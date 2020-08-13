Haber
Mozilla, 250 çalışanı işten çıkaracağını açıkladı!
Popüler internet tarayıcısı Firefox’un sahibi konumundaki Mozilla, koronavirüs sonrasında meydana gelen maddi sorunlar ile boğuşuyor. Mevcut stratejisini gözden geçirme kararı alan şirket, ilk etapta 250 çalışanı ile yollarını ayıracağını açıkladı.
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Firefox’un geliştiricisi Mozilla, çalışan sayısını azaltacak!
Bir vakıf şirketi olan Mozilla, sık kullanılan Firefox tarayıcı dışında Thunderbird adlı e-posta servisiyle de biliniyor. Son olarak kişiye özel VPN servisini duyuran şirketin gelirlerinin COVID-19 salgınından dolayı önemli ölçüde azaldığı rapor ediliyordu. Daha sürdürülebilir bir maddi yapılanma için kolları sıvayan kuruluş, bu kapsamda 250 personelini işten çıkaracağını açıkladı. Alınan karar öncesinde Mozilla’nın yaklaşık 1000 çalışanı bulunurken, sonuç olarak çalışanların dörtte biri işlerinden ayrılmış olacak.
Mozilla CEO’su Mitchell Baker tarafından kaleme alınan yazıda, üzücü olan kararın “doğru yapılanma” için gerekli olduğu belirtiliyor. Daha küçük bir yapının karar alma sürecini hızlandıracağını ifade eden Baker, böylece şirketin gündelik problemlere daha hızlı çözümler üretebileceğini söylüyor. Bunun yanı sıra Mozilla’nın internet için yeni şeyler üretmeye devam edeceğinin de altı çiziliyor.
Mozilla Vietnam operasyonu da alınan kararlardan etkilenen birimlerin arasında yer alıyor. Firefox Lite sürümünün geliştiricisi olan ofis için kapatma kararı alınırken, buradaki toplam 60 çalışanın diğer Asya ülkelerine dağıtılacağı belirtiliyor. Şirketin finansal kaynaklarını iyileştirmek için Firefox tarayıcı ve VPN servisine daha fazla kaynak ayıracağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Apple
Fortnite, App Store’dan kaldırıldı
Fortnite, App Store’un kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple tarafından mağazadan kaldırıldı.
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Apple, Fortnite’ı mağazadan kaldırdı
Popüler mobil battle royale oyunu Fortnite, satın alma yönergelerini ihlal ettiği gerekçesiyle App Store’dan kaldırıldı. Apple’ın bu kararı almasının altında yatan sebebin ise, oyunun kullanıcılara sunduğu yeni ödeme seçeneği olduğu ifade ediliyor.
Bilindiği üzere geliştirici firma Epic Games, oyunun para birimi olan V-Bucks’ı artık doğrudan Fortnite’ın kendi içerisinden satma kararı almıştı. Ancak Epic Games’in oyunda sattığı fiyat, App Store içinde satılan V-Bucks fiyatına göre daha ucuz olduğu için Apple bunu kural ihlali olarak nitelendirdi ve sonuç olarak oyunu mağazadan kaldırdı.
Epic Games, V-Bucks para birimini App Store’da $9,99; Fortnite içinde ise $7.99 fiyatla satıyor. Fiyatlar arasındaki bu çakışma ise anlaşılan Apple’ın hoşuna hiç gitmemiş. Aslında Epic, aynı ödeme sistemini Android’de de kullanıma sunmuştu ancak Google’ın bu noktada olumsuz bir tutumu şu ana kadar olmadı.
Apple sözcüsü, kararla alakalı The Verge sitesine yaptığı açıklamada; “Epic, uygulamasında Apple tarafından incelenmeyen veya onaylanmayan bir özelliği hayata geçirerek, dijital hizmetler satan her geliştirici için geçerli olan uygulama içi ödemelerle ilgili App Store yönergelerini ihlal etti.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Apple, krizi çözmek için Epic ile anlaşmaya hazır olduklarını ancak şirkete bu noktada herhangi bir taviz vermeyeceklerini de vurguladı.
Fortnite karara tepki gösterdi
Fortnite, Apple’ın kararına tepki amacıyla tüm resmi yayın kanallarında #FreeFortnite etiketiyle yayınlar yapmaya başladı. Örneğin Twitch hesabında açtığı yayında, App Store’dan kaldırılmasına tepki olarak ekranda çeşitli bilgilerin yer aldığı görülüyor.
Aynı zamanda şirket Instagram hesabında da #FreeFortnite etiketiyle paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
An itibariyle telefonunda Fortnite yüklü olan iPhone kullanıcıları hala oyuna girmeye devam edebiliyorlar. Ancak yeni yüklemek isteyenler ise, kriz çözülene kadar Fortnite’ı App Store’da bulamayacak.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 4G, 5G sürümden daha pahalı olabilir!
