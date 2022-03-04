Donanım
TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ BİLGİSAYARI! | MSI MEG AEGIS TI5
MSI MEG AEGIS Ti5 modeli incelemesiyle karşınızdayız. MSI’ın ve piyasanın en güçlü bilgisayarlarından biri konumunda olan bu cihazın, detaylı incelemesiyle karşınızdayız.
İlginizi çekebilir; Xiaomi’den ROBOT HAMLESİ! | CYBERDOG ve Transparan Televizyon
İçindekiler
TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ BİLGİSAYARI! | MSI MEG AEGIS TI5
MEG Aegis Ti5 hakkında detaylı bilgi için; https://hwp.to/3Ca3Zlm
MEG AEGIS Ti5 özellikleri;
Yonga Seti: Intel Z690
İşletim Sistemi: Windows 11 Pro
İşlemci: Intel Core i9-12900K
Ekran Kartı: MSI GeForce RTX 3090
Bellek: 128 GB DDR5 4400MHz
Depolama: 2 TB M.2 PCIe Gen 4 SSD + 3 TB HDD
Bağlantı: Wi-Fi 6, BT 5.2
Optix MPG321QRF-QD özellikleri
Quantum Dot Teknolojisi
2K Çözünürlüğe Sahip Rapid IPS 175hz 1ms bir paneli var.
HDR 600 Sertifika
KVM özelliği
Gaming OSD APP pc’den monitör ayarı
NVIDA G-Sync Compatible
Mystic Light RGB
Konsol Modu özelliği ile 4K sinyal alabiliyor.
Not: Videodaki tüm ürünler MSI Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.
Xiaomi Smart Band 7 Sızıntıları Ortaya Çıktı!
Verilerinizi Çalabilecek Bu Kötü Amaçlı Android Uygulamasına Dikkat!
WhatsApp Android İçin Ses Kayıtlarını Duraklatma ve Devam Etme Özelliğini Test Ediyor!
Galaxy Z Flip 4 Söylentileri: Dönen Bir Kamera mı?
Cuma Raporu #196: MWC 2022, Rusya’ya dijital yaptırımlar, Apple Etkinliği ve dahası…
Cuma Raporu #196: MWC 2022, Rusya’ya dijital yaptırımlar, Apple Etkinliği ve dahası…
NOKIA Marka Laptoplar! | PureBook Pro 15 ve PureBook Pro 17
TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ BİLGİSAYARI! | MSI MEG AEGIS TI5
Xiaomi’den ROBOT HAMLESİ! | CYBERDOG ve Transparan Televizyon
Xiaomi Mix Fold ve Mix 4 | Ekran Altı Kamera ve Katlanır Ekran!
Cuma Raporu #196: MWC 2022, Rusya’ya dijital yaptırımlar, Apple Etkinliği ve dahası…
NOKIA Marka Laptoplar! | PureBook Pro 15 ve PureBook Pro 17
TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ BİLGİSAYARI! | MSI MEG AEGIS TI5
Xiaomi’den ROBOT HAMLESİ! | CYBERDOG ve Transparan Televizyon
Xiaomi Mix Fold ve Mix 4 | Ekran Altı Kamera ve Katlanır Ekran!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.