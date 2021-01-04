Donanım
MSI, 11. Nesil Intel İşlemciler İçin Tanıtım Tarihi Verdi!
11. nesil Intel işlemciler geliyor. MSI, kendi forum sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, Intel’in 11. Nesil işlemcilerinin tanıtım tarihini paylaştı.
Intel‘in yeni işlemci modellerinin tanıtım tarihi belli oldu. Intel’in 11. nesil işlemcileri için tanıtım tarihini MSI verdi. Kendi forum sayfası üzerinden açıklama yapan MSI, 11. nesil Intel Rocket Lake serisi için ilk tarihi verdi.
MSI, Intel Rocket Lake serisi hakkında açıklama yaptı!
Intel’in 11. nesil işlemcileri hakkında açıklama yapan MSI, 11. nesil işlemcilerin 2021 Mart ayı sonunda tanıtılacağını açıkladı. Açıklamalarına devam eden MSI, Rocket Lake serisi olarak bilinen 11. nesil Intel işlemciler için daha önceki anakartların da güncelleneceğini belirtti.
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Yaptığı açıklamada şu anda 10. nesil işlemciler için kullanılan H410, B460 ve Z490 gibi modellerin 11. nesil işlemciler için güncelleneceğini belirtti. İlk güncellenecek olan anakart modelinin ise Z490 olduğunu belirtti.
Yeni 11. nesil Intel işlemciler hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. Ancak Mart ayında yapılacak olan tanıtıma kadar işlemciler hakkında birçok bilgi elimize ulaşacaktır. Tabi en merak ettiğimiz işlemci hızları ve fiyatları muhtemelen tanıtımla ortaya çıkacaktır.
MSI yaptığı bu açıklama ile, Intel’in yeni işlemcileri hakkında çok önemli bilgileri ortaya koydu. Pazarda AMD ürünleri ile oldukça ciddi bir rekabet içerisinde olan Intel, yeni nesil işlemci modelleri ile pazara tekrardan hakim olabilir. Ancak AMD’nin de boş durmadığını ve sürekli yeni mimariler üzerinde çalıştığını biliyoruz.
Bakalım 2021 yılı işlemciler açısından nasıl geçecek. Sizce Intel’in yeni 11. nesil Rocket Lake serisi piyasada nasıl bir yer edinecek?
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Akıllı Telefonlar
TSMC ve Samsung, 3 nm sürecinde sıkıntılar yaşıyor!
Son raporlara göre TSMC FinFET ve Samsung GAA, 3 nm üretim sürecinde bazı kritik darboğaz sorunları ile karşı karşıya kaldı. Bu nedenle TSMC ve Samsung‘un 3 nm üretim teknolojisini ertelemesi söz konusu olabilir. TSMC‘nin planına göre 3 nm süreci bu yıl sertifikasyon ve deneme sürecini tamamlayacak. Seri üretime ise 2022’nin ortalarında başlanması hedefleniyor.
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TSMC, hangi firmalar ile 3 nm teknolojisi üzerine anlaştı?
TSMC‘nin halihazırda bulunan 3 nm üretim teknolojisi sözleşmelerinin büyük çoğunluğu Apple ile imzalanmış durumda. Bu, Apple‘ın TSMC‘nin 3 nm süreci için ilk müşteri grubu arasında olacağı anlamına geliyor. 3 nm sürecinin geliştirilmesi ve test edilmesi uzun bir süreç olacak. Bu sebeple 5 nm yonga setleri gelecek 2 yıl boyunca amiral gemilerinde kullanılacak. Bir diğer yandan Intel‘in hala 10 nm sürecini kullandığı düşünüldüğünde, bu gecikme Intel‘e diğer şirketleri yakalama şansı tanıyacak. 2022 yılına kadar Intel‘in 5 nm üretime başladığını görebiliriz.
Samsung ve TSMC‘nin 2022‘de seri üretime başlayacağı 3 nm üretim sürecinde TSMC‘nin önde olması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalarda, 3 nm sürecinin 5 nm teknolojisine göre %10-15 performans artışı, %20-25 enerji tasarrufu sağlayacağı iddia ediliyor. TSMC‘nin başkanı Liu Deyin, şirketin bu yıl rekor bir gelir elde ettiğini ve 2 trilyon dolardan fazla yatırım alacaklarını açıkladı. Samsung ise buna karşılık olarak çip dökümhanesini geliştirmek için 116 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.
Donanım
100-250 TL Arası En İyi 5 Oyuncu Mouse Önerisi!
100-250 TL arasında seçtiğimiz en iyi 5 oyuncu mouse’unu seçmekte zorluk yaşıyorsanız işte karşınızda 100-250 TL civarında aradığınız en iyi oyuncu mouse modelleri.
Oyuncu ekipmanları gün geçtikçe piyasaya hakim oluyor. Tabi ürünler arttıça oyuncuların kafası daha da karışıyor. 2021’e yeni girmişken, sizler için 100-250 TL arasındaki en iyi 5 oyuncu mouse’unu listeledik.
Aynı zamanda ürünleri satın almak isterseniz linklerini yazı içerisinde bulabilirsiniz. Ayrıca ürünlerin tamamına en aşağıdaki bağlantılardan da ulaşabilirsiniz. İşte pahalıdan ucuza 100-250 TL arası en iyi 5 oyuncu mouse önerisi!
HP 1KF75AA OMEN!
