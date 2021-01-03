Donanım
PS5 Boyutunda Bilgisayar! | MSI Creator P100X incelemesi
MSI Creator P100X incelemesiyle karşınızdayız. Grafik, üç boyutlu tasarım, video montaj gibi konulara özel olarak geliştirilen P100X, tasarımsal olarak hem sade, hem şık hem de PlayStation 5 kadar boyutuyla dikkat çekiyor.
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PS5 Boyutunda Bilgisayar! | MSI Creator P100X incelemesi
Creator P100X teknik özellikleri
İşletim Sistemi: Windows 10 Pro
İşlemci: Intel Core i7-10700K
Depolama Alanı: 1 TB SSD + 2 TB HDD
Sistem Belleği: 32 GB (16 GB x 2) DDR4 DRAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER
Ses: Nahimic 3.0 Audio Enhancer
Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0
Hacim: 10.36 litre
Tasarımcılardan Esinlenen Çözüm
Creator P100 serisi temiz çizgileri, nazik organik kavisleri, farklı malzemelere olan tutkusu ve yüzyılın ortasında başlayan modern sanatının eskimeyen, gün geçtikçe artan popülerliğini yansıtan bir tasarımla geliyor. Önceki nesile göre %30 performans artışına tanık olun. MSI Desktop, 10.Nesil Intel® Core™ i9 işlemcisi sayesinde en üstün işlem gücünü fikirlerinizi daha önce görülmemiş bir deneyimle gerçeğe dönüştürebilmeniz için sunuyor.
Intel Core i7 ve i9 10. nesil işlemciler ile beraber NVIDIA RTX 20 serisi ekran kartları kullanan ürün, GeForce RTX Studio ile daha verimli çalışabiliyor. 3 boyutu render, video edit, fotoğarafçılık ve grafik dizayn gibi noktalarda sorunsuz kullanım sağlayan P100X modelinin bizdeki versiyonuna ait teknik özellikleri görebilirsiniz. MSI Creator P100X hakkında merak ettiklerinizi yorumlar bölümünden sorabilirsiniz.
Donanım
Razer DeathAdder V2 Mini inceleme | Minik f/p canavarı
Razer DeathAdder serisi, oyuncular arasında çokça ses getiren bir seri. Serinin minik üyesi Razer DeathAdder V2 Mini incelemesiyle karşınızdayız.
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Razer DeathAdder V2 Mini, kullanıcılara neler sunuyor?
Oyun dünyasındaki herkes, büyük ellere sahip değil. Hatta bazı oyuncular daha hafif ve ufak boyutlara sahip fareleri tercih ediyor. Razer DeathAdder V2 Mini de, tam da bu noktalarda öne çıkıyor. Ufak boyutlara sahip olan DeathAdder V2 Mini, sadece 62 gramlık bir ağırlığa sahip. Ayrıca Razer’ın SpeedFlex adını verdiği örgü kabloyla sunulan fare, birçok noktada ergonomiyi artırabilecek detaylara sahip. Hatta dileyen kullanıcılar, farenin birçok noktasına Razer’ın kaydırmaz yüzeylerini de ekleyebiliyorlar.
İş performansa gelince, DeathAdder V2 Mini, Razer’ın optik algılayıcılarını kullanıyor. Kızılötesi sensörlerle çalışan bu algılayıcılar sayesinde gecikme süreleri, 0.2 milisaniyeye kadar düşüyor. Böylece kullanıcılar, birçok rekabetçi oyunda avantaj yakalayabiliyor. Ayrıca bu sistem, 70 milyon tıklamaya kadar dayanıklı. Bu da, uzun ömürlü bir fare arayışı içinde olan kullanıcılar için, DeathAdder V2 Mini’yi uygun bir seçenek haline getiriyor.
8500 DPI optik sensör
Razer DeathAdder V2 Mini, bünyesinde bulunan optik sensörler sayesinde bütün hareketlerinizi 8500 DPI’a kadar takip edebiliyor. Böylece ekrandaki her bir piksel üzerinde geçiş yapmanız daha hızlı ve kolay hale gelebiliyor. Farenin tabanında kullanılan PTFE yüzey sayesinde de, yüzey üzerinde sağladığı düşük sürtünme dolayısıyla daha kolay hareket edebiliyor. Ayrıca makrolarınızı ayarlayabilmeniz için cihaz üzerinde 6 adet buton bulunuyor. Bu sayede Razer DeathAdder V2 Mini, kompleks işlerde makrolarınızı seri bir şekilde kullanabilmenizi sağlıyor.
Farenin birçok ayarı, Razer Synapse üzerinden kontrol edilebiliyor
RGB aydınlatmaları seven kullanıcılar için, cihazın sırt tarafındaki logo üzerinde RGB aydınlatma mevcut. RGB aydınlatma ayarları da dahil olmak üzere, birçok kullanım ayarınızı Razer Synapse üzerinden yapabilmeniz mümkün. Yapabileceğiniz ayarlara değinecek olursak; fare üzerinde bulunan tuşlar üzerine farklı komutlar atayabilmeniz mümkün. Hassasiyet ayarınızı da, maksimum 5 farklı kademe üzerinden yapabilmeniz mümkün. Ben, standart kullanım için hassasiyeti 1700 DPI olarak ayarladım. Fakat rekabetçi oyunlarda, tercihiniz daha yüksek DPI değerleri olabilir. Dilerseniz bu menü üzerinden, çıkabileceğiniz en yüksek DPI değeri olan 8500 DPI’a kadar da hassasiyeti artırabilirsiniz.
