Donanım
Kim MSI MEG Aegis Ti5 Kullanmak İster? | Oyun canavarını test edin!
Daha önce incelediğimiz MSI MEG Aegis Ti5 modelini kullanmak ister misiniz? Türkiye’nin en güçlü hazır PC sistemlerinden biri olan MEG Aegis Ti5’i kendiniz deneyimleyip HWP stüdyolarında aktarmak isterseniz aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.
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İçindekiler
Kim MSI MEG Aegis Ti5 Kullanmak İster? | Oyun canavarını test edin!
MSI MEG Aegis Ti5 modelini kullanmak için; https://forms.gle/SLcJqwT1hPPdnjEQA
Ürün hakkında detaylı bilgi için; https://hwp.to/3Ca3Zlm
MSI MEG AEGIS Ti5 özellikleri
Yonga Seti: Intel Z690
İşletim Sistemi: Windows 11 Pro
İşlemci: Intel Core i9-12900K
Ekran Kartı: MSI GeForce RTX 3090
Bellek: 128 GB DDR5 4400MHz
Depolama: 2 TB M.2 PCIe Gen 4 SSD + 3 TB HDD
Bağlantı: Wi-Fi 6, BT 5.2
Optix MPG321QRF-QD özellikleri
Quantum Dot Teknolojisi
2K Çözünürlüğe Sahip Rapid IPS 175hz 1ms bir paneli var.
HDR 600 Sertifika
KVM özelliği
Gaming OSD APP pc’den monitör ayarı
NVIDA G-Sync Compatible
Mystic Light RGB
Konsol Modu özelliği ile 4K sinyal alabiliyor.
Not: Videodaki tüm ürünler MSI Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.
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