MSI, 11. Nesil Intel İşlemciler İçin Tanıtım Tarihi Verdi!

11. nesil Intel işlemciler geliyor. MSI, kendi forum sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, Intel’in 11. Nesil işlemcilerinin tanıtım tarihini paylaştı.

Intel‘in yeni işlemci modellerinin tanıtım tarihi belli oldu. Intel’in 11. nesil işlemcileri için tanıtım tarihini MSI verdi. Kendi forum sayfası üzerinden açıklama yapan MSI, 11. nesil Intel Rocket Lake serisi için ilk tarihi verdi.

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MSI, Intel Rocket Lake serisi hakkında açıklama yaptı!

Intel’in 11. nesil işlemcileri hakkında açıklama yapan MSI, 11. nesil işlemcilerin 2021 Mart ayı sonunda tanıtılacağını açıkladı. Açıklamalarına devam eden MSI, Rocket Lake serisi olarak bilinen 11. nesil Intel işlemciler için daha önceki anakartların da güncelleneceğini belirtti.

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Yaptığı açıklamada şu anda 10. nesil işlemciler için kullanılan H410, B460 ve Z490 gibi modellerin 11. nesil işlemciler için güncelleneceğini belirtti. İlk güncellenecek olan anakart modelinin ise Z490 olduğunu belirtti.

Yeni 11. nesil Intel işlemciler hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. Ancak Mart ayında yapılacak olan tanıtıma kadar işlemciler hakkında birçok bilgi elimize ulaşacaktır. Tabi en merak ettiğimiz işlemci hızları ve fiyatları muhtemelen tanıtımla ortaya çıkacaktır.

MSI yaptığı bu açıklama ile, Intel’in yeni işlemcileri hakkında çok önemli bilgileri ortaya koydu. Pazarda AMD ürünleri ile oldukça ciddi bir rekabet içerisinde olan Intel, yeni nesil işlemci modelleri ile pazara tekrardan hakim olabilir. Ancak AMD’nin de boş durmadığını ve sürekli yeni mimariler üzerinde çalıştığını biliyoruz.

Bakalım 2021 yılı işlemciler açısından nasıl geçecek. Sizce Intel’in yeni 11. nesil Rocket Lake serisi piyasada nasıl bir yer edinecek?

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