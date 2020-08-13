Apple
Fortnite, App Store’dan kaldırıldı
Fortnite, App Store’un kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple tarafından mağazadan kaldırıldı.
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Apple, Fortnite’ı mağazadan kaldırdı
Popüler mobil battle royale oyunu Fortnite, satın alma yönergelerini ihlal ettiği gerekçesiyle App Store’dan kaldırıldı. Apple’ın bu kararı almasının altında yatan sebebin ise, oyunun kullanıcılara sunduğu yeni ödeme seçeneği olduğu ifade ediliyor.
Bilindiği üzere geliştirici firma Epic Games, oyunun para birimi olan V-Bucks’ı artık doğrudan Fortnite’ın kendi içerisinden satma kararı almıştı. Ancak Epic Games’in oyunda sattığı fiyat, App Store içinde satılan V-Bucks fiyatına göre daha ucuz olduğu için Apple bunu kural ihlali olarak nitelendirdi ve sonuç olarak oyunu mağazadan kaldırdı.
Epic Games, V-Bucks para birimini App Store’da $9,99; Fortnite içinde ise $7.99 fiyatla satıyor. Fiyatlar arasındaki bu çakışma ise anlaşılan Apple’ın hoşuna hiç gitmemiş. Aslında Epic, aynı ödeme sistemini Android’de de kullanıma sunmuştu ancak Google’ın bu noktada olumsuz bir tutumu şu ana kadar olmadı.
Apple sözcüsü, kararla alakalı The Verge sitesine yaptığı açıklamada; “Epic, uygulamasında Apple tarafından incelenmeyen veya onaylanmayan bir özelliği hayata geçirerek, dijital hizmetler satan her geliştirici için geçerli olan uygulama içi ödemelerle ilgili App Store yönergelerini ihlal etti.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Apple, krizi çözmek için Epic ile anlaşmaya hazır olduklarını ancak şirkete bu noktada herhangi bir taviz vermeyeceklerini de vurguladı.
Fortnite karara tepki gösterdi
Fortnite, Apple’ın kararına tepki amacıyla tüm resmi yayın kanallarında #FreeFortnite etiketiyle yayınlar yapmaya başladı. Örneğin Twitch hesabında açtığı yayında, App Store’dan kaldırılmasına tepki olarak ekranda çeşitli bilgilerin yer aldığı görülüyor.
Aynı zamanda şirket Instagram hesabında da #FreeFortnite etiketiyle paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
An itibariyle telefonunda Fortnite yüklü olan iPhone kullanıcıları hala oyuna girmeye devam edebiliyorlar. Ancak yeni yüklemek isteyenler ise, kriz çözülene kadar Fortnite’ı App Store’da bulamayacak.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 4G, 5G sürümden daha pahalı olabilir!
Apple, Eylül ayında düzenleyeceği tanıtımda toplam dört adet iPhone 12 modeli duyuracak. Şimdiye kadarki en kalabalık iPhone serisine daha sonraki dönemde 4G uyumlu bir modelin daha katılması planlanıyor. Son bilgilere göre iPhone 12’nin 4G sürümü, 5G uyumlu temel versiyondan daha pahalı olabilir!
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iPhone 12 4G, tahmini fiyatı ile beklentileri alt üst etti!
Daha önce yaptığı başarılı Apple tahminleriyle bilinen analist Daniel Ives, yeni raporunda iPhone 12’nin 4G uyumlu versiyonunu ele aldı. Telefonun Şubat 2021’de duyurulacağını belirten Ives, fiyatlandırma hakkında da çok tartışılacak bir bilgi paylaştı. Serinin en uygun fiyatlısı olması beklenen yeni iPhone modeli, iddiaya göre yaklaşık 800 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Daha önceki raporlarda iPhone 12’nin 649 dolar, 12 Max’in ise 749 dolara satılacağı belirtiliyordu.
Oluşan tuhaf durumun, 4G modeme sahip olan cihazın iPhone 12 Pro’yu baz almasından ötürü kaynaklandığı ifade ediliyor. Eğer durum böyleyse iPhone 12 4G fiyatıyla değil, kamera yetenekleriyle ön plana çıkacak. Öte yandan iki telefonun tasarım tarafında belirgin farklılıkların olacağı da iddia ediliyor.
Sonbahar aylarında piyasaya çıkacak olan iPhone 12 serisi, bütün modellerinde OLED ekran ve A14 Bionic 5G işlemciye sahip olacak. 12 ve 12 Max çift arka kamera kurulumu barındırırken, Pro ve Pro Max ise LiDAR destekli üçlü arka kamera kullanacak. Son olarak farklı söylentilere göre Apple’ın lansman tarihini Eylül ayından Ekim’e erteleme ihtimalinin olduğunu da belirtelim.
Apple
WatchOS 7 beta sürümü, herkese açık olarak yayınlandı
WatchOS 7 beta sürümü, uzun zamandır geliştiriciler için denemeye açıktı. Bugünden itibaren Apple, WatchOS 7 test sürecini herkese açık olarak sunmaya başladı.
