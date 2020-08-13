Fortnite, App Store’dan kaldırıldı

Fortnite, App Store’un kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple tarafından mağazadan kaldırıldı.

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Apple, Fortnite’ı mağazadan kaldırdı

Popüler mobil battle royale oyunu Fortnite, satın alma yönergelerini ihlal ettiği gerekçesiyle App Store’dan kaldırıldı. Apple’ın bu kararı almasının altında yatan sebebin ise, oyunun kullanıcılara sunduğu yeni ödeme seçeneği olduğu ifade ediliyor.

Bilindiği üzere geliştirici firma Epic Games, oyunun para birimi olan V-Bucks’ı artık doğrudan Fortnite’ın kendi içerisinden satma kararı almıştı. Ancak Epic Games’in oyunda sattığı fiyat, App Store içinde satılan V-Bucks fiyatına göre daha ucuz olduğu için Apple bunu kural ihlali olarak nitelendirdi ve sonuç olarak oyunu mağazadan kaldırdı.

Epic Games, V-Bucks para birimini App Store’da $9,99; Fortnite içinde ise $7.99 fiyatla satıyor. Fiyatlar arasındaki bu çakışma ise anlaşılan Apple’ın hoşuna hiç gitmemiş. Aslında Epic, aynı ödeme sistemini Android’de de kullanıma sunmuştu ancak Google’ın bu noktada olumsuz bir tutumu şu ana kadar olmadı.

Apple sözcüsü, kararla alakalı The Verge sitesine yaptığı açıklamada; “Epic, uygulamasında Apple tarafından incelenmeyen veya onaylanmayan bir özelliği hayata geçirerek, dijital hizmetler satan her geliştirici için geçerli olan uygulama içi ödemelerle ilgili App Store yönergelerini ihlal etti.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Apple, krizi çözmek için Epic ile anlaşmaya hazır olduklarını ancak şirkete bu noktada herhangi bir taviz vermeyeceklerini de vurguladı.

Fortnite karara tepki gösterdi

Fortnite, Apple’ın kararına tepki amacıyla tüm resmi yayın kanallarında #FreeFortnite etiketiyle yayınlar yapmaya başladı. Örneğin Twitch hesabında açtığı yayında, App Store’dan kaldırılmasına tepki olarak ekranda çeşitli bilgilerin yer aldığı görülüyor.

Aynı zamanda şirket Instagram hesabında da #FreeFortnite etiketiyle paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

An itibariyle telefonunda Fortnite yüklü olan iPhone kullanıcıları hala oyuna girmeye devam edebiliyorlar. Ancak yeni yüklemek isteyenler ise, kriz çözülene kadar Fortnite’ı App Store’da bulamayacak.