BİR İŞLEMCİ İÇİN EN İYİ SOĞUTMA! | MSI MPG Coreliquid K360

Kurgu sisteminizdeki soğutma performansını artırmak amacıyla yeniledik. MSI MPG Coreliquid K360’a geçiş yapıyoruz.

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İyi bir işlemci ve iyi bir grafik kartı, yüksek performans elde edebilmek için tek başına yeterli olabilen donanımlar değil. Dünyanın en iyi işlemcisine de sahip olsanız; eğer bu işlemciyi veya grafik kartını olabilecek en iyi soğutma sistemiyle desteklemezseniz elinizdeki donanımdan maksimum düzeyde verim elde edebilmeniz mümkün değil. MSI, tam da bu noktada MPG CORELIQUID K360 sıvı soğutma ünitesiyle dikkatleri çekmeyi başarıyor ve MPG CORELIQUID K360, en güçlü sistemleri bile optimum sıcaklıkta çalıştırabilecek kadar güçlü bir soğutucu.

Soğutma ünitesi denilince en güçlü sistemlere sahip kullanıcıların bile aklına gelen ilk serilerden olan MSI MPG CORELIQUID K serisi, yeni üyesi K360’la beraber en ağır sistemlerde bile yüksek soğutma performansı göstermeye hazır gibi görünüyor. Hatta öyle ki, K360’ın bütün komponentleri premium materyallerden oluşturulmuş durumda ve cihazda kullanılan teknoloji de, K360’ın soğutma potansiyelini kullanıcılara belli ediyor.

Premium komponentler kullanılmış demişken; böyle dememizin sebebini sizlere açıklayalım. K360’ta kullanılan fanlar, MSI’ın TORX adını verdiği fan serisinin 4. jenerasyonu olan TORX 4.0 fanlar. Rijit kanat yapısıyla beraber havayı çok daha volümlü bir şekilde itebilen bu fanlar, radyatörün her noktasına soğuk havanın ulaşabilmesini sağlıyor. Öte yandan soğutma ünitesi üzerinde bulunan 2.4 inçlik LCD ekrandan, işlemciye dair performans verilerini anlık olarak görebiliyorsunuz. Bu sayede işlemcinin ve grafik kartının anlık performansını analiz ederek; optimum çalışma sıcaklığında kalabilmeniz kolaylaşıyor.

Ayrıca MSI K360 için sadece soğutma performansına değil, görselliğe de ciddi manada önem vermiş durumda. K360, sistem dahilinde bulunan ARGB aydınlatma sistemiyle işi bir üst noktaya taşıyor ve dilediğiniz renkleri elde edebileceğiniz bir yapıya sahip. Dilerseniz diğer birimlerinizle aynı renklerde senkronize bir renk elde edebilmeniz de K360 ile mümkün.

Soğutma performansı

Yüksek sıcaklıklarda çalışmaması gereken birimler için gerekli soğutma performansını sağlayabilecek soğutma sistemleri arasında K360 özel bir yere sahip. K360, hem TORX 4.0 Fan yapısı hem de yüksek performanslı radyatör ve soğutma ünitesiyle en güçlü sistemlerin en zorlu koşullarda bile optimum sıcaklıklarda kalmasını sağlayabiliyor. Zaten cihaz üzerinde bulunan LCD ekran da size bunu adeta anlık olarak kanıtlayarak K360’ın soğutma performansını tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor. Zaten MSI’ın bu ekran aracılığıyla anlık sıcaklık değerini vererek ne kadar iddialı bir soğutma ünitesi hazırladığını da görmüş oluyoruz.

Dilerseniz bu ekranda işlemci ile ilgili veriler yerine MSI logosunu kullanabilmeniz veya sistem saatini gözleyebilmeniz mümkün.

LCD ekranda kişiselleştirme yapabilmeniz mümkün

Öte yandan cihazın hangi performansla çalışacağını da kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Böylelikle yüksek soğutmaya ihtiyaç duymadığınız durumlarda soğutma ünitesinin gücünü kısarak daha sessiz bir çalışma ortamı elde edebilirsiniz. Yine de K360’ın, maksimum performansta çalışırken bile gayet sessiz bir şekilde işini yaptığını belirtmeden geçmeyelim.

Özetle biz MSI MPG CORELIQUID K360’tan memnun kaldık ve siz de kendi sisteminiz için güçlü bir soğutma ünitesine ihtiyaç duyuyorsanız K360’ı mutlaka gözden geçirin deriz.