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WatchOS 7 için herkese açık test süreci başladı
Apple; iOS, iPadOS, MacOS ve tvOS güncellemeleri için başlattığı herkese açık beta sürecine bir yeni ürününü daha ekledi. Bugünden itibaren Apple Watch Series 3, 4 ve 5 kullanıcıları, akıllı saatlerine WatchOS 7 beta’yı yükleyerek deneme sürecine katılabilecekler.
WatchOS 7; uyku takibi, paylaşılabilir kadran sistemi, otomatik el yıkama algılama gibi birbirinden güzel yeniliği beraberinde getiriyor. Ancak en önemli yeniliğin, rakibi Galaxy Watch 3‘te de bulunan uyku takibi olduğunu söylemek mümkün. Uyku takibi özelliği ile beraber WatchOS 7‘ye, sizin her gece kaç saat uyuduğunuzu takip eden ve bununla ilgili istatistikler üreten özel bir uygulama ekleniyor. Akıllı saatinizdeki ivmeölçerler ile senkronize bir şekilde bu uygulama, uyku esnasında solunum hareketlerinizden yola çıkarak sizin ne zaman uyuduğunuzu takip edebiliyor.
Bunun yanı sıra WatchOS 7 ile kullanıma sunulan yeni saat görünümleri, harita iyileştirmeleri, egzersiz ile alakalı geliştirmeler, çevirilerde Siri desteği gibi bütün yenilikleri buradaki haberimizden öğrenebilirsiniz.
WatchOS 7 beta sürümü nasıl yüklenir?
Apple Watch için sunulan beta sürecine katılmak istiyorsanız, öncelikle saatinizin eşleştirildiği iPhone’un, iOS 14 beta sürümüne güncellenmiş olması gerekiyor. WatchOS 7 beta sürümünü yüklemek istediğinizden eminseniz, iPhone’nunuzdan Apple beta programı web sitesine gidip Apple kimliğinizle giriş yapmanız gerekiyor. Akabinde ilgili talimatlar doğrultusunda WatchOS 7 beta profilini iPhone’a yükleyip, hemen ardından Apple Watch’a da güncelleme olarak gönderebilirsiniz.
Beta sürümünü yüklemeden evvel, bu güncellemenin tam olarak hazır olmadığını ve geri dönüşü olmayan sorunlarla karşılaşabileceğinizi de hatırlatalım. Bu bağlamda, yedeklerinizi de mutlaka almanız gerekiyor.
Apple
Apple’ın, Armut.com logosuna da itiraz ettiği açıklandı!
Apple, logosunda armut yer aldığı gerekçesiyle Türkiye’de online hizmet sektöründe yer alan Armut.com adlı internet sitesine de itiraz ettiği ortaya çıktı. Yurt dışı basınından gelen ve dün yayınladığımız bir diğer haberde de Prepear adlı uygulama karşı, firmanın yasal işlem başlattığını belirtmiştik.
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Apple, armut logosunun elmaya çok benzediğini öne sürüyor!
Şirkete göre armut logosu elmaya çok benziyor. Bulunduğu sektörler fark etmeksizin her iş dalından şirketlere dava açan Apple, Super Health Kids girişiminin yan ürünü olarak hizmet veren ve insanların yeni yemek tariflerini keşfedebildiği Prepar uygulamasına “armut” logosu kullandığı için itirazda bulunduğu öğrenilmişti. Apple, ilgili firmaya logosunu değiştirmesi konusunda talepte bulunmuştu.
Armut.com nedir? Ne hizmeti veriyorlar?
Hizmet arayan ve hizmet sunanları tek çatı altında birleştirmeyi hedefleyen şirket; temizlikten, tadilata, özel dersten düğüne kadar, geniş çapta birçok hizmeti, müşterilerine sunmayı hedefliyor. Android ve iOS üzerinden, ihtiyacınız olan hizmetlere ulaşabildiğiniz gibi firmanın internet sitesi üzerinden de bu hizmetlerden faydalanabiliyorsunuz. Şirket, hizmet sektörü içerisinde 2014’ten beri faaliyetlerine sürdürmeye devam ediyor.
Armut.com’dan da açıklama gecikmedi!
Haberi hwp.com.tr üzerinden yayınlamamızın ardından Armut.com’dan da açıklama gecikmedi. Twitter üzerinden yapılan haber paylaşımından sonra, firmanın ismi haberin yorumlarına etiketlendi. Firmadan ise kısa süre içerisinde konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Apple’ın Armut.com’un da logosuna itiraz ettiği öğrenildi. Apple’ın itirazlarına rağmen şirket, logosunu Türkiye’de tescillettiğini belirtti.
Merhaba Cem Bey, Apple itirazına rağmen markamız Türkiye’de tescil edilmiştir. Sevgiler 🙂🍐
— armut (@armutcom) August 10, 2020
Apple’ın dünya üzerinde her meyve ibaresi bulunan logoyu kendi logosu ile karşılaştırması ve bundan dolayı dava açması açıkçası şahsen bana gülünç geliyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın.