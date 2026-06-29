Küresel Bellek Krizi Konsol Dünyasını Sarstı: PlayStation 6 Maliyetleri Beklentilerin Çok Üzerinde

Teknoloji dünyasında yapay zekâ sunucularının yüksek hızlı bellek pazarını adeta sömürmesiyle başlayan “RAMageddon” krizi, yeni nesil konsolların da kaderini doğrudan etkilemeye başladı. Oyun dünyasında isabetli sızıntılarıyla tanınan donanım analisti KeplerL2‘nin NeoGAF forumlarında paylaştığı son veriler, Sony’nin üzerinde çalıştığı PlayStation 6 (PS6) modelinin parça maliyetlerinin sadece birkaç ay içinde inanılmaz bir seviyeye ulaştığını gösteriyor.

Üretim Maliyeti Üç Ayda Yüzde 31 Arttı

Sızdırılan rapora göre, 2026 yılının mart ayında yapılan hesaplamalarda PlayStation 6’nın sadece bileşenlerini kapsayan parça maliyeti (Bill of Materials – BoM) yaklaşık 760 dolar seviyesindeydi. Ancak aradan geçen sadece üç aylık süre zarfında küresel bellek ve depolama kontrat fiyatlarının fırlamasıyla birlikte bu tutar yaklaşık 200 dolar artarak 960 dolara ulaştı.

Bu durum, cihazın kutulanması, montajı, küresel lojistik operasyonları, Ar-Ge harcamaları ve perakendeci kâr marjları henüz hesaba katılmadan, sadece içerisindeki ham donanımın Sony’ye maliyetinin 1.000 dolar sınırına dayandığı anlamına geliyor.

Sony CEO’sundan Yatırımcılara Net Mesaj: “Zararına Satış Dönemi Bitti”

Maliyet sızıntılarının ardından gözlerin çevrildiği Sony cephesinden, iddiaları dolaylı yoldan doğrulayan çok kritik bir resmi açıklama geldi. Şirketin yatırımcılarla gerçekleştirdiği son soru-cevap toplantısında konuşan Sony CEO’su Hideaki Nishino, artan parça maliyetlerini tamamen sineye çekmelerinin gerçekçi olmadığını vurguladı.

Geçmişte PlayStation 3 döneminde konsol başına 200 ila 300 dolar arasında zararı göze alarak agresif sübvansiyonlar uygulayan Sony, bu kez aynı stratejiyi izlemeyecek. Nishino, “Prensip olarak donanımları ciddi zararlarla satma niyetimiz yok” diyerek pazar koşullarını yakından izlediklerini ve son kullanıcı fiyatlandırmasında kar odaklı bir denge gözeteceklerini açıkça ilan etti.

Konsol Severleri Nasıl Bir Fiyat Bekliyor?

Sektör analistleri, 960 dolarlık saf parça maliyeti ve Sony’nin zararına satış yapmama kararı bir araya geldiğinde ortaya çıkacak tablonun oyuncular için pek de iç açıcı olmadığını belirtiyor:

En İyi İhtimal (1.000 Dolar): Sony’nin minimum kâr marjı veya çok ufak bir zararla cihazı piyasaya sürmesi durumunda bile disksiz (Digital Edition) baz modelin taban fiyatının 1.000 dolar olacağı öngörülüyor.

Gerçekçi Senaryo (1.100 – 1.200 Dolar): Nakliye, gümrük, kutulama ve perakende kârları eklendiğinde, standart disk sürücülü bir PlayStation 6 modelinin küresel çıkış fiyatının 1.100 ila 1.200 dolar bandına yerleşmesi oldukça muhtemel duruyor.

Konsolu Geciktirmek Çözüm Olmayacak

Oyunseverlerin “Maliyetlerin düşmesi için konsol çıkışı ertelenemez mi?” sorusuna da açıklık getiren analistler, PS6’nın donanım mimarisinin ve özellikle yaklaşık 30 GB kapasiteli GDDR7 birleşik bellek yapısının çok uzun süre önce kilitlendiğini (specs locked) belirtiyor. Bellek üreticisi Micron’un bu yüksek hızlı çipler için kontratları önümüzdeki 5 yıl boyunca yüksek fiyatlarla bağlaması nedeniyle, konsolun çıkışını 2028 veya 2029 yılına ertelemek donanım maliyetini düşürmeyeceği gibi Sony’nin yeni nesil yarışında geri kalmasına yol açacak.