Gelelim oyuncu farelerinin en eğlenceli kısmına: RGB ayarları. Buradan cihazın RGB aydınlatmalarının parlaklığını ve efektlerini ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz RGB aydınlatmanın, fare belli bir miktar kullanılmadıktan sonra kapanmasını sağlamanız da mümkün. Aydınlatma seçeneklerinde, standart olarak sunulan 5 farklı mod var. Bunlar; Audio Meter, Breathing, Reactive, Spectrum Cycling ve Static.
Donanım
Nest Hub Max kullanıcılarına özel Google Meet’e yeni özellikler geliyor!
Bu sabahki Zoom duyurusununun ardından Nest Hub Max kullanıcıları için iyi haberler geldi. Akıllı ekran kullanıcı sahipleri artık Google Meet’ı yenilenmiş özelliklerle kullanacak. Yenilenen bir takım ayarlama, Haziran ayında tanıtılan grup görüntülü görüşme deneyimi için daha fazla kontrol sağlayacak.
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Nest Hub Max için Google Meet güncelleniyor
Google, Nest Hub Max kullanıcılarına özel olacak şekilde Google Meet görüşme ekranlarının sol üst köşesine bir çağrı içi saat ekliyor. Bu saat, çağrı adının yanında görünecek. “toplantıların programa uygun olmasını sağlamak” anlamına gelen saat basit bir dokunuşla görünür hale getirilebilir. Kutucuklarda sağ altta isim plakaları yer alırken, kullanıcılar 10 inçlik ekranda tek tek istenen yazıyı büyütüp sabitleyebilirler.
Ayrıca, kendiniz de dahil olmak üzere dört toplantı katılımcısını aynı anda görebilmeniz için 2 × 2 özelliği ekleniyor. Son olarak, bu yeni görünümde görüntülenmeyen çağrı katılımcıları, taşma menüsünde URL, çevirme ve PIN ayrıntılarının yanında listelenecek. Bu yeni Google Meet özellikleri, Nest Hub Max’te bugünden itibarek kullanılabilir. Yeni özellikler aşağıda sayılan platformlar için de kullanılabilir olacak. “Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard ve Enterprise Plus’ın yanı sıra G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education ve Nonprofits müşterileri.” Güncellemeler, Google’un akıllı ekranına sahip kullanıcılara özel bir görüntülü görüşme deneyimi yaşatmaya yardımcı olacak.
Anakart
B550 AORUS Pro inceleme | X570’ten daha uygun fiyata benzer performans!
B550 AORUS Pro anakart incelememiz ile karşınızdayız. AMD’nin Ryzen 3000 ve Ryzen 5000 serisi ile kullanılabilen kart, performans noktasında X570 yonga setini aratmasa da daha uygun fiyata alınabilecek olmasıyla dikkat çekiyor.
Gigabyte B550 AORUS Pro modelini Hepsiburada’dan satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/2643fd10
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B550 AORUS Pro inceleme | X570’ten daha uygun fiyata benzer performans!
B550 AORUS Pro, Türkiye’de satılan en performanslı B550 anakartlarından biri konumunda. Gigabyte‘ın performans odaklşı kartlarından olan AORUS Pro, Elite kadar olmasa da sunduğu özellikler ve soğutma performansıyla dikkat çekiyor.
İlk bakışta 12+2 fazlı sistemiyle dikkat çeken kart, MOSFED ve diğer güç bileşenlerini de soğutma bloğu ve yapraklar ile etkin bir biçimde soğutuyor. Bu soğutma bölgesindeki bakır ısı boruları direkt olarak MOSFED birimine temas ettiği için ısınma sorunu da ortadan kalkıyor.
Dolu dolu bağlantı
I/O portları da bir hayli dolu olan kartta 12 adet USB bağlantısı mevcut. Bu da bir bilgisayarın sadece arka USB bağlantılarını düşünecek olursak oldukça önemli. Aynı zamanda 4 RGB ve 8 fan bağlantısı da kart üzerinde bulunuyor.
PCIe 4.0 desteği de yer alan kartta 2 adet NVMe M.2 SSD bağlantısı ve Ultra Durable olarak korumalı bir şekilde gelen PCIe x16 bağlantısı tarafında bu yeni nesil teknoloji kullanılabiliyor. Ses kanadında ise AMP-UP Audio tercih edilen kartta ALC1220-VB ses yongası ve Nihicon ve Wima kapasitörler kullanılıyor. Bu sayede Hi-Res ses deneyimi sunmayı başarıyor.
Bellek yuvaları klasik olarak 4 adet olsa da X570’ten farklı olarak XMP profiliyle 54000 MHz‘in üzerine çıkabilen bir destek, yine karttan performans ve OC isteyenlerin dikkatini çekecek.
Kartın diğer özelliklerini videoda görebilirsiniz. İlerleyen günlerde AMD Ryzen 7 5800x ile test ve BIOS detayları için bir video daha gelecek. Sizler de kartın performansı hakkındaki merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın. Cevaplarını ikinci videoda sizlere sunacağız.
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