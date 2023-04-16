Motorola Razr 2023 kapaklı telefonun görüntülerini ilk olarak Şubat ayında görmüştük. Görünüşe göre şirket bu yıl da başka bir kapaklı, katlanabilir telefonu piyasaya sürecek.

OnLeaks Razr Lite 2023 akıllı telefonun render görüntülerini sızdırdı Motorola, 2023’te piyasaya sürülmesi beklenen yeni kapaklı telefon modeli Razr Lite ile ilgili detayları gün yüzüne çıkardı. OnLeaks tarafından paylaşılan render görüntüleri, telefonun kapak tasarımına ve teknik özelliklerine ışık tutuyor.

Henüz resmi olarak doğrulanmayan Razr Lite 2023, bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek olan amiral gemisi Razr 2023 akıllı telefonun daha hafif bir versiyonu olacak.

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Razr Lite, Motorola’nın bu yıl piyasaya süreceği Razr 2023 akıllı telefonun daha budurvest bir modeli olarak karşımıza çıkıyor. Render’lardan edinilen bilgilere göre, Razr Lite’da da direkt olarak gözle görülür biçimde katlanabilen bir dış ekran ve bunun arasında kalan iç ekran bulunacak.

Dış ekran, önceki Galaxy Z Flip akıllı telefonlarda görülene benzer şekilde olacak. Bu da dış ekranın sınırlı işlevselliğe sahip olacağı anlamına geliyor ki bu büyük bir dezavantaj.

Ayrıca, daha düzgün bir görünüm için siyah bir çubukla çevrili, dış ekranın yanında bir LED flaşlı çift arka kamera kurulumu da yer alıyor.

Razr Lite modeli, Motorola’nın 2023’te piyasaya süreceği ikinci kapaklı akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak Şubat ayında Razr 2023 ile gündeme gelen şirket, bu yıl da katlanabilir cep telefonu segmentinde yer almaya devam edecek gibi görünüyor. Razr Lite’ın teknik özellikleri ve fiyatı bilgisi bulunmuyor. Motorola’nın yeni kapaklı modelini ne zaman tanıtacağı ve satışa sunacağı merak konusu.