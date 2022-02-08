Microsoft, Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Office VBA Makrolarını Varsayılan Olarak Engelleyecek

Microsoft, siber saldırılarda artış olduğunu belirterek, Office uygulamalarında Visual Basic for Applications (VBA) makrolarını devre dışı bırakacağını duyurdu. Bu değişiklik, kullanıcıları hedefleyebilecek ve cihazlarına erişebilecek kötü amaçlı etkinliklere duyarlı VBA makroları olarak Office kullanıcılarının güvenliğini artırmaya yardımcı olacaktır.

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Microsoft, Office’te Varsayılan Olarak VBA Makrolarını Engelleyecek

Microsoft, bir blog yazısı aracılığıyla internetten alınan VBA makrolarını varsayılan olarak devre dışı bırakacağını duyurdu. Bu, Office kullanıcılarının tek bir düğme tıklamasıyla Office dosyalarındaki belirli içeriği etkinleştiremeyeceği anlamına gelir.

Microsoft Office, 1993’te Excel 5.0’ın piyasaya sürülmesinden bu yana, kullanıcıların özel oluşturulmuş işlevleri kolay erişimle çalıştırmalarına olanak tanıyan VBA makrolarını desteklemektedir. Şirket, bu özelliği Office 97 ile diğer uygulamalarına da sunmuştur.

Bu özellik oldukça kullanışlı olsa da, bilgisayar korsanları, dosyayı internetten indirdikten sonra bilmeden etkinleştiren kullanıcılara kötü amaçlı programlar göndermek için Office belgelerinde VBA makroları kullanıyor. Microsoft, web’den elde edilen Office belgelerinde VBA makrolarını etkinleştirme riskini gösteren bir uyarı işareti sunmasına rağmen, kullanıcılar yine de bunları etkinleştirebilir.

Sonuç olarak, “kötü amaçlı yazılım, güvenliği ihlal edilmiş kimlik, veri kaybı ve uzaktan erişim dahil olmak üzere etki ciddi olabilir.” Bununla birlikte, bu yeni politika yürürlükteyken Microsoft, Office‘te VBA makrolarını tamamen devre dışı bırakacak ve yeni bir uyarı çubuğu göstererek kullanıcıyı “Daha Fazla Bilgi Edinin” düğmesiyle birlikte değişiklik hakkında bilgilendirecektir. Bundan sonra makroları indirmenin kolay bir yolu olmayacak. Yeni uyarı çubuğunun önizlemesini hemen aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Yeni değişiklik, Windows‘taki beş Microsoft Office uygulamasında mevcut olacak. Bunlara Excel, Access, PowerPoint, Visio ve Word dahildir. Bu uygulamalar macOS‘ta da VBA makrolarını desteklese de Microsoft, bunun Windows platformuna özel olacağını söylüyor.

Şirket, VBA makro değişikliğini bu yılın Nisan ayının başlarında Office 365 sürüm 2203 ile Mevcut Kanal (Önizleme) kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Microsoft, daha sonra Aylık Kurumsal Kanal ve Yarı Yıllık Kurumsal Kanal gibi diğer güncelleme kanallarına genişletecektir. Bunun da Office LTSC, Office 2021, Office 2019, Office 2016 ve Office 2013‘e daha sonraki bir tarihte ulaşması bekleniyor.