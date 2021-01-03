PS5 Boyutunda Bilgisayar! | MSI Creator P100X incelemesi

Razer DeathAdder serisi, oyuncular arasında çokça ses getiren bir seri. Serinin minik üyesi Razer DeathAdder V2 Mini incelemesiyle karşınızdayız.

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Razer DeathAdder V2 Mini, kullanıcılara neler sunuyor?

Oyun dünyasındaki herkes, büyük ellere sahip değil. Hatta bazı oyuncular daha hafif ve ufak boyutlara sahip fareleri tercih ediyor. Razer DeathAdder V2 Mini de, tam da bu noktalarda öne çıkıyor. Ufak boyutlara sahip olan DeathAdder V2 Mini, sadece 62 gramlık bir ağırlığa sahip. Ayrıca Razer’ın SpeedFlex adını verdiği örgü kabloyla sunulan fare, birçok noktada ergonomiyi artırabilecek detaylara sahip. Hatta dileyen kullanıcılar, farenin birçok noktasına Razer’ın kaydırmaz yüzeylerini de ekleyebiliyorlar.

İş performansa gelince, DeathAdder V2 Mini, Razer’ın optik algılayıcılarını kullanıyor. Kızılötesi sensörlerle çalışan bu algılayıcılar sayesinde gecikme süreleri, 0.2 milisaniyeye kadar düşüyor. Böylece kullanıcılar, birçok rekabetçi oyunda avantaj yakalayabiliyor. Ayrıca bu sistem, 70 milyon tıklamaya kadar dayanıklı. Bu da, uzun ömürlü bir fare arayışı içinde olan kullanıcılar için, DeathAdder V2 Mini’yi uygun bir seçenek haline getiriyor.

8500 DPI optik sensör

Razer DeathAdder V2 Mini, bünyesinde bulunan optik sensörler sayesinde bütün hareketlerinizi 8500 DPI’a kadar takip edebiliyor. Böylece ekrandaki her bir piksel üzerinde geçiş yapmanız daha hızlı ve kolay hale gelebiliyor. Farenin tabanında kullanılan PTFE yüzey sayesinde de, yüzey üzerinde sağladığı düşük sürtünme dolayısıyla daha kolay hareket edebiliyor. Ayrıca makrolarınızı ayarlayabilmeniz için cihaz üzerinde 6 adet buton bulunuyor. Bu sayede Razer DeathAdder V2 Mini, kompleks işlerde makrolarınızı seri bir şekilde kullanabilmenizi sağlıyor.

Farenin birçok ayarı, Razer Synapse üzerinden kontrol edilebiliyor

RGB aydınlatmaları seven kullanıcılar için, cihazın sırt tarafındaki logo üzerinde RGB aydınlatma mevcut. RGB aydınlatma ayarları da dahil olmak üzere, birçok kullanım ayarınızı Razer Synapse üzerinden yapabilmeniz mümkün. Yapabileceğiniz ayarlara değinecek olursak; fare üzerinde bulunan tuşlar üzerine farklı komutlar atayabilmeniz mümkün. Hassasiyet ayarınızı da, maksimum 5 farklı kademe üzerinden yapabilmeniz mümkün. Ben, standart kullanım için hassasiyeti 1700 DPI olarak ayarladım. Fakat rekabetçi oyunlarda, tercihiniz daha yüksek DPI değerleri olabilir. Dilerseniz bu menü üzerinden, çıkabileceğiniz en yüksek DPI değeri olan 8500 DPI’a kadar da hassasiyeti artırabilirsiniz.

Gelelim oyuncu farelerinin en eğlenceli kısmına: RGB ayarları. Buradan cihazın RGB aydınlatmalarının parlaklığını ve efektlerini ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz RGB aydınlatmanın, fare belli bir miktar kullanılmadıktan sonra kapanmasını sağlamanız da mümkün. Aydınlatma seçeneklerinde, standart olarak sunulan 5 farklı mod var. Bunlar; Audio Meter, Breathing, Reactive, Spectrum Cycling ve Static.