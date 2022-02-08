Mozilla, Yeni Tema Seti ile Birlikte Firefox 97’yi Yayınlandı!

Mozilla bugün, GNU/Linux, macOS ve Windows platformları için açık kaynaklı, ücretsiz ve platformlar arası web tarayıcısının en son kararlı sürümü olarak Firefox 97‘yi piyasaya sürdü.

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Firefox 97, önceki sürümlerin aşamalı bir güncellemesi olarak gelir ve web tarayıcısının görünümünü ve verdiği hissi daha da özelleştirmek için yeni bir Colorway temaları setini ekliyor. about:addons sayfasındaki Temalar bölümü altında veya Araç Çubuğunu Özelleştir aracılığıyla bağlam menüsü seçeneğine sağ tıklayın > Temaları Yönet aracılığıyla deneyebileceğiniz altı Colorway teması mevcuttur (sınırlı bir süre için).

Yeni sürüm ile birlikte Linux kullanıcıları için bu sürüm, PostScript yazdırma desteği kaldırıldı. Windows kullanıcıları için, Windows 11 sistemlerindeki yeni kaydırma çubuğu stilini değiştiriyor. macOS kullanıcıları için, sayfa yüklemeyi, sekme açmayı ve sekme değiştirmeyi artık yavaşlatmamak için macOS 11 ve sonraki sürümlerde sistem yazı tipi rasterleştirmesini iyileştirir.

Firefox 97 şu anda resmi web sitesinden indirilebilir veya yeni sürüm en sevdiğiniz GNU/Linux dağıtımının kararlı yazılım havuzlarına gelir gelmez kurulumlarınızı güncelleyebilirsiniz.

Ayrıca Android 97 için Firefox Focus da bugün piyasaya sürüldü ve web sitelerine yapılan tüm bağlantıları HTTPS (Güvenli HTTP) kullanmaya zorlamak için varsayılan olarak etkinleştirilmiş yalnızca HTTPS modu ve ana sayfanıza eklediğiniz yeni kısayolları adlandırmak için yeni bir seçenek ile birlikte geliyor.