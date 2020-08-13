Mozilla, 250 çalışanı işten çıkaracağını açıkladı!

Popüler internet tarayıcısı Firefox’un sahibi konumundaki Mozilla, koronavirüs sonrasında meydana gelen maddi sorunlar ile boğuşuyor. Mevcut stratejisini gözden geçirme kararı alan şirket, ilk etapta 250 çalışanı ile yollarını ayıracağını açıkladı.

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Firefox’un geliştiricisi Mozilla, çalışan sayısını azaltacak!

Bir vakıf şirketi olan Mozilla, sık kullanılan Firefox tarayıcı dışında Thunderbird adlı e-posta servisiyle de biliniyor. Son olarak kişiye özel VPN servisini duyuran şirketin gelirlerinin COVID-19 salgınından dolayı önemli ölçüde azaldığı rapor ediliyordu. Daha sürdürülebilir bir maddi yapılanma için kolları sıvayan kuruluş, bu kapsamda 250 personelini işten çıkaracağını açıkladı. Alınan karar öncesinde Mozilla’nın yaklaşık 1000 çalışanı bulunurken, sonuç olarak çalışanların dörtte biri işlerinden ayrılmış olacak.

Mozilla CEO’su Mitchell Baker tarafından kaleme alınan yazıda, üzücü olan kararın “doğru yapılanma” için gerekli olduğu belirtiliyor. Daha küçük bir yapının karar alma sürecini hızlandıracağını ifade eden Baker, böylece şirketin gündelik problemlere daha hızlı çözümler üretebileceğini söylüyor. Bunun yanı sıra Mozilla’nın internet için yeni şeyler üretmeye devam edeceğinin de altı çiziliyor.

Mozilla Vietnam operasyonu da alınan kararlardan etkilenen birimlerin arasında yer alıyor. Firefox Lite sürümünün geliştiricisi olan ofis için kapatma kararı alınırken, buradaki toplam 60 çalışanın diğer Asya ülkelerine dağıtılacağı belirtiliyor. Şirketin finansal kaynaklarını iyileştirmek için Firefox tarayıcı ve VPN servisine daha fazla kaynak ayıracağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.