Listemizin ilk sırasında bilgisayar dünyasında sıkça adını duyduğumuz HP markasının 1KF75AA OMEN modeli var. Bu oyuncu mouse’u 12000DPI hassasiyet değeri ile listemizin en dikkat çeken modellerinden birisi. Ergonomik tasarımı ile ele oturan HP 1KF75AA OMEN, kablolu tasarımı ile oyundan bir an olsun geri kalmamanızı sağlıyor.
Yan tarafında bulunan iki düğmeyi herhangi bir yazılım kullanmadan istediğiniz oyunda istediğiniz fonksiyona tanımlayabiliyorsunuz. Ayrıca üst kısımdaki DPI tuşu ise mouse hassasiyet seçenekleri arasında geçiş yapmanız mümkün. HP 1KF75AA OMEN’i Hepsiburada üzerinden satın almak için buraya, Trendyol üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Logitech G300s!
Yılların eskitemediği modellerden birisi olan Logitech G300s hala listelerde adını duyuruyor. Gerçekten iyi bir mouse olarak bilinen G300s, ufak tasarımı ile daha küçük elli oyuncular için bulunmaz nimet. 9 adet programlanabilir tuşu üzerinde taşıyan G300s, iki el kullanımına uygun şekilde tasarlanmış.
7 farklı renk seçeneği ile tarzını yansıtan G300s, 1ms tepkime süresi sunuyor. Ayrıca bir yazılımı bulunan mouse’un Hepsiburada üzerindeki fiyatına buradan, Trendyol üzerindeki fiyatına ise buradan ulaşabilirsiniz.
Logitech G102!
100-250 TL fiyat aralığındaki mouse’lara baktığımızda karşımıza bir Logitech modeli daha çıkıyor. Bu sefer daha sade ve şık tasarımlı G102 bizleri karşılıyor. 8000DPI‘a kadar hassasiyet sunan G102, 6 adet programlanabilir tuş ile birlikte geliyor.
Logitech G HUB programını destekleyen G102, üzerinde RGB aydınlatmalar taşıyor. Arıca ergonomik tasarımı ile rahat bir kullanım sunan G102, 1ms tepkime süresi sunuyor. 85 gram ağırlığındaki hafif oyuncu mouse’u Logitech G102’yi Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya, Trendol üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Gamepower Ursa!
Ürettiği oyuncu ekipmanları ile tanınan Gamepower, fiyat/performans konusunda yeni bir devrim yaptı diyebiliriz. Ursa modeli ile fiyat/performans odaklı olduğunu bariz belli eden firma, bu modelde kaymaz-terletmez bir yüzey malzemesi kullanmış.
20 milyon tıklama ömrü sunan Gamepower Ursa, 10000DPI‘a kadar hassasiyet sunuyor. Üzerinde bir adet DPI tuşu taşıyan Ursa, yan kısmında 2 adet atanabilir tuş taşıyor. Gamepower Ursa’yı Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya, Trendyol üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Rampage SMX-R9!
Geldik listemizin en uygun modeline. Tabi 100 TL’ye mouse almak isteyen birçok oyuncu mevcut. Burada karşımıza Rampage’in SMX-R9 modeli çıkıyor. 3200DPI‘a kadar hassasiyet sunan SMX-R9, 16 milyon renk seçeneğine sahip RGB tasarımı ile dikkat çekiyor.
Üzerinde taşıdığı DPI tuşu ile hassasiyet seçenekleri arasında geçiş yapmanızı sağlayan Rampage SMX-R9, yan kısmında iki adet, yine üst kısmında ise bir adet renk tuşu taşıyor. Örgü kaplı kablo tasarımına sahip mouse’u Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya, Trendyol üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Listemizin sonuna geldik. Bize göre bu listedeki en uygun mouse modeli G300s. Tabi daha büyük bir ele sahipseniz, HP 1KF75AA OMEN ve Logitech G102 diğer tercihler arasında yer alabilir. Siz olsanız bu listedeki hangi oyuncu mouse’unu alırdınız?
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21, microSD yuvasına sahip olmayabilir!
Samsung‘un 14 Ocak tarihinde piyasaya süreceği tahmin edilen Galaxy S21 serisi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu sefer ortaya çıkan sızıntıda cihazla ilgili önemli bir dezavantaj söz konusu. Söylentilere göre Samsung Galaxy S21 serisi, microSD kart yuvasına sahip olmayacak.
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Samsung Galaxy S21, microSD slotu bulundurmayacak mı?
Samsung Galaxy S21 serisi ile ilgili hemen hemen bütün önemli detaylar yakın zamanda ortaya çıktı. Normalde akıllı telefon serileri, her sene yeni modellerinde çeşitli yükseltmeler yaparak cihazları yenilerler. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir sızıntıya göre Galaxy S21 serisi, microSD kart slotu bulundurmayacak. Bu da cihazların depolama alanında gerilemesi anlamına geliyor. Sorunun çözümü ise kullanıcıların daha yüksek depolama alanına sahip cihazlar alması ile mümkün olacak gibi görünüyor.
Bu sızıntıların ardından bazı uzmanlar, cihazların normalden daha yüksek depolama kapasitesi sunabileceğini belirtiyor. Buna örnek olarak cihazların en düşük modelinin 256 GB ile başlaması söz konusu olabilir. Tüm bu sızıntılara ek olarak Roland Quandt, Galaxy S21 ile ilgili bir sayfada microSD kart detayının bulunmadığını söylerek sızıntıları onayladı. Samsung‘un bu hamleyi pazar stratejisi olarak yapacağı tahmin ediliyor. 14 Ocak tarihinde gerçekleşecek lansmanda cihazlar hakkında daha detaylı bilgilere ulaşacağız.
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