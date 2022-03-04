TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ BİLGİSAYARI! | MSI MEG AEGIS TI5

MSI MEG AEGIS Ti5 modeli incelemesiyle karşınızdayız. MSI’ın ve piyasanın en güçlü bilgisayarlarından biri konumunda olan bu cihazın, detaylı incelemesiyle karşınızdayız.

İlginizi çekebilir; Xiaomi’den ROBOT HAMLESİ! | CYBERDOG ve Transparan Televizyon

MEG Aegis Ti5 hakkında detaylı bilgi için; https://hwp.to/3Ca3Zlm

MEG AEGIS Ti5 özellikleri;

Yonga Seti: Intel Z690

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

İşlemci: Intel Core i9-12900K

Ekran Kartı: MSI GeForce RTX 3090

Bellek: 128 GB DDR5 4400MHz

Depolama: 2 TB M.2 PCIe Gen 4 SSD + 3 TB HDD

Bağlantı: Wi-Fi 6, BT 5.2

Optix MPG321QRF-QD özellikleri

Quantum Dot Teknolojisi

2K Çözünürlüğe Sahip Rapid IPS 175hz 1ms bir paneli var.

HDR 600 Sertifika

KVM özelliği

Gaming OSD APP pc’den monitör ayarı

NVIDA G-Sync Compatible

Mystic Light RGB

Konsol Modu özelliği ile 4K sinyal alabiliyor.

Not: Videodaki tüm ürünler MSI Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.