Oyuncuların gözde isimlerinden olan MSI, yepyeni laptoplarını MSIology: The Leap to Singularity ismini taşıyan sanal etkinliği ile tanıttı. Oyun dünyasının en yeni ekran kartı olan NVIDIA GeForce RTX 40 serisi GPU’lar ve 13.Nesil Intel Core HX serisi CPU’ya kadar işlemciyle donatılan yeni modeller özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Yepyeni Stealth Serisi

MSI, tasarımıyla Stealth 16 Studio ve Stealth 14 Studio modellerini 2023 CES Ödülü ile duyurmuştu. Her iki model de göz alıcı saf beyaz ve yıldız mavisi renk tasarımı ile geliyor. Alüminyum-magnezyum alaşımlı gövdeye sahip Stealth 16 Studio, 2 kg’dan daha hafif ve 2 cm’den daha ince yapıya sahip. Stealth 14 Studio, MSI’ın buhar odası termal tasarımına sahip. Bu da onu hareket halindeyken bile etkileyici bir oyun deneyimi ve multitasking görevlerini verimli bir şekilde gerçekleştirebilen en güçlü 14 inç oyun laptopu yapıyor.

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Ünlü YouTube kanalı Linus Tech Tips’ten Linus Sebastian bu model hakkında; “MSI’nin yeni ve evrimleşmiş Stealth Studio serisi ile bir şerit seçmenize gerek yok. İçerikleri oluşturabilir, tüketebilir, oyun oynayabilir ya da yalnızca eğlenebilirsiniz. İstediğiniz her yere giderler!” ifadelerini kullandı. Stealth 16 inç ve 17 inç modellerinin Mart ayında raflarda olması beklenirken, 14” modelinin raf tarihi henüz belli değil.

Titan GT serisi ve Raider GE serisi yenilendi

Titan GT77 HX, en güçlü i9-13980HX işlemci ve GeForce RTX 4090‘a kadar Desktop GPU ile birlikte özel MSI OverBoost Ultra teknolojisine sahip. 8 adet P-Core performans çekirdeğinde iş yüküne bağlı olarak 250 W’a kadar toplam güç tüketiyor. İsterseniz de overclock ile 5,2 GHz frekans desteği sunabiliyor.

Titan GT77HX, şu anda bir laptop bilgisayarda bulabileceğiniz en kaliteli panel olan dünyanın ilk 4K/144Hz MiniLED ekranına sahip. Bu da oyunlarda daha doğru renklerin üretilmesini sağlıyor.

Raider GE serisi, aerodinamik spor arabalardan esinlenmiş yepyeni bir kasa ile geliyor. Geliştirilen ve yenilenen Matrix ışık çubuğu, yeni Raider GE’nin daha zarif ve seçkin görünmesini sağlıyor. MSI, Raider GE78 HX’in özel sürümünü yenilikçi bir akıllı Touchpad ile güncelledi. Dokunmatik yüzeye sık kullanılan işlevlere ait kısayol tuşları ve özelleştirilmiş komut desteği eklendi.

MSI Cyborg neler sunuyor?

MSI’ın yeni modeli Cyborg 15 de bu etkinlikte duyuruldu. İç mekaniğini görebileceğiniz yarı saydam cam elyaftan üretilmiş kasa tasarımıyla göz alıcı Cyborg 15, en yeni grafikler ve işlemcilerle fütüristik bir bilim-kurgu temasına sahip. Cyborg 15’in Mart ayında raflarda olması bekleniyor. Tasarımının yanı sıra RTX 40 serisi ve 13. nesil Intel işlemcisi ile performans tarafında da bu model oyuncuların rüyalarını süsleyecek.

Creator Z Serisi Tasarımcıları Büyüleyecek Creator Z Serisi Tasarımcıları Büyüleyecek

Mart ayında Türkiye’de olması beklenen en yeni Creator Z17 HX Studio, 13. nesil Intel HX serisi işlemcilerin ve NVIDIA RTX 40 serisi GPU’ların gücünü maksimum seviyeye taşıyan Buhar Odası Soğutucu termal tasarımıyla gelir.

Creator Z17 HX, şu anda piyasadaki en güçlü HX içerik tasarım laptopu konumunda. MSI Pen 2, her zamankinden daha hızlı bağlantıya sahip yeni MPP2.6 Teknolojisini kullanıyor. Gerçek kağıda yazar gibi kullanabileceğiniz MSI Pen 2, aynı zamanda normal bir kalem gibi kağıt üzerine de yazabilir.

Yeni Prestige Serisi Neler Sunuyor?

MSI, 1 kg’dan hafif, ince ve hafif tasarımıyla yeni Prestige 13 Evo‘yu da duyurdu. 75WHr uzun batarya ömrü ile dikkat çekiyor. Ayrıca bu modelin 16 inçlik bir versiyonu da mevcut. Prestige 16 Studio, GeForce RTX 40 Serisi laptop GPU ile gelir ve NVIDIA Studio onayına sahip. Yani bu makineden daha da üstün üretkenlik ve olağanüstü bir performans bekleyebilirsiniz. Bu iki ürünün de Mart ayında stoklarda olması bekleniyor.

