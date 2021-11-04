NETFLIX Oyunları Android’de! | Netflix Oyunları Nasıl Yüklenir?

Netflix dünyanın en popüler dizi film ve eğlence platformlarında birisi. Şimdi ise Netflix yeni bir kategoride daha diğer platformlara rakip oluyor: Oyunlar.

Bakmakta fayda var: Netflix Oyunları Şimdi Tüm Androidlerde!

Netflix, oyun yapımcılarıyla işbirliği içerisinde geliştirdiği 6 adet oyun ve uygulamayı Android kullanıcılarına sundu. Şimdilik Google Play üzerinden indirilebilen uygulamalar yakın zaman içerisinde Netflix uygulamasının içerisinden de oynanabilecek. Android tabletlerde de oynayabileceğiniz bu oyunları oynamak için bir Netflix hesabınızın olması gerekiyor. Aksi takdirde bu oyunları oynayamıyorsunuz. Yakın zamanda iOS ve iPadOS cihazlarında kullanımına sunulacak oyunların listesi ise şu şekilde:

Stranger Things: 1984,

Stranger Things 3: The Game,

Shooting Hoops,

Card Blast

Teeter Up.

Peki siz NETFLIX oyunlarını nasıl buldunuz? NETFLIX’in bu hamlesi sizce doğru mui ilgi çeker mi?