Apple, Eylül ayında düzenleyeceği tanıtımda toplam dört adet iPhone 12 modeli duyuracak. Şimdiye kadarki en kalabalık iPhone serisine daha sonraki dönemde 4G uyumlu bir modelin daha katılması planlanıyor. Son bilgilere göre iPhone 12’nin 4G sürümü, 5G uyumlu temel versiyondan daha pahalı olabilir!
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iPhone 12 4G, tahmini fiyatı ile beklentileri alt üst etti!
Daha önce yaptığı başarılı Apple tahminleriyle bilinen analist Daniel Ives, yeni raporunda iPhone 12’nin 4G uyumlu versiyonunu ele aldı. Telefonun Şubat 2021’de duyurulacağını belirten Ives, fiyatlandırma hakkında da çok tartışılacak bir bilgi paylaştı. Serinin en uygun fiyatlısı olması beklenen yeni iPhone modeli, iddiaya göre yaklaşık 800 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Daha önceki raporlarda iPhone 12’nin 649 dolar, 12 Max’in ise 749 dolara satılacağı belirtiliyordu.
Oluşan tuhaf durumun, 4G modeme sahip olan cihazın iPhone 12 Pro’yu baz almasından ötürü kaynaklandığı ifade ediliyor. Eğer durum böyleyse iPhone 12 4G fiyatıyla değil, kamera yetenekleriyle ön plana çıkacak. Öte yandan iki telefonun tasarım tarafında belirgin farklılıkların olacağı da iddia ediliyor.
Sonbahar aylarında piyasaya çıkacak olan iPhone 12 serisi, bütün modellerinde OLED ekran ve A14 Bionic 5G işlemciye sahip olacak. 12 ve 12 Max çift arka kamera kurulumu barındırırken, Pro ve Pro Max ise LiDAR destekli üçlü arka kamera kullanacak. Son olarak farklı söylentilere göre Apple’ın lansman tarihini Eylül ayından Ekim’e erteleme ihtimalinin olduğunu da belirtelim.
Donanım
Huawei, ABD’nin çip yasağına karşı kendi çözümünü buldu
Huawei, ABD’nin ambargosunun bir sonucu olarak Kirin işlemcileri artık üretemeyeceğini açıklamıştı. Şimdi ise, kendine farklı çözümler üretmek için çalışmalar yapıyor.
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Huawei, bugüne kadar kendi işlemcilerini üretebiliyordu ancak ABD’nin yasağından dolayı 15 Eylül’den sonra üretime devam edemeyeceklerini açıklamıştı. Hatta buna ithafen Qualcomm’un Huawei’ye işlemci satmak için ABD hükümetinden özel izin istediğini de haberimizde aktarmıştık. Ancak ortaya çıkan son iddialar, Çinli teknoloji devinin Qualcomm veya başka bir şirketten işlemci satın almak istemediğini gösteriyor.
Huawei kendi yonga setlerini üretecek
Çin’in sosyal medyası Weibo’da yer alan bir habere göre Huawei, ABD teknolojilerine hiçbir şekilde ihtiyaç duymaksızın tamamen baştan sonra kendi yonga setlerini üretmek için harekete geçmiş durumda. Kaynaklar Huawei’nin şimdiden bazı Çinli teknoloji şirketleriyle masaya oturduğunu ve üretim hattını kurmak için çalışmalara başladığını da ifade ediyor.
Huawei ilk etapta 45 nm üretim teknolojisiyle yonga seti üretimine başlayacak. Belli bir yol kat ettikten sonra şirketin, 28 nm üretim teknolojisiyle üretim serüvenine devam edeceği söyleniyor. Üstelik Huawei sadece yonga seti değil, ihtiyacı olan diğer her türlü yarı iletkenleri de Amerikan teknolojilerine ihtiyaç duymadan tamamen kendisi üretecek. Bununla birlikte Huawei’nin kendi yonga setlerinin bu yıl sonunda kullanıma hazır olacağına da dikkat çekiliyor.
Aslında Huawei’nin geçen yıldan beri süregelen ekosistem yaratma mücadelesini düşündüğümüzde, bu gelişmenin o kadar da sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. AppGallery ve HarmonyOS ile yazılım noktasında; kendi yarı iletkenleri ile beraber ise donanım tarafında, tamamen kendine özgü benzersiz bir ekosistem inşa etmeyi kafasına koymuş gibi görünüyor.
Ancak Huawei’nin önünde oldukça uzun bir süreç var; zira Samsung, Qualcomm gibi rakiplerinin 3 nm üretim teknolojisiyle ürettiği yonga setlerini piyasaya sürmeye hazırlandığı unutulmamalı. Bu noktada Huawei’nin bu şirketlerle rekabet etmesi kolay olmayacak.