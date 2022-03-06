Kim MSI MEG Aegis Ti5 Kullanmak İster? | Oyun canavarını test edin!

Daha önce incelediğimiz MSI MEG Aegis Ti5 modelini kullanmak ister misiniz? Türkiye’nin en güçlü hazır PC sistemlerinden biri olan MEG Aegis Ti5’i kendiniz deneyimleyip HWP stüdyolarında aktarmak isterseniz aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

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MSI MEG Aegis Ti5 modelini kullanmak için; https://forms.gle/SLcJqwT1hPPdnjEQA

Ürün hakkında detaylı bilgi için; https://hwp.to/3Ca3Zlm

MSI MEG AEGIS Ti5 özellikleri

Yonga Seti: Intel Z690

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

İşlemci: Intel Core i9-12900K

Ekran Kartı: MSI GeForce RTX 3090

Bellek: 128 GB DDR5 4400MHz

Depolama: 2 TB M.2 PCIe Gen 4 SSD + 3 TB HDD

Bağlantı: Wi-Fi 6, BT 5.2

Optix MPG321QRF-QD özellikleri

Quantum Dot Teknolojisi

2K Çözünürlüğe Sahip Rapid IPS 175hz 1ms bir paneli var.

HDR 600 Sertifika

KVM özelliği

Gaming OSD APP pc’den monitör ayarı

NVIDA G-Sync Compatible

Mystic Light RGB

Konsol Modu özelliği ile 4K sinyal alabiliyor.

Not: Videodaki tüm ürünler MSI Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.