÜÇÜK OYUNCU BİLGİSAYARI! | MSI MPG Trident 3 10SI-210TR

MPG Trident 3 özellikleri

Genişlik 97,56 mm
Derinlik 251,35 mm
Yükseklik 353,73 mm
Hacim: 4,72 litre
Ağırlık 3,17 kg
İşlemci: Intel Core i5-10400F
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Bellek: 8 GB 2666 MHz
Depolama: 512 GB NVMe SSD

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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