MSI 12. Nesil Intel Core İşlemcili Bilgisayarlarını Duyurdu

MSI Gaming masaüstü bilgisayarlar Intel’in yeni 12.nesil Alder Lake işlemcilerine sahip. Intel 7 üretim teknolojisi, P-Core (performans) ve E-Core (verimlilik) çekirdeklerinden oluşan bir hibrit mimariye sahip. Bu sayede çoklu işlem birimi performansında %47’ye kadar artış sunabiliyor.

K serisi Gaming Desktop bilgisayarların tamamı DDR5 sayesinde önceki nesil DDR4’e oranla %60 daha hızlı bellek performansına sahip. Böylece oyun verileri daha hızlı okunabilecek. Ayrıca MSI 12.Nesil Gaming Desktop bilgisayarların tamamı Windows 11 ile geliyor. Direct Storage teknolojisi, sistemin oyunu hızla okumasını sağlarken Auto HDR işlevi ile SDR oyun sahneleri bile HDR kalitesine otomatik olarak yükselecek. MSI , Intel’in 12 Nesil kilitsiz işlemci serisini bu kez MEG Aegis Ti5, MEG Trident X ve MAG Codex X5 modellerinde sunuyor.

MSI MEG Aegis Ti5 12th

Amiral gemisi modeli MEG Aegis Ti5 12th, Intel Core i9-12900K işlemci ve NVIDIA RTX 3090 ekran kartı ile donatılmış. Bu nihai performans, i9K işlemci ve RTX 3090 grafiklerin gücünü tam olarak göğüsleyebilmek için MSI’ın özel Silent Storm Cooling 4 soğutma sistemiyle tamamlanıyor. Dünyanın ilk HMI Gaming Dial sistemi sayesinde oyuncular sistem performans ayarını anında değiştirirken aynı zamanda LCD panel üzerindeki animasyonu da özelleştirebiliyorlar.

MSI MEG Trident X 12th

Kompakt boyutlu Trident sistemlerde MSI, soğutma performansına devam ediyor ve MEG Trident X 12th modelini geliştirilmiş CPU performansı ile sunuyor. Sistemin ısı giderme kapasitesi, özel “Silent Storm 3” soğutma teknolojisi ve genişletilmiş heatsink tasarımı ile daha da güçlendirilmiş. Isı yayılma alanı önceki nesile oranla %26 genişletilerek akıcı oyun deneyimi sağlanmış.

MSI MAG Codex X5 12th

Codex serisi, ana akım pazarda son derece popüler. MAG Codex X5 12th modeli görüntüsü, geniş cam yan paneli ve oyunculara özelleştirme imkanı sunan RGB ışıklandırma efektleri ile geliyor. MAG Codex X5 12th, Intel Core i9-12900K serisine kadar CPU ve NVIDIA RTX 3090’a kadar ekran kartı ile 3A oyunları rahatlıkla çalıştırma, 2.5G Ethernet ve WiFi 6E ağları ile gecikmesiz oynama özgürlüğü sunuyor.

Renler her zaman önemlidir

Yeni Intel 12.Nesil CPU ve windows 11’in çıkışı ile gittikçe daha fazla kullanıcı renk ve görüntü kalitesine önem veriyor. PC ve notebook bilgisayarlar artık gelecek nesil CPU ile çok daha yüksek performans sunacaklar. MSI yaptığı Online araştırmaların sonucunda “tepki süresi ve tazeleme oranı verilerinin kullanıcılar için eskiden önemli olduğunu, fakat bunun değişmeye başladığını gördük” açıklamasını yapıyor. İnsanlar monitörün başında geçirdikleri süre arttıkça renk performansına daha çok önem veriyorlar.

Oyuncu Monitöründe Yeni Standart Tom’s Hardware tarafından yapılan MAG274QRF-QD incelemesinde “Bugüne kadar ölçtüğümüz en geniş renk gamı” cümlesine yer veriliyor. MSI, QD serisinin yeni güncellemesini duyurarak oyun monitöründe yeni bir standardı tanımlıyor. QD renk yalnızca Quantum Dot teknolojisi ile donatılmış bir ekran değil; aynı zamanda renk kalibrasyonunu optimize etmenizi sağlayan bir yazılıma da sahip. Bu tasarımlar, oyuncuların oyunlarda en iyi renklere kavuşmaları için sunulmuş. QD renk destekli monitörlerin ilk MPG modelleri ise MPG Artymis 273CQRX-QD ve MPG Artymis 273CQR-QD olacak. Yeni MEG 341 Mini LED modeli de bu listede yer alıyor.

MSI, panel üreticisi AUO ile işbirliğini duyurdu. Bu kez MSI, AUO AmLED çözümüne sahip dünyanın ilk 34 inç monitörünü sunuyor. Bu monitör ayrıca 800R merkez kavis ve 1000nit’e kadar parlaklık ile HDR 1000 performansını da desteklemekte. Tabii ki QD üstün renk özelliği ile birlikte oyun monitörlerinde standardı belirliyor.