MSI MPG Trident 3 10SI-210TR incelemesiyle karşınızdayız. MSI tarafından üretilen ve dünyanın en küçük oyuncu masaüstü bilgisayarı olan MPG Trident 3’ün detaylarına bakıyoruz.

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MPG Trident 3 özellikleri

Genişlik 97,56 mm

Derinlik 251,35 mm

Yükseklik 353,73 mm

Hacim: 4,72 litre

Ağırlık 3,17 kg

İşlemci: Intel Core i5-10400F

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Bellek: 8 GB 2666 MHz

Depolama: 512 GB NVMe SSD